"Hurrikan" Kylian Mbappe bereit zum Generationswechsel: "Er beansprucht Messis Krone"

Kylian Mbappe hat den FC Barcelona und Lionel Messi mit seinem Dreierpack fast im Alleingang zerlegt. Der Angreifer von Paris St. Germain könnte damit endgültig einen Generationswechsel eingeleitet haben.

Als Kylian Mbappe als Belohnung für seine Königsklassen-Gala freudestrahlend den Spielball in Empfang nahm, stapfte Lionel Messi bereits mit leerem Blick und gesenktem Haupt schnurstracks in die Kabine. Der designierte Thronfolger stellte den jahrelangen Dominator des Weltfußballs beim 4:1 (1:1) von Paris St. Germain beim FC Barcelona in den Schatten. Der 22-Jährige Mbappe im Rampenlicht und der elfeinhalb Jahre ältere Argentinier nur noch traurige Randfigur? Die Bilder dürften zukunftsweisend sein.

Es scheint, als könne der Franzose mit seinem Dreierpack im Achtelfinalhinspiel der Champions League endgültig einen Generationswechsel eingeleitet haben. "Wir hatten vor dem Spiel keinen Zweifel und jetzt noch weniger, dass wir einen top, top Spieler sehen", sagte PSG-Coach Mauricio Pochettino: "Die großen Fußballer schreiben ihre Geschichten in den größten Spielen." Und dass Mbappe diesen Namen verdient, bewies er nun endlich auch in einem K.o.-Spiel der Königsklasse.

Nur ein Tor für die Pariser in neun Partien der heißen Phase der Champions League lautete die magere Bilanz, ehe er sich zum Helden von Camp Nou aufschwang. Erst als zweitem Gäste-Spieler nach Andrej Schewtschenko im Jahr 1997 gelang dem wieselflinken Angreifer in Barcelona ein Königsklassen-Dreierpack. Das Tor zum Viertelfinale steht damit trotz der Ausfälle von Neymar und Angel di Maria sperrangelweit offen.

Lob gab es für Mbappe sogar vom Gegner. "Ich freue mich für ihn", sagte Barca-Stürmer Antoine Griezmann, der mit seinem Landsmann 2018 den WM-Titel gewonnen hatte. "Er wurde zuletzt hart kritisiert, aber so ist das eben, wenn man ein Star ist." In seinen Augen werde Mbappe "das Level von Leo und Cristiano" erreichen: "Er hat ein wirklich großartiges Spiel gemacht."

