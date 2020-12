Am heutigen Dienstag steht der letzte Spieltag der Gruppenphase in der UEFA Champions League auf dem Programm. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Spiel zwischen dem BVB und Zenit St. Petersburg heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Du willst die UEFA Champions League live und hautnah erleben? Dann sichere dir jetzt deinen kostenlosen DAZN-Probemonat.

Zenit St. Petersburg - BVB heute live im TV und Livestream

Das Aufeinandertreffen zwischen St. Petersburg und dem BVB wird heute nur beim Streaminganbieter DAZN live zu sehen sein. Los geht es mit der Übertragung gegen 18.40 Uhr live aus der russischen Metropole. Mit folgenden Personal begleitet DAZN das Spiel:

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Ralph Gunesch

Auf DAZN findet Ihr jede Menge Spitzenfußball (Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A, Primera Division, etc), aber auch US-Sport (MLB, NFL, NHL), Boxen, WWE, UFC, Tennis - und durch die Kooperation mit Eurosport auch die Kanäle Eurosport 1 und Eurosport 2. Ihr könnt eure Lieblingssportart ganz entspannt vom Smartphone via App, am Smart-TV oder über einen Browser genießen. Auch auf der PlayStation ist die DAZN Applikation kostenlos erhältlich.

Ein Abo für DAZN kostet entweder 11,99 Euro im Monat, alternativ müsst ihr 119,99 Euro im Jahr bezahlen. Hier kommt Ihr zum kostenlosen Probemonat!

Zenit St. Petersburg - BVB heute live: Datum, Uhrzeit, Stadion

Datum: 8.12.2020

8.12.2020 Uhrzeit: 18.55 Uhr

18.55 Uhr Stadion: Gazprom Arena (St. Petersburg)

Zenit St. Petersburg - BVB: Champions League heute im LIVETICKER

Alle Borrussia-Fans oder Anhänger von Zenit, die das letzte Spiel der Gruppe F nicht im Stream oder von zuhause verfolgen können, sei der Liveticker von SPOX ans Herz gelegt. Hier verpasst Ihr keine Angelegenheit auf dem Platz.

Zenit St. Petersburg - BVB in der Champions League heute live: Vorschau

Für die Borussen heißt die klare Mission, den Gruppensieg einzufahren. Nachdem in der Liga am vergangenen Samstag nur ein Punkt gegen klar unterlegene Frankfurter geholt wurde, ist die Truppe von Lucien Favre ganz klar auf Sieg getrimmt. Damit würden sich die Schwarz-Gelben auch den Gruppensieg und eine vermeintlich bessere Ausgangsposition für das Champions-League-Achtelfinale holen.

Personell wird Trainer Favre höchstwahrscheinlich wieder etwas rotieren. Mit Ausnahme von Reinier, Marcel Schmelzer, Thomas Meunier und Erling Haaland sind wohl alle Akteure einsatzbereit. Hinter den Einsätzen von Raphael Guerreiro und Manuel Akanji steht aber noch ein Fragezeichen.

Für die Russen heißt es, den Schaden zu begrenzen. Nach der krachenden 0:3-Niederlage gegen Brügge vergangene Woche ist nicht einmal mehr das Erreichen von Platz 3 und die damit verbundene Qualifikation für die Europa League mehr möglich. Coach Sergej Semak, der die Formation seiner Truppe gerne an den Gegner anpasst, wird im letzten CL-Heimspiel der Saison wohl wieder auf ein 4-4-2-System zurückgreifen, um in der Defensive die Räume eng zu machen.

© getty

Zenit St. Petersburg - BVB heute live: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Voraussichtliche Aufstellung Zenit: Kerzhakov - Kuzyaev, Lovren, Rakitskiy, Zhirkov - Erokhin, Santos, Barrios, Mostovoy - Malcolm, Azmoun

Kerzhakov - Kuzyaev, Lovren, Rakitskiy, Zhirkov - Erokhin, Santos, Barrios, Mostovoy - Malcolm, Azmoun Voraussichtliche Aufstellung BVB: Bürki - Passlack, Akanji, Hummels, Guerreiro - Delaney, Bellingham - Sancho, Reyna, T. Hazard - Moukoko

Champions League: Gruppe F mit Zenit und BVB