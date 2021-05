Havertz, Werner, Matchpläne und Corona-Taktik: So führte Thomas Tuchel den FC Chelsea ins CL-Finale

Der FC Chelsea lag auf Platz 10 in der Premier League, als Thomas Tuchel die Mannschaft von Trainer Frank Lampard übernahm. Nun greifen die Blues im englischen Champions-League-Finale gegen Manchester City nach den Sternen.

"Wir sind da, um den Titel zu holen", hat Tuchel vor dem Endspiel bei DAZN gesagt. Vier Gründe für Chelseas Verwandlung.

Thomas Tuchels Verwandlung des FC Chelsea war ohne Zweifel eine der größten Errungenschaften der Premier-League-Saison 2020/21.

Es wäre schon in normalen Zeiten ungewöhnlich genug, eine Mannschaft in nur wenigen Monaten taktisch auf links zu drehen, sie vom zehnten auf den vierten Platz und in das Champions-League-Finale (Samstag, 21 Uhr im LIVETICKER und Live auf DAZN) zu führen.

Aber dies mitten in einer ultra-anstrengenden und in allen Belangen ungewöhnlichen Pandemiesaison, in der Spiel auf Spiel folgte und noch weniger Zeit auf dem Trainingsgelände blieb als sonst, zu schaffen: das ist noch einmal etwas völlig anderes.

20 Punkte hatte Chelsea aus seinen ersten 19 Premier-League-Spielen unter Lampard in dieser Saison geholt, 38 waren es unter Tuchel, der nun zum zweiten Mal hintereinander mit einer Mannschaft im Champions-League-Finale steht.

Der Deutsche verdoppelte nach seiner Ankunft von PSG praktisch die Anzahl der Punkte pro Spiel. Vor der 1:2-Niederlage gegen Aston Villa am letzten Spieltag hatte Tuchel eine Siegquote von 66,6 Prozent - die höchste aller Chelsea-Trainer seit Jose Mourinhos erster Amtszeit.

So hat Tuchel Chelsea umgekrempelt:

FC Chelsea unter Tuchel: Pandemie-Fußball

Vor seinem Wechsel zu Chelsea stand Tuchel für taktische Flexibilität, häufig auch während eines Spiels wechselnden Formationen und einem bisweilen etwas hektisch anmutenden Angriffsfußball aus der guten, alten Klopp-Gegenpressing-Schule.

Um sich an die einzigartigen Bedingungen dieser Saison anzupassen, hat Tuchel bei Chelsea einen eher langsamen, ruhigen und sehr ballbesitz-lastigen Fußball eingeführt, der den größten Teil des Aufbauspiels in der Mitte des Spielfelds konzentriert.

Ähnlich wie Pep Guardiola, Bruder im Geiste und Gegner im CL-Finale am Samstag, hat Tuchel das Mittelfeld mit Spielern vollgestellt, um Ball und Gegner ins Zentrum zu locken. Dort warteten Chelseas Techniker nur darauf, das Spiel an sich zu reißen. Chelsea vermied es so, zum Opfer des bisweilen chaotischen Pandemiefußballs zu werden.

"Pep war einer der ersten, der mich angerufen hat, nachdem in Paris Schluss war", sagte Tuchel zu DAZN: "Es ist immer ein sehr freundschaftlicher Austausch." Aber was Tuchel von Guardiola unterscheidet, ist die Beständigkeit seiner Formation und seines Stils. Chelsea bewegte sich unter Tuchel selten von einer 3-4-2-1-Grundordnung, die ein wenig an Antonio Contes Lieblingssystem erinnert, weg. Zudem versuchte die Mannschaft zu starkes Pressing und zu schnelles Tempo zu vermeiden und fokussierte sich auf ein geordnetes Aufbauspiel.

Auf diese Weise konnten Chelseas Spieler das neue System trotz mangelnder Trainingszeit schnell erlernen.

FC Chelsea unter Tuchel: Matchpläne statt Spontanität

Die Formation gleich und die Spielgeschwindigkeit relativ niedrig zu halten, hat Chelsea eine solide Grundlage gegeben, auf der Tuchel sein detailliertes Positionsspiel aufbauen und seine berühmten Matchpläne umsetzen konnte.

Es ist eine große Abkehr vom spontanen Stil unter Lampard, der im letzten Drittel vor allem auf die Instinkte seiner Spieler und auf viel Improvisation setzte.

Das Positionsspiel unter Tuchel wirkt manchmal auch wegen des geringen Tempos des Chelsea-Spiels etwas roboterhaft, Chelsea spielt alles andere als spektakulär - nur 37 Tore in wettbewerbsübergreifend 29 Spielen sprechen Bände - ist jedoch kaum mehr anfällig für Gegenangriffe.

Wie Guardiolas Manchester City hat Chelsea unabhängig vom Szenario die Kontrolle über das Spiel.

