Champions League, Achtelfinale: Stimmen und Reaktionen zu Gladbach - ManCity und Atalanta - Real Madrid

Nach der Pleite gegen Manchester City loben die Gladbacher die Klasse des Gegners. Bei Atalanta Bergamo dagegen wütet man ob der frühen Roten Karte bei der Niederlage gegen Real Madrid. Die Stimmen und Reaktionen zum Champions-League-Achtelfinale.

Marco Rose (Trainer Gladbach)...

...über das Spiel: "Es war ein absolutes Top-Team, das wir zu bespielen und bekämpfen hatten. Das haben wir gespürt und war uns vorher klar. Wir wollten mutig auftreten und haben das auch hinten raus probiert. In der ersten Halbzeit haben wir zu wenig die einfache Tiefe gefunden, aber trotzdem relativ gut verteidigt und nicht so viel zugelassen. Wir bekommen zwei identische Gegentore in Situationen, die wir vorher besprochen hatten. Es ist einfach unglaublich schwer gegen sie im Moment."

...über die Offensivaktionen der Borussia: "Die Jungs haben vergessen, hier und da die einfache Tiefe zu finden, weil sie sich auf andere Aufgaben konzentriert haben. Wir hatten im Ansatz ein paar Aktionen, die gefährlicher hätten werden können. Doch gegen diese Mannschaft, wie sie derzeit drauf ist, muss alles sitzen, um zum Torerfolg zu kommen."

Lars Stindl (Gladbach)...

...über das Spiel: "Wir haben gegen eine herausragende Mannschaft gespielt, leidenschaftlich verteidigt und sind viel marschiert gegen den Ball. Im eigenen Ballbesitz waren wir nicht mutig genug und hatten ein paar Stockfehler. Wir sind dann viel hinterherlaufen, was wir auch getan haben, aber haben dann auch verdient verloren."

...über die Offensivaktionen der Fohlen: "Es gab immer wieder kleine Passfenster, die offen waren, aber dann kam der Pass nicht richtig. Im entscheidenden Drittel haben wir die falschen Entscheidungen getroffen und dann wird es gegen eine solche Mannschaft natürlich schwer."

...über die Aussichten fürs Rückspiel: "Wir wussten, dass heute viel, viel zusammenkommen muss. Wir werden es in drei Wochen wieder versuchen. Momentan ist es nicht einfach aufgrund der Situation und der Ergebnisse, aber das haben wir in der Vergangenheit gemeistert und werden es wieder meistern."

