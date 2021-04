Das Halbfinale der Champions League beginnt heute mit dem ersten Hinspiel. Wird das Spiel zwischen Real Madrid und dem FC Chelsea von Sky übertragen? Hier erfahrt Ihr es.

Verfolge Spiele der Champions League live bei DAZN - jetzt Gratis-Probemonat sichern

Champions League: Dieses Spiel zeigt Sky heute live im TV und Livestream

Die Champions League biegt in ihre entscheidende Phase ein. Mit dem Spiel zwischen Real Madrid und dem FC Chelsea findet am heutigen Dienstag, 27. April ab 21 Uhr im Estadio Alfredo di Stefano das erste Halbfinal-Hinspiel statt. Im zweiten Hinspiel stehen sich morgen Paris Saint-Germain und Manchester City gegenüber.

Sky überträgt das Spiel zwischen Real Madrid und dem FC Chelsea heute live im TV und im Livestream. Die noch bessere Nachricht für alle Sky-Kunden: Der Pay-TV-Sender besitzt ab dem Halbfinale die Rechte an allen Spielen in der Champions League. Der Fernsehsender aus dem Münchner Unterföhring wird also beide Halbfinal-Rückspiele, beide Halbfinal-Rückspiele und auch das Finale live und in voller Länge zeigen können.

Champions League: Das Halbfinale im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Hinspiele 27.04.2021 21 Uhr Real Madrid FC Chelsea 28.04.2021 21 Uhr Paris Saint-Germain Manchester City Rückspiele 04.05.2021 21 Uhr Manchester City Paris Saint-Germain 05.05.2021 21 Uhr FC Chelsea Real Madrid

Champions League: Sky zeigt Real Madrid - Chelsea heute live im TV und Livestream

Für die Live-Übertragung heute auf Sky müsst Ihr den Kanal Sky Sport 1 (HD) wählen. Dort kommentiert Wolff Fuss ab 20.50 Uhr das Spiel zwischen Real Madrid gegen Chelsea. Ebenfalls ab 20.50 Uhr läuft die "Champions Corner". Auf Sky Sport 2 (HD) begrüßt Moderator Martin Winkler auch heute wieder illustre Gäste, mit denen er das Spiel kommentiert und analysiert. Das Spiel gibt es dazu einem kleinem Bild.

Ihr wollt gut informiert in das erste Halbfinal-Hinspiel gehen? dann müsst Ihr Euch die Vorberichterstattung mit Moderator Sebastian Hellmann, Lothar Matthäus und Erik Meijer im "Dienstag der Champions" ab 20 Uhr auf Sky Sport News (HD), Sky Sport 1 (HD) oder Sky Sport 2 (HD) ansehen.

Per Livestream seid Ihr dementsprechend in der Sky-Go-App oder mit einem Sky Ticket live dabei, wenn Real Madrid und der FC Chelsea um eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel kämpfen.

Champions League: DAZN zeigt Real Madrid - Chelsea heute live im Livestream

Eine Live-Übertragung im Free-TV wird es auch heute nicht geben. In der Saison 2020/21 teilen sich Sky und DAZNdie Übertragungsrechte.

Auch der Streamingdienst zeigt von nun alle alle restlichen Spiele der diesjährigen Champions League live und in voller Länge. Bis zum Viertelfinale übertrug in der K.o-Runde jeweils ein Anbieter an den Champions-League-Spieltagen eine der beiden Partien exklusiv.

DAZN kostet 11,99 Euro pro Monat oder 119,99 Euro im Jahr. Das Besondere jedoch: Falls Ihr noch kein DAZN-Kunde seid, könnt Ihr den Dienst einen Monat lang kostenlos testen, Ihr könntet so alle Halbfinalspiele kostenlos verfolgen.

Hier geht's zum Gratismonat!

Die Champions League heute im Liveticker

SPOX ist auch beim Halbfinal-Hinspiel zwischen Real Madrid und dem FC Chelsea mit einem Liveticker ganz nah am Geschehen in Madrid dabei. Schaut rein und verpasst keine Aktion. Der Liveticker ist selbstverständlich kostenlos.

Hier geht's zum Liveticker Real Madrid - Chelsea.

Hier geht's zur Tagesübersicht.

Champions League: Der Terminplan