Ohne Ballack, mit einem Ex-Herthaner: Die Legendenelf des FC Chelsea seit 2000 © getty 1/26 Petr Cech feiert am heutigen Donnerstag seinen 39. Geburtstag. Zu diesem Anlass blickt SPOX auf die Legendenelf des FC Chelsea seit dem Jahr 2000. © getty 2/26 TOR - PETR CECH: Der Mann mit dem Rugbyhelm rettete Chelsea in München ins Elfmeterschießen, als er Robbens Elfer hielt. Eine Legende war er schon zuvor. Elf Jahre spielte er für Chelsea, nur in seiner letzten Saison war er Ersatz. Heute Klub-Berater. © getty 3/26 ABWEHR - CESAR AZPILICUETA: Der Spanier kam unmittelbar nach Chelseas CL-Triumph aus Marseille, wurde aber auf Anhieb zur Konstante auf einer traditionellen Problemposition des FC Chelsea. Der Spanier ist mittlerweile 31 und Kapitän des Teams. © getty 4/26 JOHN TERRY: Feierte sein Debüt für die Londoner noch im alten Jahrtausend, sah Besitzer, Trainer, Spieler, Ideen kommen und gehen, blieb aber immer John Terry. Begnadeter Verteidiger, perfekter Kapitän. Ab 2007 bestverdienender Premier-League-Spieler. © getty 5/26 BRANISLAV IVANOVIC: Kann viel mehr als grätschen, doch kaum jemand im modernen Fußball grätscht so gekonnt und effektiv wie der Serbe. Sein ganzes Auftreten ist herrlich archaisch, doch seine Qualitäten waren von 2008 bis 2017 über alle Zweifel erhaben. © getty 6/26 ASHLEY COLE: Seinem Wechsel vom FC Arsenal 2006 ging eine einjährige Schlammschlacht zuvor - inklusive Verbandsstrafe und ganz vielen gebrochenen Herzen. Wurde dann aber auch bei Chelsea zur Legende. Trotz oder wegen eines gewissen Hangs zu Skandalen. © getty 7/26 MITTELFELD - FRANK LAMPARD: Der Spieler Frank Lampard war neben John Terry DIE Legende unter den Legenden des FC Chelsea. Begnadeter Spielgestalter, der sich viel von Gianfranco Zola abguckte. 210 Tore in 648 Spielen sind Rekord. © getty 8/26 Der Trainer Lampard führte eine Mannschaft, die wegen des Transferbanns nicht verstärkt werden durfte, mit begeisterndem Fußball in die CL. Scheiterte an der Integration von Havertz, Werner und Co. - an seinem Legendenstatus ändert dies nichts. © getty 9/26 JOHN OBI MIKEL: Chelsea übernahm die Ausbilungs- und Gehaltskosten des 17-jährigen Mikel, als der noch in Oslo kickte. Von 2006 bis 2017 bei Chelsea, gewann drei Meisterschaften, vier Pokalsiege, die CL und EL. Lässt die Karriere bei Stoke ausklingen. © getty 10/26 EDEN HAZARD: Wer ihn nur als Spieler von Real Madrid kennt, hat keine Vorstellung, wie gut er ist. 35 Millionen Euro zahlte Chelsea 2012 an Lille für den 21-Jährigen. Sieben Jahre, 352 Spiele, 110 Tore und 92 Assists später erhielt Chelsea 115 Millionen. © getty 11/26 STURM - SALOMON KALOU: Er war sicher nicht der prominenteste Chelsea-Stürmer, aber wer in sechs Jahren trotz namhaftester Konkurrenz auf 173 Spiele (53 Tore) kommt und im CL-Finale 2012 mit dieser Spiderman-Frisur auftritt, der gehört in die Liste. © getty 12/26 DIDIER DROGBA: 38,5 Millionen Euro zahlte Roman Abramowitsch 2004 für den Ivorer an Olympique Marseille, er kam mit der ersten großen Star-Welle nach London - und blieb lange. Mit 164 Toren in 381 Spielen Chelsea zweitbester Schütze nach Lampard. © getty 13/26 GIANFRANCO ZOLA: Kam 1996 aus Parma und offenbarte Chelsea eine ganz neue Welt - eine, in der Fußball gespielt und gezaubert und nicht nur gekämpft wird. Führte Chelsea zu den Triumphen in der Vor-Abramowitsch-Ära. 2018/2019 Co-Trainer unter Sarri. © getty 14/26 TRAINER - JOSE MOURINHO: 14 Trainer verschliss Chelsea unter Roman Abramowitsch, Mourinho hielt fast fünf Jahre durch - wenn auch in zwei Amtszeiten. Vor allem seine erste von 2004 bis 2007 begründete seinen Ruf als Clooney-Double und The Special One. © getty 15/26 So würde Chelseas Legendenelf in einem zugegeben sehr offensiven 4-1-2-3 aussehen, aber Obi Mikel, Terry und Ivanovic halten den Laden schon zusammen. Und wohl dem Team, das Petr Cech hinter sich weiß. Wer hat es knapp nicht geschafft? © getty 16/26 HONORABLE MENTIONS - ROBERTO DI MATTEO: Wenn es nur den Spieler di Matteo bei Chelsea gegeben hätte, wäre er eher nicht in der Liste. Der Mittelfeldmann war von 1996 bis 2002 Publikumsliebling, feierte aber die größten Erfolge noch im alten Jahrtausend. © getty 17/26 Der Trainer di Matteo führte Chelsea 2012 zum Sieg im FA-Cup und dem CL-Triumph - und das, obwohl er erst ab März als Interimstrainer amtierte. Wenig später unterschrieb er für zwei Jahre, blieb aber nur bis November. 2014/2015 bei Schalke erfolglos. © getty 18/26 MARCEL DESAILLY (ABWEHR): Der Franzose kam direkt nach dem WM-Triumph 1998 vom AC Milan, organisierte sechs Jahre lang in der Italiener-Ära des FC Chelsea die Abwehr. © getty 19/26 CLAUDE MAKELELE (MITTELFELD): 20 Millionen Euro überwies Abramowitsch 2003 an Real Madrid für ihn. Wurde zum X-Faktor in den ersten Meisterschaften 2005 und 2006. Ein Kämpfer vor dem Herrn. © getty 20/26 MICHAEL ESSIEN: Der Ghanaer (li.) war einer der vielseitigsten Mittelfeldspieler seiner Zeit - und die war nicht kurz. Von 2005 bis 2014 bei Chelsea (mit einjährigem Intermezzo bei Real), wird er sicher nicht nur wegen eines Liedes in Erinnerung bleiben. © getty 21/26 MICHAEL BALLACK (MITTELFELD): In die Legendenelf schaffte es der 2006er-Capitano nicht, dafür wiegt die Finalniederlage im rein englischen CL-Finale 2008 gegen ManUnited zu stark. 2010 krönte sich der ewige Zweite aber immerhin doch noch zum PL-Meister. © getty 22/26 ARJEN ROBBEN (ANGRIFF): Ja, Robben hatte wirklich mal Haare! Und ja, Robben spielte wirklich mal bei Chelsea. Und das von 2004 bis 2007 so erfolgreich, dass John Terry himself ihn 2019 in seine eigene Chelsea-Legendenelf berief. © getty 23/26 DAVID LUIZ (ABWEHR): Der Brasilianer (248 Spiele für Chelsea) hätte seinen Stammplatz in der Legendenelf sicher - wenn er 2019 nicht seinen Wechsel zum Rivalen Arsenal mit einem Trainingsboykott erzwungen hätte. FC Chelsea unter Tuchel: Deutsches Angriffsspiel

