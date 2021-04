Manchester City - BVB: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Borussia Dortmund fordert im Champions-League-Viertelfinale heute Manchester City heraus. Wo Ihr das Hinspiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt - hier gibt's alle wichtigen Informationen.

2:2 gegen den 1. FC Köln, 1:2 gegen Eintracht Frankfurt: In der Bundesliga läuft es für Borussia Dortmund mittlerweile wieder weniger gut. Und jetzt wartet auch noch eine der aktuell besten Mannschaften Europas auf den BVB.

Die Westfalen treffen am heutigen Dienstag, den 6. April zum Auftakt des Champions-League-Viertelfinals auf Manchester City. Das Duell mit dem Spitzenreiter der englischen Premier League findet im Etihad Stadium in Manchester statt und wird um 21 Uhr angepfiffen. Wegen der Corona-Pandemie dürfen sich auf den Tribünen im Stadion keine Zuschauer aufhalten.

Manchester City - BVB: Champions League heute live im TV und Livestream

Die Frage, die sich Euch sicherlich stellt: Wo lässt sich ManCity gegen Dortmund denn heute live verfolgen? Das Einzelspiel ist bei DAZN zu sehen, bei Sky läuft die Partie zusammen mit dem Parallelspiel zwischen Real Madrid und dem FC Liverpool in der Konferenz. Sky zeigt im Einzelspiel Real gegen Liverpool.

DAZN geht zu ManCity gegen BVB eine halbe Stunde vor dem Anpfiff, also um 20.30 Uhr, auf Sendung. Durch den Königsklassen-Abend führen Euch dann Alex Schlüter als Moderator, Jan Platte als Kommentator und Sandro Wagner als Experte und Co-Kommentator.

Die 90 Hinspiel-Minuten könnt Ihr auf der Plattform übrigens sowohl mit als auch ohne Fanatmosphäre sehen. Es stehen Euch zwei Livestreams bereit, Ihr könnt Euch entscheiden.

Begegnung: Manchester City - Borussia Dortmund

Manchester City - Borussia Dortmund Wettbewerb: UEFA Champions League

UEFA Champions League Datum: 6. April 2021

6. April 2021 Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Etihad Stadium, Manchester

Etihad Stadium, Manchester TV, Livestream: DAZN (Einzelspiel), Sky (Konferenz)

