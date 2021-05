Ein Team steht bereits im Finale der Champions League! Heute findet das zweite Halbfinal-Rückspiel statt. Hier erfahrt Ihr, was Ihr heute Abend bei Sky sehen könnt.

Es ist der Traum eines jeden Fußballers - im Finale der Champions League zu stehen! Mit Manchester City steht der erste Finalist der Saison 2020/21 bereits fest. Der zweite wird heute im Halbfinal-Rückspiel zwischen dem FC Chelsea und Real Madrid ermittelt. Das Spiel wird um 21 Uhr im Stadion an der Stamford Bridge angepfiffen.

Champions League: Dieses Spiel zeigt Sky heute live im TV und Livestream

Ebenso wie das Hinspiel in der vergangenen Woche könnt Ihr heute auch das Rückspiel zwischen dem FC Chelsea und Real Madrid live und in voller Länge - möglicherweise mit Verlängerung und Elfmeterschießen - bei Sky verfolgen. Der Pay-TV-Sender und DAZNteilen sich in dieser Saison die Übertragungsrechte an der Champions League. Alle Halbfinalspiele und das Finale zeigen beide Sender live im TV und im Livestream. Bei den vorangegangenen Spielen der K.-o.-Phase gab es noch eine andere Regelung. Pro Champions-League-Abend zeigte nur ein Sender eine Partie exklusiv.

Champions League: FC Chelsea - Real Madrid heute live im TV bei Sky

Bei Sky könnt Ihr FC Chelsea gegen Real Madrid heute auf Sky Sport 1 (HD) und Sky Sport UHD live ab 20.50 Uhr sehen. Kommentiert wird das Spiel von Wolff Fuss. Bereits um 20 Uhr beginnt die Studiosendung "Mittwoch der Champions". Sebastian Hellmann, Lothar Matthäus und Erik Meijer werden Euch auf Sky Sport News (HD) - dieser Kanal ist im TV frei empfangbar - Sky Sport 1 (HD) und Sky Sport UHD auf einen hoffentlich spannenden Champions-League-Abend einstimmen.

Champions League: FC Chelsea - Real Madrid heute live im Livestream bei Sky

Um FC Chelsea gegen Real Madrid im Livestream zu verfolgen, könnt Ihr Sky Go und Sky Ticket benutzen. Sky Go ist für Sky-Kunden in ihrem Paket bereits im Preis mit inbegriffen. Ein Sky Ticket könnt Ihr zu verschiedenen Preisen als Monatsticket oder als Jahresticket erwerben. Eine Übersicht zu den Angeboten und weitere Bestellinformationen erhaltet Ihr hier.

FC Chelsea - Real Madrid: Champions League im Liveticker

SPOX stellt zum heutigen Champions-League-Halbfinalspiel einen ausführlichen Liveticker zur Verfügung. In diesem wird Euch garantiert keine wichtige Aktion in London entgehen.

FC Chelsea - Real Madrid im Halbfinale der Champions League: Voraussichtliche Aufstellungen

FC Chelsea: Mendy - Christensen, Thiago Silva, Rüdiger - Kanté, Jorginho - Azpilicueta, Pulisic, Mount, Chilwell - Havertz

Mendy - Christensen, Thiago Silva, Rüdiger - Kanté, Jorginho - Azpilicueta, Pulisic, Mount, Chilwell - Havertz Real Madrid: Courtois - Eder Militao, Sergio Ramos, Varane - Fede Valverde, Casemiro, F. Mendy - Modric, Kroos - Benzema, E. Hazard

Champions League, Halbfinale: Begegnungen und Ergebnisse

Im ersten Halbfinale setzte sich am gestrigen Abend Manchester City gegen Paris Saint-Germain durch.

Das heutige Rückspiel zwischen dem FC Chelsea und Real Madrid verspricht einiges an Spannung. Nach dem 1:1 im Hinspiel auf spanischem Boden ist für beide Teams noch der Finaleinzug machbar.

Christian Pulisic erzielte am vergangenen Dienstag in Madrid die Führung, Karim Benzema glich aber noch vor der Halbzeitpause für Real aus. Die mittlerweile von Thomas Tuchel trainierten Blues gewannen die Champions League zuletzt 2012. Das weiße Ballett aus Madrid triumphierte allein danach viermal (2014, 2016, 2017, 2018).