Borussia Mönchengladbach gegen Manchester City: Die Noten und Einzelkritiken zum Achtelfinal-Hinspiel © getty 1/30 Borussia Mönchengladbach hat das Achtelfinal-Hinspiel gegen Favorit Manchester City verdient mit 0:2 verloren. Während bei den Gästen ein Außenverteidiger groß aufspielte, blieb die Offensive der Fohlen völlig blass. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/30 YANN SOMMER: Wurde enorm oft in das Aufbauspiel eingebunden und leistete sich im Passspiel keine großen Fehler. Auszeichnen durfte er sich hingegen nicht. Bei den Gegentoren durch Silva (29.) und Jesus (65.) chancenlos. Note: 3,5. © getty 3/30 STEFAN LAINER: Hätte Plea beinahe eine Riesenchance auf die Führung aufgelegt, seiner Hereingabe fehlte es allerdings an Schärfe (19.). Ließ sich von Foden nur einmal abkochen und unterstützte die Offensive sofern es möglich war. Note: 3,5. © getty 4/30 MATTHIAS GINTER: Machte gut die Räume zu und half Bensebaini, Sterling in den Griff zu kriegen. Im Glück, als sein schlimmer Fehlpass nicht bestraft wurde (16.). Zog beim 0:2 von Jesus aufgrund von Orientierungsproblemen den Kürzeren. Note: 4. © getty 5/30 NICO ELVEDI: Sah beim Kopfballtor des 1,73 Meter großen Silva nicht gut aus. Abgesehen davon aber mit einem unaufgeregten Auftritt. Zudem mit den meisten Ballaktionen der Gladbacher (104). Note: 3,5. © getty 6/30 RAMY BENSEBAINI: Böser Aussetzer nach dem Seitenwechsel, den Jesus leichtsinnig vertändelte. Verteilte dafür keine Einladungen an Sterling und bewies oftmals sein Gespür für Raumdeckung. Offensiv aber viel zu passiv. Note: 4. © getty 7/30 DENIS ZAKARIA: Nahezu über die gesamte Partie mit Defensivarbeit beschäftigt, konnte er seine Stärken im Aufbauspiel kaum zeigen. Wies außerdem eine schwache Zweikampfquote von 40 Prozent auf. In der zweiten Hälfte verbessert. Note: 4. © getty 8/30 CHRISTOPH KRAMER: Spielte vor dem 0:1 einen katastrophalen Fehlpass in die Füße von Cancelo, ohne unter Bedrängnis zu stehen. Wirkte bei der Entscheidungsfindung auch sonst häufig überfordert und verlor über die Hälfte seiner Zweikämpfe. Note: 5. © getty 9/30 FLORIAN NEUHAUS: Ackerte wie kein anderer bei der Borussia! Der Nationalspieler gewann bärenstarke 77,8 Prozent seiner Zweikämpfe und forderte viele Bälle. Vergab eine 3-auf-2-Situation kläglich. Note: 4. © getty 10/30 JONAS HOFMANN: Blieb ohne nennenswerte Offensivaktion und war häufig in der Defensive gebunden. Muss vor dem 0:1 aber viel energischer auf Cancelo gehen. Gab alles in allem kein Bewerbungsschreiben Richtung EM und Löw ab. Note: 5. © getty 11/30 LARS STINDL: Undankbares Spiel für den Kapitän. Ließ sich oft fallen, um überhaupt stattzufinden. Für Ballgewinne oder Kontersituationen sorgte er aber nicht. Gefährliche Abschlüsse? Fehlanzeige! Note: 5. © getty 12/30 ALASSANE PLEA: Hätte bei Lainers Pass deutlich energischer zum Ball gehen müssen. Hing sonst völlig in der Luft und hatte die wenigsten Ballaktionen seines Teams (17). Immerhin mit Gladbachs bester Chance (62.), ehe er ausgewechselt wurde. Note: 5. © getty 13/30 MARCUS THURAM: Kam in der 63. Minute für den völlig blassen Plea in die Partie. Spielte aber genau wie sein französischer Landsmann keine Rolle. Note: 4. © getty 14/30 VALENTINO LAZARO: Ersetzte Lainer nach 63 Minuten, um auf der defensiv leicht anfälligen linken Seite von City für mehr Offensivpower zu sorgen. Was nicht geschah, da der Österreicher defensiv zu stark gefordert war. Note: 3,5. © getty 15/30 BREEL EMBOLO: Wurde