Von dieser Basis aus hat Tuchel begonnen, einen Teil der Angriffsdynamik seiner früheren Mannschaften Borussia Dortmund und Paris Saint-Germain umzusetzen.

Chelsea hat unter Tuchel begonnen, in der Angriffsbewegung vertikal zu spielen, um die Bälle in die Läufe von Timo Werner zu schneiden.

Das hat nicht immer geklappt, zu müde wirkte das Team oft, um allen Vorgaben im Detail zu folgen, Chelseas Spieler sind keine Gegenpressingmonster. Aber Tuchel hat mehr aus Kai Havertz und Werner herausgeholt als sein Vorgänger.

Havertz hat sich in den letzten Monaten deutlich gesteigert, Werner kann auch deswegen so viele gute Torchancen liegenlassen, weil er zu so vielen Gelegenheiten kommt.

Havertz und Werner harmonieren unter Tuchel bei Chelsea deutlich besser als vorher. Was nicht verwunderlich ist, da beide bei Bayer Leverkusen respektive RB Leipzig im deutschen Gegenpressing-Stil trainiert wurden.

Kai Havertz und Timo Werner in ihrer ersten Saison bei Chelsea

Name Spiele Tore Vorlagen Kai Havertz 44 8 9 Timo Werner 51 12 15

Chelsea unter Tuchel: Mason Mount als X-Faktor

Es ist keine Überraschung, dass Mason Mount schnell zu einem der Lieblingsspieler von Tuchel geworden ist. Der englische Nationalspieler ist ein außergewöhnlich kluger Fußballspieler, der das taktische Rätsel eines Spiels selbst löst und gleichzeitig den Anweisungen seines Managers genau zuhört.

Infolgedessen ist der offensive Mittelfeldspieler Mount zum Dreh- und Angelpunkt seines Teams geworden und erhöht das Niveau aller um ihn herum. Dies gilt für Kai Havertz und noch viel mehr für die zentralen Mittelfeldspieler N'Golo Kante und Jorginho.

Tuchel hat einen Weg gefunden, ihre Stärken zu ergänzen - Kante steht nun häufig höher und scheint immer bereit, einen Pass durch die Linien von Jorginho zu erhalten.