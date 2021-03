BVB (Borussia Dortmund) - FC Sevilla: Achtelfinale der Champions League heute im Liveticker

Nach dem 3:2-Sieg im Hinspiel hat Borussia Dortmund heute die besten Voraussetzungen, in das Viertelfinale der Champions League einzuziehen. Der FC Sevilla wird es dem BVB aber sicher nicht leicht machen. Hier könnt Ihr die Partie im Signal Iduna Park im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

BVB - FC Sevilla: Champions-League-Achtelfinale im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

Die Partie pfeifen wird Cüneyt Cakır aus der Türkei. Ihm assistieren Aahattin Duran und Tarik Ongun sowie der Vierte Offizielle Arda Kardesler. Mit Massimiliano Irrati kommt der Videoschiedsrichter aus Italien.

Vor Beginn:

Mit Blick auf das Achtelfinale in der vergangenen Saison gegen Paris Saint-Germain (Hinspiel 2:1, Rückspiel 0:2) hat Trainer Edin Terzic am Montag bei der Pressekonferenz aber davor gewarnt, sich des Weiterkommens schon zu sicher zu sein. "Da haben wir am eigenen Leib gespürt, dass eine gute Leistung nicht reicht", erinnerte Terzic an das Aus gegen PSG.

Vor Beginn:

In der Champions League sind hingegen die Weichen für das Viertelfinale gesellt. Durch das 3:2 in Sevilla erzielte Dortmund bereits drei Auswärtstore und würde somit selbst bei einer 0:1- oder 1:2-Niederlage weiterkommen. Neben einem Sieg reicht jedes Unentschieden ebenfalls.

Vor Beginn:

Nach zuletzt vier Siegen in Folge musste der BVB zuletzt einen kleinen Rückschlag einstecken. Im Prestige-Duell gegen den FC Bayern gab das Team von Trainer Edin Terzic eine frühe 2:0-Führung aus der Hand und verlor am Ende mit 2:4.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker für das Achtelfinal-Rückspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Sevilla. Anpfiff ist um 21 Uhr.

FC Sevilla - BVB: Die Noten und Einzelkritiken der Spieler von Borussia Dortmund © getty 1/15 Der BVB konnte beim 3:2 beim FC Sevilla im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League insgesamt überzeugen. Haaland erzielte seine CL-Treffer 17 und 18, Dahoud und Reus glänzten ebenso. Cans Fehler könnte den BVB aber noch in die Bredouille bringen. © getty 2/15 MARWIN HITZ: Susos Schuss zum 0:1 hätte er wohl gehalten, wäre der Ball nicht von Hummels abgefälscht worden. Bekam danach nur wenige Gelegenheiten, sich auszuzeichnen. Note 3,5 © getty 3/15 MATEU MOREY: Der gebürtige Mallorquiner durfte in Sevilla etwas überraschend rechts in der Viererkette beginnen. Ging bissig zu Werke, machte seine Seite dicht, wirkte aber auch etwas übermotiviert, verlor einige Bälle. Note 4. © getty 4/15 MANUEL AKANJI: Vor allem in der ersten Halbzeit mit überragender Passquote, hielt sich viel in der Hälfte des Gegners auf und übte viel Druck gegen den Ball auf. Gute Leistung des Schweizers. Note 2 © getty 5/15 MATS HUMMELS: Fälschte Susos Schuss vorm 0:1 unglücklich ab. Agierte deutlich defensiver als Akanji, führte aber nicht viele Zweikämpfe. Alles andere als schlecht, aber eben nicht der glücklichste Dortmunder. Note 3,5 © getty 6/15 RAPHAEL GUERREIRO: Gewohnt oft am Ball, aber machte für seine Verhältnisse ein recht unauffälliges Spiel. Note 3,5 © getty 7/15 MO DAHOUD: Sein erst zweiter Treffer für den BVB war wichtig – und sehr schön. Auch sonst war es eine der stärkeren Leistungen für den BVB des hochveranlagten Technikers, der beim BVB mehr Sorgenkind ist. Warum nicht immer so? Note 2. © getty 8/15 EMRE CAN: Zunächst noch gewohnt aggressiv in den Zweikämpfen, dennoch lief das Spiel über weite Strecken etwas an ihm vorbei. War noch seltener am Ball als Keeper Hitz, muss das 2:3 auf seine Kappe nehmen. Note 4,5. © getty 9/15 JUDE BELLINGHAM: Auch nicht gerade ein Ballbesitzmonster in diesem Spiel, aber das war auch nicht gefordert vom Mittelfeldspieler. Wirkte alles in allem umtriebiger und aktiver als Can, viel fehlte bei seinem Schuss auch nicht zum Treffer (71.). Note 3,5 © getty 10/15 MARCO REUS: Richtig bissig und stark im Pressing, wirkte agil und war sehr umtriebig im letzten Spieldrittel. Schöne Vorlage zu Haalands zweitem Treffer. Gute Leistung. Note 2. © getty 11/15 JADON SANCHO: Machte es Suso vorm 0:1 etwas zu leicht, verhalf Haaland dann mit einem wunderbar leichten Doppelpass zu dessen 17. CL-Treffer im 13. CL-Spiel und blühte danach selbst auch richtig auf. Note: 2,5 © getty 12/15 ERLING HAALAND: Der Norweger und die Champions League - das ist und bleibt eine Traum-Kombination: zwei Tore, eine Vorlage. Sevilla bekam Haalands Wucht nie in den Griff. Seine Gier und Körpersprache sind vorbildlich, der Rest auch. Note 1. © getty 13/15 FELIX PASSLACK: Kam 15 Minuten vor Schluss für Guerreiro, sammelte immerhin noch zehn Ballkontakte, führte aber keinen Zweikampf. Keine Bewertung. © getty 14/15 JULIAN BRANDT: Kam zehn Minuten vor Schluss für den starken Kapitän Reus. Keine Bewertung. © getty 15/15 THOMAS MEUNIER: Kam kurz vor Schluss für den starken Dahoud. An den Ball kam er nicht mehr. Keine Bewertung.

BVB - FC Sevilla: Voraussichtliche Aufstellungen

Borussia Dortmund: Hitz - Morey, Can, Hummels, Schulz - Dahoud - Bellingham, Delaney - Reus, T. Hazard - Haaland

Hitz - Morey, Can, Hummels, Schulz - Dahoud - Bellingham, Delaney - Reus, T. Hazard - Haaland FC Sevilla: Bono - Navas, Kounde, Carlos, Acuna - Fernando - Jordan, Rakitic - Suso, En-Nesyri, Ocampos

BVB gegen Sevilla heute live im TV und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt alle Achtelfinal-Rückspiele mit deutscher Beteiligung live in voller Länge und überträgt somit auch das Heimspiel von Borussia Dortmund gegen den FC Sevilla.

Darüber hinaus bietet der Bezahlsender seinen Kunden einen Livestream via SkyGo an. Für Nicht-Abonnenten steht das kostenpflichtige SkyTicket zur Verfügung.

Das Parallelspiel zwischen Juventus Turin und dem FC Porto sowie die Highlights des BVB-Spiels (40 Minuten nach Abpfiff) könnt Ihr bei DAZN sehen.

Champions League: Die Achtelfinalrunde im Überblick