nach 74 Minuten für den glücklosen Stindl eingewechselt. Blieb ohne nennenswerte Aktion. Ohne Bewertung. © getty 16/30 HANNES WOLF: In der Schlussphase für den angeschlagenen Hofmann ins Spiel gekommen (87.). Scheiterte kurz vor Spielende am glänzend reagierenden Ederson. Ohne Bewertung. © getty 17/30 EDERSON: Das Wort "beschäftigungslos" beschrieb seine erste Halbzeit mehr als treffend. Pleas Hacken-Abschluss im zweiten Durchgang schaute er am Tor vorbei. Verhinderte das 1:2 kurz vor Schluss mit einer Glanzparade. Note: 3. © getty 18/30 KYLE WALKER: Zu Beginn mit einem mutigen Vorstoß, dann eher unscheinbar, aber mit sehr vielen Ballaktionen. Lief Plea bei der guten Gladbacher Konterchance in Halbzeit eins hinterher, ließ sich noch einmal von ihm fast düpieren. Note: 3. © getty 19/30 AYMERIC LAPORTE: Nahm die Gladbacher Offensive im Verbund mit Dias weitestgehend aus dem Spiel. Strahlte eine enorme Ruhe aus und blieb im Aufbauspiel fehlerfrei. Note: 3. © getty 20/30 RUBEN DIAS: Präsentierte sich wie bereits in den vergangenen Wochen als sicherer Rückhalt. Obendrein mit einer unglaublichen Passquote von 98,4 Prozent und mit den meisten Ballaktionen bei den Skyblues (127). Note: 2,5. © getty 21/30 JOAO CANCELO: Sehr aktiv, defensiv kaum gefordert. Mal links, mal sogar auf der Zehn. Die Flanke auf Silva zum 1:0 war ein Gedicht, die Flanke vor dem 2:0 auch. Passquote 93,5 Prozent. Starker Abend eines unwahrscheinlichen Matchwinners. Note: 1,5. © IMAGO / Moritz Müller 22/30 RODRI: Mehr und mehr das Herz des City-Spiels. Bestimmte das Tempo der Partie wie ein Metronom, machte kaum Fehler. Dazu zweikampfstark und stets mit dem Blick für den richtigen Ball. Vor der Wolf-Chance aber mit üblem Fehlpass. Note: 2,5. © getty 23/30 ILKAY GÜNDOGAN: Heute nicht mit der Offensiv-Rolle, dafür aber ein Brett in der Arbeit gegen den Ball. Zweikampfstark (66 Prozent), passicher (93 Prozent) und das Zusammenspiel mit Rodri passte auch. Eroberte 9-mal den Ball (Topwert). Note: 2. © getty 24/30 RAHEEM STERLING: Erwischte nicht seinen besten Abend und fiel im Offensiv-Trio um Bernardo und Foden ab. Verbuchte 15 Ballverluste, seine Soli sorgten beim fixen Bensebaini nicht für die erwartet großen Probleme. Note: 3,5. © getty 25/30 BERNARDO SILVA: Ein Tor, eine Vorlage. Er war auf dem Papier der entscheidende Mann der Citiezens. Spielte als Hybrid aus Achter, Zehner und falsche Neun. Ständig aktiv, sorgte für viel Unruhe in der BMG-Defensive. Note: 2. © IMAGO / Matthias Koch 26/30 PHIL FODEN: Etwas glückloser als zuletzt und auch nicht so glanzvoll. Dennoch ein ums andere Mal mit starken individuellen Dribblings und immerhin mit drei Abschlüssen, sein letzter sitzt an einem guten Tag. Ein Okay-Auftritt des Youngsters. Note: 3. © getty 27/30 GABRIEL JESUS: Ließ sich immer wieder ins Mittelfeld fallen, Usus für einen Neuner unter Pep. Rochierte viel mit Silva und Foden, verteilte gut die Bälle. vergab eine Großchance zum 2:0 kläglich, seine zweite nutzte er zum 2:0. Note: 2,5. © getty 28/30 RIYAD MAHREZ: Kam in der 69. Minute für den etwas unglücklichen Sterling in die Partie, setzte aber ebenfalls keine nennenswerten Akzente. Immerhin mit einem Abschluss. Note: 3,5. © getty 29/30 FERRAN TORRES: Wurde in der 80. Minute für Foden eingewechselt. Seine Frische wirkte sich aber nicht mehr auf das Ergebnis aus. Ohne Bewertung. © getty 30/30 AERGIO AGÜERO: Ersetzte Jesus nach 80 Minuten. Die Vereinslegende konnte nicht mehr viel zeigen. Ohne Bewertung.