Power Ranking vor dem Champions-League-Viertelfinale: Gelingt dem FC Bayern die Titelverteidigung? © getty 1/26 Acht Teams sind übrig! Die Viertelfinal-Paarungen in der Champions League stehen fest. Der Titel rückt näher, doch wer ist der Favorit? Welche Teams sind nur Außenseiter? Das Champions-League-Power-Ranking. © getty 2/26 Platz 8: FC PORTO (Portugal) – 5 Siege, 1 Unentschieden, 2 Niederlagen, 14:7 Tore © getty 3/26 PRO: Der amtierende portugiesische Meister und Pokalsieger glänzt bisher mit gnadenloser Effizienz. In der Außenseiterrolle beschränkt sich Porto auf Konter. Aber: Jeder vierte Schuss ist drin! Hinten räumen Pepe und Chancel Mbemba alles weg. © getty 4/26 CONTRA: Die Mannschaft von Trainer Sergio Conceicao ist im Vergleich zu den Topteams schon ziemlich limitiert, was die Qualität im Kader betrifft. Ohne Spielglück wird es schwierig, erstmals seit dem Coup 2004 wieder in ein CL-Halbfinale einzuziehen. © getty 5/26 Platz 7: REAL MADRID (Spanien) – 5 Siege, 1 Unentschieden, 2 Niederlagen, 15:10 Tore © getty 6/26 PRO: Karim Benzema. Der französische Stürmer steht bei 21 Toren in 31 Pflichtspielen. In der Champions League traf er bereits fünfmal (ohne Elfmeter). Ohne ihn wäre die Chancenverwertung der Madridistas (17 Prozent) noch schlechter. © getty 7/26 CONTRA: Neben Benzema passiert wenig in der Offensive der Königlichen. Das doch noch sehr waagrechte Spiel Reals führt zu selten zwingend vors Tor. Und wenn, fehlen in der Breite die Abschlussstürmer. © getty 8/26 Platz 6: BORUSSIA DORTMUND (Deutschland) – 5 Siege, 2 Unentschieden, 1 Niederlage, 17:9 Tore © getty 9/26 PRO: Nach anfänglichen Schwierigkeiten ist der BVB unter Edin Terzic auf dem Weg der Besserung. Mit Mo Dahoud und Jude Bellingham wirkt das Mittelfeld dynamischer. Und vorne trifft Erling Haaland wie am Fließband (10 CL-Tore!). © getty 10/26 CONTRA: Noch immer hat der BVB mit Leistungsschwankungen zu kämpfen. An einem schlechten Tag kann die Borussia unter die Räder kommen. Fehlpässe und individuelle Fehler sind ein Risikofaktor im BVB-Spiel. Immer rettet Haaland den BVB auch nicht. © getty 11/26 Platz 5: FC LIVERPOOL (England) – 6 Siege, 1 Unentschieden, 1 Niederlage, 14:3 Tore © getty 12/26 PRO: Die Spielanlage macht die Reds im K.o.-Modus einfach brandgefährlich. Sadio Mane, Mo Salah, Diogo Jota und Roberto Firmino über Hin- und Rückspiel im Zaum zu halten, ist verdammt schwierig. An einem guten Tag ist kein Team vor Liverpool sicher. © getty 13/26 CONTRA: Hier sind dieselben Gründe aufzuführen, die auch zu Liverpools Liga-Absturz führten. Verletzungen (und dadurch unzureichende Qualität, gerade in der Defensive), fehlendes Spielglück, individuelle Fehler. © getty 14/26 Platz 4: PARIS SAINT-GERMAIN (Frankreich) – 5 Siege, 1 Unentschieden, 2 Niederalgen, 18:8 Tore © getty 15/26 PRO: Die Einzelspieler (siehe Finaleinzug 2020). Kylian Mbappe und Keylor Navas brachten PSG gegen ein schwächelndes Barca ins Viertelfinale. Pünktlich zu diesem dürfte mit dem aktuell verletzten Neymar ein weiterer Unterschiedsspieler zurückkehren. © getty 16/26 CONTRA: Seit dem Wechsel von Tuchel auf Pochettino hat sich PSG nicht weiterentwickelt. PSG ließ in dieser CL-Saison mehr als 5 Torschüsse pro Spiel zu - und hatte gegen Barca trotz 4:1-Hinspielsiegs im Rückspiel wieder mit den Nerven zu kämpfen. © getty 17/26 Platz 3: FC CHELSEA (England) – 6 Siege, 2 Unentschieden, 17:2 Tore © getty 18/26 PRO: Seit Tuchels Übernahme an der Stamford Bridge hat Chelsea keines seiner 13 Spiele verloren. Tuchel hat die Abwehr der Blues (auch dank Antonio Rüdiger) stabilisiert und kann in Edouard Mendy auf einen sicheren Rückhalt vertrauen. © getty 19/26 CONTRA: Die Millionen-Offensive stockt. Zwar bindet Tuchel die Neuzugänge Timo Werner, Kai Havertz und Hakim Ziyech vermehrt gemeinsam ein. Der erhoffte Leistungssprung blieb jedoch noch aus. Gegen Atletico sprang Olivier Giroud per Fallrückzieher ein. © getty 20/26 Platz 2: FC BAYERN MÜNCHEN (Deutschland) – 7 Siege, 1 Unentschieden, 24:7 Tore © getty 21/26 PRO: Setzt der FC Bayern seinen Pressing-Ansatz konsequent durch, ist er "einfach unbespielbar" (Lazio-Coach Inzaghi). Die A-Elf ist topbesetzt und hat mit Robert Lewandowski den tödlichen Finisher. Der FCB hat die beste Chancenverwertung (27 Prozent). © getty 22/26 CONTRA: Die Dominanz, mit der die Bayern im August 2020 in Lissabon über seine Gegner rollte, ist weg. Zwar hat Flick seine Mannschaft wieder stabilisiert. Die Defensive ist jedoch immer noch anfällig (41 zugelassene Torschüsse in 8 Spielen). © getty 23/26 Platz 1: MANCHESTER CITY (England) - 7 Siege, 1 Unentschieden, 17:1 Tore © getty 24/26 PRO: Das Team ist nach Startschwierigkeiten eingespielt. Spieler wie Ilkay Gündogan oder Phil Foden steigen in ihren neuen Rollen zu ungeahnten Höhen auf. City hat 24 der letzten 25 Pflichtspiele gewonnen (1 Niederlage). © getty 25/26 CONTRA: Aktuell spricht wenig gegen Manchester City. Die Hoffnungsschimmer für die Konkurrenz: Citys Nachlässigkeiten im Abschluss und Pep Guardiolas Tendenz zu taktischen Fehlgriffen in entscheidenden Spielen. © getty 26/26 FAZIT: Manchester City ist aktuell die dominanteste Mannschaft Europas. "Das einzige Team, das City stoppen kann, ist vermutlich Bayern", sagte der ehemalige englische Nationalspieler Owen Hargreaves. Die beiden könnten im Halbfinale aufeinander treffen.

Wenn Ihr bis dato noch keine Kunden bei DAZN gewesen seid, könnt Ihr den Streamingdienst zunächst mal 30 Tage lang kostenlos testen - ganz ohne Einschränkungen. Anschließend besteht die Möglichkeit, ein Monatsabo (11,99 Euro pro Monat) oder ein Jahresabo (119,99 Euro) abzuschließen. DAZN zeigt von der Champions League nach dem Viertelfinale auch das Halbfinale sowie das Endspiel.

Der Streamingdienst hat in Sachen Fußball auch die Europa League, ausgewählte Spiele der Bundesliga, die Primera Division, die Serie A, die Ligue 1 oder Pokal-Wettbewerbe aus internationalen Top-Nationen in seinem Live-Programm. Abgesehen vom Fußball kommt Ihr in den Genuss von US-Sport (NBA, NFL, NHL, MLB), Motorsport, Wintersport, Boxen, Tennis, MMA, Rugby, Darts oder Golf.

Champions-League-Viertelfinale, Hinspiele: Begegnungen, Termine, TV

Termin Begegnung TV - Einzelspiel / Konferenz DI, 6. April Real Madrid - FC Liverpool Sky / Sky DI, 6. April Manchester City - BVB DAZN / Sky MI, 7. April FC Bayern - Paris Saint-Germain Sky / Sky MI, 7. April FC Porto - FC Chelsea DAZN / Sky

Champions League: Manchester City - BVB im Liveticker

Falls Ihr im TV und Livestream nicht einschalten könnt oder wollt, könnt Ihr die Herausforderung des BVB gegen das Starensemble von Pep Guardiola heute auch problemlos bei SPOX verfolgen. Mit dem Liveticker werdet Ihr nichts verpassen.