Champions League - Pressestimmen zum Barca-Debakel gegen PSG: "Barca ist Geschichte, Mbappe ist Zukunft" © getty 1/14 Der FC Barcelona hat im Achtelfinal-Hinspiel gegen Paris Saint-Germain eine herbe 1:4-Klatsche kassiert. Lionel Messi droht das früheste CL-Aus seit 14 Jahren. SPOX hat die Pressestimmen zum Barca-Debakel und zum Liverpool-Sieg gegen RB gesammelt. © getty 2/14 FC Barcelona - PSG 1:4 - SPANIEN - MUNDO DEPORTIVO: "Barca fiel definitiv auf die Erde. Mbappe zerstört Barca im Camp Nou. Mbappe ruinierte den Plan von Barca. Taktische Arroganz von Barca. Auch als es nicht lief, änderte Koeman den Plan nicht." © getty 3/14 SPORT: "PSG gibt Barca ein Bad der Realität. Koemans Barca befindet sich im Aufbau. Ein Barca mit enormem Offensivtalent aber mit vielen, vielen Defensivlücken. Der Traum von der Champions League ist nach wie vor ein Albtraum." © getty 4/14 MARCA: "Viel Mbappe und wenig Barcelona. Mbappe explodierte auf einer der besten Bühnen der Welt. Ganz Madrid saß vor dem Fernseher, um ihn zu sehen." © getty 5/14 AS: "Barca ist Geschichte, Mbappe ist Zukunft. Mbappe demütigt Barca. Mbappes historische Vorstellung im Camp Nou erhöht den Druck auf Real-Präsident Florentino Perez. Der Wunsch nach einer Verpflichtung des Franzosen ist bei den Fans größer denn je." © getty 6/14 FRANKREICH - L'EQUIPE: "Kolossaler Mbappe. Der Pariser Stürmer zeigte seine größte europäische Leistung im Pariser Trikot." © getty 7/14 LE PARISIEN: "Mbappe, der Messias. Er zeigte auf dem Rasen von Barcelona eine Leistung von einem anderen Stern." © getty 8/14 FRANCE FOOTBALL: "PSG gelingt ein großer Coup. An diesem Dienstagabend war Kylian Mbappe gigantisch, stratosphärisch und schrecklich effizient. Ein historischer Moment für PSG und für den französischen Fußball." © getty 9/14 RB Leipzig - FC Liverpool 0:2 - ENGLAND - SUN: "Liverpool steht nach einem überzeugenden Sieg gegen RB Leipzig mit einem Fuß im Viertelfinale der Champions League." © getty 10/14 SUN: "Es hat geholfen, dass der gefallene Champion auf eine Abwehr gestoßen ist, die noch chaotischer war als die eigene. Nagelsmann, einer der gefragtesten Trainer Europas, hat seine Verteidiger offenbar mit Clownsschuhen nach Budapest geschickt." © getty 11/14 DAILY MAIL: "Die Liverpooler überließen Dayot Upamecano den Ball, weil sie wussten, er würde zu ihnen zurückkommen. Die Trainer des FC Bayern, wohin der Franzose wechselt, haben eine Menge Arbeit zu verrichten." © getty 12/14 MIRROR: "Eiskalte Reds bestrafen schlampige Fehler. Liverpool hat die heimischen Probleme hinter sich gelassen. Aus der sterbenden Glut ihrer ausgebrannten Titelverteidigung gingen Funken der europäischen Wiederbelebung hervor." © getty 13/14 MIRROR: "Ozan Kabak hat seinen Champions-League-Test mit Bravour bestanden." © getty 14/14 GUARDIAN: "Leipzig sah mit seiner hohen Linie und dem Wunsch, Risiko einzugehen, nie sicher aus. Nachdem die Titelverteidigung in der Premier League misslungen ist, fühlt sich dieser Wettbewerb für Liverpool wie die letzte Chance an."

Verlässt Kylian Mbappe PSG? Entscheidung noch offen

Es könnte Mbappes letzter Anlauf mit PSG auf den europäischen Fußballthron werden, die Gerüchte um einen Sommerwechsel zu Real Madrid halten sich angesichts seines 2022 auslaufenden Vertrages hartnäckig. "Es ist eine langfristige Sache, meine Entscheidung wird nicht auf einem oder zwei Spielen basieren", betonte der Weltmeister nach dem Sieg gegen Barca. Aber er sei nach diesem Spiel sicher "noch glücklicher" als ohnehin in Paris.

Glücklich ist Messi bei Barca bekanntermaßen schon länger nicht mehr, der Name Paris fällt immer wieder als mögliches Wechselziel. Mit seinem Auftritt am Dienstag betrieb der sechsmalige Weltfußballer allerdings keine Eigenwerbung. Nach seinem zwischenzeitlichen Führungstreffer per Foulelfmeter tauchte der 33-Jährige wie schon einige Male zuvor in dieser Saison ab.

Die Urteile der internationalen Presse fielen vernichtend aus. Während Mbappe als "Hurrikan" (Marca) oder "unkontrollierbarer Riese" (Sport) bezeichnet wurde, verglich beispielsweise der Telegraph Messi mit "einer Glühbirne, die ihren Strom verliert". Das englische Boulevardblatt Sun urteilte gar, dass der "elektrisierende Franzose" Mbappe nun bereit sei, "Messis Krone als König des Weltfußballs zu beanspruchen".

Mbappe jedenfalls betonte, er werde sich "nie" vor irgendwas "verstecken". Die Rolle als Superstar des Weltfußballs kann also kommen.