Champions League: So kommt Borussia Mönchengladbach heute ins Achtelfinale

Borussia Mönchengladbach gastiert im letzten Gruppenspiel der Champions League bei Real Madrid und hat als Tabellenerster alle Chancen auf das Achtelfinale. Allerdings droht auch der bittere Gang in die Europa League. SPOX zeigt alle Szenarien, wie die Fohlen die nächste Runde erreichen.

Champions League: So kommt Gladbach heute ins Achtelfinale

Als Tabellenführer der Gruppe B mit Inter Mailand, Real Madrid und Schachtjor Donezk besitzt Borussia Mönchengladbach die beste Ausgangsposition auf das Achtelfinale.

Insgesamt gibt es neun Konstellationen, wie die letzten beiden Spiele in der Fohlen-Gruppe ausgehen können. Sieben davon reichen dem Team von Marco Rose für das Achtelfinale, fünf davon machen Gladbach zum Gruppensieger.

Gladbach im Achtelfinale: Szenario 1 - Sieg

Sollte Gladbach bei Real Madrid gewinnen, wären die Fohlen zu 100 Prozent Gruppensieger und die Königlichen ausgeschieden. Das Ergebnis im Parallelspiel zwischen Donezk und Inter Mailand spielt dabei keine Rolle.

Gladbach im Achtelfinale: Szenario 2 - Remis

Auch bei einem Unentschieden gegen Real Madrid hätte Borussia Mönchengladbach das Achtelfinal-Ticket sicher. Gruppensieger werden die Fohlen aber nur, wenn Donezk nicht bei Inter Mailand gewinnt. Als Gruppenzweiter würde vermutlich ein harter Brocken warten.

Bei einer Punkteteilung mit Gladbach ist Real außerdem ausgeschieden, sollte Inter Mailand gegen Donezk gewinnen.

Gladbach im Achtelfinale: Szenario 3 - Niederlage

Weil Borussia Mönchengladbach den direkten Vergleich bei einer Niederlage verloren hat, würden die Fohlen automatisch hinter Real Madrid rutschen. Somit wäre Platz zwei in der Gruppe das Maximum für die Rose-Truppe.

Aber auch nur, wenn sich Donezk und Inter Mailand im Parallelspiel die Punkte teilen. Andernfalls muss Gladbach den bitteren Gang in die Europa League antreten.

Borussia Mönchengladbach in Gruppe B: Die Tabelle

Platz Team Spiele S U N T GT TD Punkte 1 Borussia Mönchengladbach 5 2 2 1 16 7 9 8 2 Schachtjor Donezk 5 2 1 2 5 12 -7 7 3 Real Madrid 5 2 1 2 9 9 0 7 4 Inter Mailand 5 1 2 2 7 9 -2 5

Real Madrid vs. Borussia Mönchengladbach heute live: Die Eckdaten

Die Begegnung zwischen Real Madrid und Borussia Mönchengladbach findet am heutigen Mittwoch statt - die wichtigsten Informationen gibt es hier im Überblick:

Datum: 9. Dezember 2020

9. Dezember 2020 Anpfiff: 21 Uhr

21 Uhr Stadion: Estadio Santiago Bernabeu, Madrid

Estadio Santiago Bernabeu, Madrid Zuschauer: nicht zugelassen

Real Madrid - Gladbach heute live im TV und Livestream

Real Madrid gegen Borussia Mönchengladbach heute im Liveticker

