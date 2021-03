BVB: FC Sevilla belegte Erling Haaland beim Elfmeter mit dem Kiricocho-Fluch

BVB-Stürmer Erling Haaland verwunderte nach seinem verwandelten Strafstoß zum 2:0 im Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Sevilla mit einem fragwürdigen Jubel. Der Norweger schrie dem Sevilla-Torhüter Bono ins Gesicht und belegte ihn damit mit einem Fluch, der eigentlich ihn hätte treffen sollen, dem er im zweiten Anlauf aber trotzte.

Wenige Zentimeter fehlten Sevilla-Torhüter Bono am Ende der 52. Minute im Dortmunder Westfalenstadion. Wenige Zentimeter zwischen Erfolg und Misserfolg. Segen und Fluch. Zwar hielt der 29 Jahre alte Schlussmann den Elfmeter von Erling Haaland und parierte auch dessen Nachschuss glänzend, hatte aber vor der Ausführung des Strafstoßes die Linie verlassen. Den zweiten Versuch des Norwegers ins gleiche Eck hielt er dann nicht mehr - und musste sich dann auch noch einen hämischen Schrei des 20-Jährigen gefallen lassen.

Haaland beglich nach seinem Treffer zum 2:0 eine Rechnung, denn zuerst war es Bono, der ihm nach seinem ersten Fehlschuss ins Gesicht geschrien hatte. Was genau er schrie, wusste er selbst nicht, wie er nach dem Spiel zugab. "Ich habe keine Ahnung, was ich ihm zugeschrien habe. Ich habe dasselbe gesagt, was er zu mir gesagt hat. Keine Ahnung, was das bedeutet hat", erklärte Haaland. Unterm Strich hatte er also keine Ahnung, dass er möglicherweise den gegnerischen Keeper verflucht hatte.

Ein Fluch. Genau das war es, was Bono ihm entgegengeschrien hatte und auch andere Sevilla-Spieler vor der Ausführung des Elfmeters deutlich hörbar riefen. "Kiricocho", heißt er und hat seinen Ursprung in Argentinien, genauer gesagt beim renommierten argentinischen Klub Estudiantes de la Plata.

Dort, zumindest will es die Legende so, gab es einen Fan mit dem Namen Kiricocho - und jedes Mal, wenn der Student Kiricocho sich ein Training der Mannschaft anschaute, soll sich ein Spieler verletzt haben. Carlos Bilardo, Trainer von Estudiantes, erfuhr davon und schlug ihm 1982 vor, den Fluch als Geschenk zu nutzen. Fortan wurde dem Unglücksbringer vor jedem Heimspiel Zugang zum Eingangstor verschafft, wo er den Spielern der gegnerischen Mannschaft einen Klaps zur Begrüßung gab - mit durchschlagendem Erfolg.

Pressestimmen zur Champions League: BVB feiert "Gigant" Haaland - Juve von CR7 "betrogen" © getty 1/18 Der BVB hat sich mit einem 2:2 im Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Sevilla ins Viertelfinale der Champions League gezittert. Die spanische Presse feiert im Anschluss den "Giganten aus der Kälte", Erling Haaland. Wir zeigen die besten Pressestimmen. © getty 2/18 MARCA (Spanien): "Ein heldenhaftes Sevilla knallt frontal mit Haaland zusammen. Sevilla gibt niemals auf, aber Haaland ist nicht zu bremsen. Sevilla macht das Spiel und Haaland die Tore. Wahnsinn, was mit dem VAR in Dortmund abging." © getty 3/18 AS: "Das Haaland-Gesetz. Haaland macht alles klar mit seinen Toren im Hin- und Rückspiel. Er erlegt ein Sevilla voller Charakter und Courage. Haaland, schon wieder dieser Haaland: Eine Bestie läuft frei herum. Er ist der Gigant, der aus der Kälte kam." © getty 4/18 SPORT: "Haaland frisst Sevilla auf. Von jetzt an wird Sevilla von einem Menschenfresser träumen. Wieder zwei Tore vom Monster. Was diesmal mit dem VAR passierte, hat man auch selten gesehen." © getty 5/18 EL MUNDO DEPORTIVO: "Erling Haaland beerdigt Sevillas Traum. Der nordische Gigant versenkte den zweiten Elfmeter, nachdem der erste wiederholt werden musste. Trotz des Weiterkommens enttäuschte Borussia Dortmund auf der ganzen Linie …" © getty 6/18 "… Sie übergaben den Ball und die Spielkontrolle an die Rot-Weißen aus Sevilla. Die Borussia steht im Viertelfinale, ist aber in so einer Form keines der acht besten Teams in Europa." © getty 7/18 ESTADIO DEPORTIVO: "Haaland und tschüss. Sevilla scheidet in allen Ehren aus. Die Schiedsrichterleistung war ein Witz. Mitten in der Drangphase fiel das 1:0 durch den norwegischen Riesen, das war schmerzvoll und ungerecht …" © getty 8/18 "… Wenn man die gesamten 180 Minuten zusammenrechnet, war Haaland zu viel des Guten für Sevilla." © getty 9/18 SUN (England): "Erling Haaland bricht weitere Torrekorde, während Dortmund ein stürmisches Comeback von Sevilla abwehrt und sich ins Viertelfinale der Champions League stiehlt." © getty 10/18 CORRIERE DELLO SPORT (Italien): "Tornado Haaland. Der gigantische, nicht zu bremsende Norweger demütigt die Spanier. Nach zwei Toren beim 3:2-Hinspiel zwingt der Pirat auch beim Heimspiel den Gegnern sein Gesetz auf." © getty 11/18 GAZZETTA DELLO SPORT: "Phänomen Haaland. Wir können nur Norwegen wegen eines Juwels beneiden, das Fußballgeschichte schreiben könnte. Wenn er so weitermacht, kann er einen Rekord nach dem anderen stellen." © getty 12/18 TUTTOSPORT: "Borussia im Haaland-Rausch. Der Norweger beflügelt seine Mannschaft und zerrt sie zum Sieg. Die Muskeln und das Talent des Norwegers beeinflussen das ganze Spiel." © getty 13/18 JUVENTUS TURIN - FC PORTO (3:2 n.V.) - GAZZETTA DELLO SPORT (Italien): "Ein weiteres Desaster in der Champions League. Juve tappt im Dunkeln. Ronaldo enttäuscht ..." © getty 14/18 "… Trotz einer Investition von 348 Mio. Euro für CR7 ist Juve in drei Jahren nie über das Viertelfinale hinausgekommen. Und in der nächsten Saison wird er schon 37 Jahre alt sein. Gegen Porto kommt der schlechteste Ronaldo aller Zeiten zum Einsatz." © getty 15/18 CORRIERE DELLA SERA: "Das ist eine Niederlage für den gesamten Verein. Das war kein international wettbewerbsfähiges Juve. Sie waren zu schlecht gegen eine normale Mannschaft. Ronaldo ist verschwunden." © getty 16/18 CORRIERE DELLO SPORT: "Juve von Ronaldo verraten. Der Albtraum wird wieder wahr. Der Schmerz ist unerträglich. Juve erlebt wieder eine Riesenpleite und muss im Duell gegen einen schwächeren Rivalen ausscheiden. Die CL ist für die Turiner verhext." © getty 17/18 TUTTOSPORT: "Juve, nein so nicht! Die Turiner spielen ungenau, energielos und unkonzentriert. Juve zerschmilzt wieder einmal bei einem europäischen Wettbewerb." © getty 18/18 LA STAMPA: "Ronaldo scheint nur noch ein weit entfernter Verwandter des Champions-League-Königs CR7 zu sein. Eine Ära ist zu Ende gegangen."

