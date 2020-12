FC Salzburg gegen Atletico Madrid heute live im TV, Livestream und Liveticker

Entscheidungsspiel in Gruppe A. Der FC Salzburg empfängt Atletico Madrid im Kampf um Platz zwei und dem damit verbundenen Einzug ins Achtelfinale. SPOX verrät Euch, wo und wann Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

FC Salzburg vs. Atletico Madrid heute live: Daten zum Spiel

Die Begegnung am letzten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase zwischen dem FC Salzburg und Atletico Madrid steigt heute Abend - hier ein Überblick zu den Eckdaten der Partie:

Datum: 9. Dezember 2020

9. Dezember 2020 Anpfiff: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Red Bull Arena, Wals bei Salzburg

Red Bull Arena, Wals bei Salzburg Zuschauern: nicht zugelassen

nicht zugelassen Schiedsrichter: Anthony Taylor, England

FC Salzburg - Atletico Madrid heute live im TV und Livestream

In Deutschland könnt Ihr die Begegnung des FC Salzburg gegen Atletico Madrid ausschließlich bei DAZN sehen, in Österreich hat sich Sky die Übertragungsrechte gesichert. Eine Live-Berichterstattung im frei empfangbaren Fernsehen gibt es in beiden Ländern somit nicht.

FC Salzburg gegen Atletico Madrid heute im Liveticker

Alternativ zur Übertragung im TV und Livestream könnt Ihr das Spiel bei SPOX in Textform mitverfolgen. In unserem ausführlichen Liveticker verpasst Ihr keine wichtigen Höhepunkte für das Heimspiel des FC Salzburg gegen Atletico Madrid.

Salzburg gegen Atletico: Die voraussichtlichen Aufstellungen

So könnten die beiden Teams im Kampf um den Einzug in das Achtelfinale der Champions League von Beginn an auflaufen:

FCS: Stankovic - Ulmer, Wöber, Ramalho, Kristensen - Szoboszlai, Junuzovic, Ashimeru, Mwepu - Koita, Berisha

Stankovic - Ulmer, Wöber, Ramalho, Kristensen - Szoboszlai, Junuzovic, Ashimeru, Mwepu - Koita, Berisha Atletico: Oblak - Hermoso, Gimenez, Savic - Carrasco, Koke, Saul Niguez, Trippier - Llorente, Joao Felix - Suarez



Champions League: Salzburg und Atletico in Gruppe A

Während der FC Bayern München bereits als Gruppensieger feststeht und Lokomotive Moskau nur noch auf die Europa League hoffen kann, streiten sich Salzburg und Atletico Madrid noch um Platz zwei.

Den Österreichern hilft für den Einzug in das Achtelfinale aufgrund von zwei Punkten Rückstand nur ein Sieg. Bei einer Niederlage oder Remis und einem Sieg von Moskau in München würde das Team von Trainer Jesse Marsch sogar die Europa League verpassen.