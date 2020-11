Champions League: Schachtjor Donezk gegen Borussia Mönchengladbach heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach starker Leistung beim 2:2 gegen Real Madrid, bei dem Borussia Mönchengladbach lange die bessere Mannschaft war, sollten die Fohlen auch gute Chancen auf einen Sieg gegen Schachtjor Donezk haben. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Champions-League-Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Schachtjor Donezk gegen Borussia Mönchengladbach: Alle Informationen

Datum: Dienstag, 3. November

Anpfiff: 18.55 Uhr

Stadion: Metalist-Stadion

Champions League: Die Tabelle in Gruppe B

In Gruppe B überraschen die beiden vermeintlichen Underdogs in Donezk und Gladbach, während Real Madrid nur wenige Minuten davon entfernt war, zwei Niederlagen in den ersten beiden Spielen zu erleiden. Dabei spielen die Königlichen erst heute gegen Inter Mailand im Topduell des Dienstags.

Platz Verein Sp Tore TD Pkt 1. Donezk 2 3:2 1 4 2. Gladbach 2 4:4 0 2 3. Inter Mailand 2 2:2 0 2 4. Real Madrid 2 4:5 -1 1

Champions League: Donezk gegen Gladbach heute live im TV und Livestream

Das Champions-League-Duell zwischen Schachtjor Donezk gegen Borussia Mönchengladbach ist heute nicht im Free-TV zu sehen.

Moderator Christoph Stadtler

Kommentator Marco Hagemann

Experte Ralph Gunesch

Champions League: Donezk gegen Gladbach heute im Liveticker

Champions League: Diese Spiele laufen heute

Das heutige Topspiel ist besonders interessant für die Fohlen. Ein Sieg von Inter Mailand gegen Real Madrid könnte Gladbach dabei helfen, die Königlichen hinter sich zu lassen und einen der ersten beiden Plätze in Gruppe B und damit die Qualifikation für das K.o-System der Champions League zu sichern.