Kiricocho-Fluch: Maradona und Simeone brachten ihn nach Spanien

Unter der Leitung von Bilardo holte Estudiantes in jenem Jahr die argentinische Meisterschaft und verlor nur ein einziges Heimspiel gegen die Boca Juniors. Die Mannschaft hatte einen eigenen Sicherheitsdienst, der Kiricocho daran hinderte, "seinen Job" zu erledigen und der anderen Mannschaft Unglück zu bringen.

Jahre später wurde der abergläubische Bilardo auf den "Fluch des Kiricocho" angesprochen, bestätigte die Geschichte und aus seiner Sicht die Existenz des Fluchs. Man habe Kiricocho als Unglücksbringer gebraucht.

Nach dem Titelgewinn verließ Bilardo Estudiantes, wurde Nationaltrainer Argentiniens, Weltmeister 1986 und anschließend ab 1992 Trainer beim FC Sevilla in Spanien - und traute dort seinen Ohren nicht, als er "Kiricocho"-Rufe bei seinem ersten Spiel mit Sevilla hörte: "Ich konnte es nicht glauben. Cholo (Diego Simeone, Anm. d. Red.) und Diego (Maradona, Anm. d. Red.) haben mir erzählt, dass sie das ein paar Mal auf dem Platz gerufen hatten und der Rest hat es von ihnen gelernt."

Der Fluch ist heutzutage besonders in Spanien vor der Ausführung von Elfmetern verbreitet. Eine noch größere Bühne bot Joan Capdevila dem Begriff "Kiricocho". Als Arjen Robben im WM-Finale 2010 alleine in der 62. Minute alleine auf Spaniens Torhüter Iker Casillas zulief, habe Linksverteidiger Capdevila den Ausdruck zum ersten Mal in seiner Karriere benutzt, wie er Movistar+ erzählte.

© getty Der Fehlschuss seines Lebens: Arjen Robben vergibt im WM-Finale freistehend vor Iker Casillas - Spanien schlägt die Niederlande am Ende mit 1:0.

Robben-Fehlschuss gegen Casillas wegen Kiricocho?

"In meiner Verzweiflung fiel mir als erstes das Wort 'Kiricocho' ein. Für mich hat es ganz gut funktioniert" - und für die spanische Nationalmannschaft auch. Casillas hielt den Schuss von Robben und Andres Iniesta krönte die Furia Roja mit seinem 1:0-Siegtreffer in der Verlängerung zum Weltmeister. Capdevila habe den "Kiricocho"-Fluch danach öfter verwendet.

Ein Fluch, der auch Haaland zunächst scheitern ließ und den der BVB-Stürmer dann mit seiner Urgewalt und ein bisschen Glück unbeschadet an seinen Gegner weitergab. "Als er mich angeschrien hat nach dem ersten, dachte ich: Umso besser, jetzt noch ein zweites Tor zu machen." Gesagt, getan.

Und der Namensgeber des Fluchs? Gut 20 Jahre nach dem Titelgewinn kehrte Bilardo noch einmal als Trainer zu Estudiantes zurück. Kiricocho traf er dort aber nicht mehr an. "Bei meinem ersten Spiel fragte ich nach ihm, aber niemand wusste etwas."