Am 5. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase geht es für den bereits fürs Achtelfinale qualifizierten FC Bayern heute nach Spanien zu Atletico Madrid. Hier könnt Ihr im Liveticker dabei sein.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Champions League: Atletico Madrid gegen FC Bayern München heute im Liveticker - Vor Beginn

Die Pause von Neuer hat zur Folge, dass Neuzugang Alexander Nübel zu seinem erst zweiten Pflichtspieleinsatz (nach dem Pokalspiel gegen Düren) kommen wird. "Jeder kann sich freuen auf das Spiel in dem neuen Stadion in Madrid. Gerade als junger Spieler gegen Atletico zu spielen, ist ein tolles Erlebnis. Sie sollen es genießen", sagte Trainer Hansi Flick.

Das aus tabellarischer und Münchner Sicht bedeutungslose Spiel geht der FC Bayern ohne Manuel Neuer, Robert Lewandowski und Leon Goretzka an, die die Reise in die spanische Metropole gar nicht erst angetreten haben. "Wichtig ist, dass man runterfahren kann. Gerade bei dem Mammut-Programm der letzten Wochen und Monate fällt auf, dass es schwierig ist, sich Pausen zu nehmen", erklärte Neuer.

Los geht's um 21 Uhr im Madrider Wanda Metropolitano. Das Spiel steht unter der Leitung von Clement Turpin aus Frankreich.

Herzlich willkommen zum Liveticker Atletico Madrid gegen den FC Bayern München am 5. Spieltag der Champions League.

FC Bayern bei Atletico Madrid heute live im TV und Livestream

Das Gastspiel des FC Bayern in Madrid ist live und exklusiv bei Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender teilt sich die Übertragungsrechte an der Champions League mit DAZN. Der Streamingdienst zeigt die restlichen Spiele des Tages live und exklusiv in voller Länge.

Bei Sky habt Ihr die Wahl zwischen dem Einzelspiel und der Konferenz: Auf Sky Sport 2 HD kommentiert Wolff Fuss die Partie Atletico gegen Bayern im Einzelspiel, die Konferenz mit den Parallelspielen seht Ihr auf Sky Sport 1 HD. Neben der Übertragung im TV können Sky-Kunden via Sky Go auf einen Livestream zugreifen.

Auf DAZN seht Ihr neben zahlreichen Livespielen auch die Highlights aller Partien aus der Königsklasse bereits 40 Minuten nach Abpfiff. Weiteren Spitzenfußball gibt es aus der Bundesliga, Europa League, Serie A, LaLiga, Ligue 1 und Nations League. All das könnt Ihr sogar für einen Monat kostenlos testen.

Champions League, Atletico -FC Bayern: Voraussichtliche Aufstellungen

Während Atletico auf seine Bestbesetzung zurückgreifen kann, gestaltet sich die personelle Lage beim FCB schwierig. Neben den geschonten Spielern fehlen unter anderem Goretzka und Tolisso sowie der gesperrte Roca.

Atletico Madrid: Oblak - Trippier, Savic, Gimenez, Hermoso - Koke, Saul Niguez - Llorente, Carrasco - Joao Felix, Lemar

FC Bayern: Nübel - Pavard, Boateng, Hernandez, Sarr - Alaba, Martinez - Sane, Müller, Costa- Choupo-Moting

Champions League: Die Tabelle der Gruppe A im Überblick

Mit erst fünf Punkten aus vier Spielen steht Atletico gehörig unter Druck und darf sich gegen den FC Bayern keine Niederlage erlauben, um das Weiterkommen nicht zu gefährden.