Pep Guardiola (Trainer Manchester City)...

...über das Spiel: "Es war sehr schwierig. Es war schwer anzugreifen, aber unser hohes Pressing war gut. Unser Eins-gegen-eins und die Entscheidungsfindung waren jedoch nicht gut, im letzten Drittel war das im Zwei-gegen-eins oder im Eins-gegen-eins nicht gut genug. In diesem Wettbewerb gibt es nicht viele Möglichkeiten, um Tore zu schießen."

Bernardo Silva (Manchester City)...

...über das Spiel: "Es war ein gutes Spiel. Wir haben das Tempo kontrolliert und keine dummen Fehler gemacht. Es ist gut, dass wir ohne Gegentor geblieben sind und mit zwei Auswärtstoten nach Hause fahren. Wir müssen aber fokussiert bleiben für das Rückspiel."

...über die Abwehrstärke der Citizens: "Die Defensive ist der Schlüssel, um Wettbewerbe zu gewinnen. Wir sind sehr glücklich, wie gut wir da sind und dass sich jeder hilft. Hinten sicher zu stehen ist sehr wichtig, um erfolgreich zu sein."

Gian Piero Gasperini (Trainer Atalanta Bergamo)...

...über das Spiel: "Ich wollte ein offeneres Spiel. Wir hatten gut angefangen mit einigen guten Spielzügen. Wir haben gut verteidigt und hätten fast das 0:0 nach Hause gebracht, aber mit Elf gegen Elf wäre es sicher unterhaltsamer gewesen. Wir waren in den letzten Minuten, wir mussten das Ergebnis einfach nach Hause bringen. Doch wir haben ein Tor mit Mendys rechtem Fuß kassiert. Das ist schon ein bisschen komisch, fast ein Zufallstreffer. Es ist schade. Die Leute reden über die Abwesenden, aber wir haben immer noch immense Qualität im Kader."

...über den frühen Platzverweis: "Was bleibt, ist die Bitterkeit, dass wir nicht das Spiel spielen konnten, auf das wir gewartet haben. Es wurde durch einen Vorfall, der zu hoch bewertet wurde, komplett ruiniert. In der letzten Saison wurde nach einem absoluten Chaos die Handspielregel aussortiert. Jetzt gibt es die Versuchung, jede Form von Kontakt im Fußball zu entfernen - und das ist Selbstmord für den Sport. Ich wurde gerade in der Serie A gesperrt, weil ich etwas gesagt habe und wenn ich jetzt etwas sage, wird mich die UEFA für einen Monat sperren. Aber das ist Fußball-Selbstmord."

...über Schiedsrichter Tobias Stieler: "Wir können keine Schiedsrichter haben, die nie gespielt haben und den Unterschied zwischen einem Foul und einem Foul nicht kennen. Wenn sie den Unterschied nicht erkennen können, dann sollten sie sich einen anderen Job suchen. Sie sollten stattdessen Leute, die Fußball gespielt haben, zu Schiedsrichtern machen. Sie haben jetzt auch Video-Replays. Sie haben alles, was sie brauchen, um zu urteilen und trotzdem liegen sie selbst mit Replays falsch. Ich beschwere mich nicht über das Ergebnis, aber wir hätten wenigstens unser Spiel spielen können."

Luis Muriel (Atalanta Bergamo)...

...über das Spiel: "Es ist schwierig, ein Spiel wie dieses zu beurteilen. Wir hatten das Gefühl, dass uns eine Ungerechtigkeit widerfahren ist. Wir haben das Video dazu in der Halbzeit gesehen. Es war eine wirklich überzogene Rote Karte und hat uns den Wind aus den Segeln genommen. Wir hatten eine bestimmte Herangehensweise vorbereitet und diese Rote Karte hat alles verändert, was wir machen wollten."

...über die Chancen im Rückspiel: "Ich denke, wir haben es wirklich gut gemacht, das Spiel so offen zu halten und uns in eine Position zu bringen, in der wir es im Rückspiel noch drehen können. Es ist nicht unmöglich."

Rafael Toloi (Atalanta Bergamo)...

...über das Spiel: "Wir haben bis zum Schluss gekämpft. Es ist schwierig, gegen Real Madrid zu spielen - erst recht, wenn man nur noch mit zehn Mann spielt. Selbst mit einem Mann weniger haben wir einige interessante Torchancen herausgespielt. Wenn wir das erste Pressing überstanden haben, haben wir Räume, in denen wir spielen können, so dass wir ihnen in Madrid weh tun können."

...über den Platzverweis: "Ich glaube nicht, dass es eine Rote Karte war. Nichtsdestotrotz haben wir gut verteidigt. Wir fühlen uns nach diesem Spiel stärker und haben bewiesen, dass wir auf Augenhöhe mit Real Madrid spielen können."