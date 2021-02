Heute Abend stehen zwei weitere Achtelfinal-Hinspiele in der Champions League an. In diesem Artikel verraten wir Euch, welche dieser Spiele Sky heute live im TV und Livestream zeigt.

Holt Euch jetzt den DAZN-Gratismonat und verfolgt Borussia Mönchengladbach gegen Manchester City live!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Champions League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

Champions League: Diese Spiele finden heute statt

Heute stehen die letzten beiden Hinspiel-Partien des Achtelfinals in der diesjährigen Champions League an. Die vorherigen sechs Begegnungen wurden in der vergangenen Woche sowie am gestrigen Dienstag ausgetragen.

Borussia Mönchengladbach trifft heute Abend auf Manchester City. Das Heimspiel der Gladbacher kann allerdings nicht im heimischen Borussia-Park stattfinden. Aufgrund der Coronapandemie darf Manchester City nicht nach Deutschland einreisen, die beiden Teams mussten daher in die ungarische Hauptstadt Budapest ausweichen. Austragungsort der Partie ist das dortige Puskas-Stadion.

Die zweite Begegnung am heutigen Mittwoch bestreiten Atalanta Bergamo und Real Madrid. Dieses Spiel kann wie geplant im Gewiss Stadium von Bergamo stattfinden. Beide Spiele werden um 21 Uhr angepfiffen.

© getty Casemiro traf zuletzt für Real.

Champions League: Diese Spiele zeigt Sky heute live im TV und Livestream

Im Achtelfinale teilen sich die Rechteinhaber der Champions League, Sky und DAZN, die Spiele gleichmäßig auf. Jeden Tag wird also ein Einzelspiel exklusiv auf Sky gezeigt, DAZN zeigt das andere Spiel exklusiv in voller Länge.

Heute überträgt Sky das Spiel zwischen Atalanta Bergamo und Real Madrid live. DAZN überträgt dementsprechend Borussia Mönchengladbach gegen Manchester City.

Beim Gastspiel der Königlichen in Italien seid Ihr auf Sky Sport 2 live dabei, als Kommentator fungiert dort Marcel Meinert. Sky bietet auch einen Livestream an: Als Kunde könnt Ihr diesen via SkyGo abrufen. Falls Ihr kein Sky-Abo habt, könnt Ihr einen Pass via SkyTicket erwerben.

Auch die Konferenz mit Ausschnitten beider Begegnungen seht Ihr bei Sky.

© getty Borussia Mönchengladbach spielt gegen Manchester City.

Champions League im Liveticker: Achtelfinale heute live

Live dabei seid Ihr auch bei uns, im SPOX-Liveticker verpasst Ihr garantiert nichts.

Champions League 2020/21: Die Hinspiele im Achtelfinale

Heute stehen die beiden abschließenden Hinspiele im Achtelfinale der CL an, weiter geht es dann am Dienstag, den 9. März.