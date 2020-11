RB Salzburg gegen FC Bayern München: TV, Termin und Datum des CL-Spiels

Der FC Bayern ist Titelverteidiger in der Champions League und trifft deswegen auf besonders motivierte Gegner - als Nächstes wartet RB Salzburg auf die Münchner. Hier erfahrt Ihr, wann das Spiel stattfindet und wo Ihr die Übertragung im TV und im Livestream findet.

Mit DAZN seht Ihr alle fast alle Spiele der Champions League live und exklusiv in voller Länge sowie alle Highlights der Königsklasse kurz nach Abpfiff - sichert Euch hier den kostenlosen Probemonat!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Champions League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

RB Salzburg gegen FC Bayern: Termin, Datum, Anpfiff, Ort

Datum: Dienstag, 3. November

Anpfiff: 21 Uhr

Ort: Red Bull Arena in Wals-Siezenheim (Salzburg)

FC Bayern: Lewandowski, Goretzka für Duell gegen Salzburg geschont

Der FC Bayern hatte am Samstag seine Mühe, den FC Köln mit 2:1 zu besiegen. Es bestätigte sich, was viele Experten auch in der vergangenen Saison schon beobachtet haben: Der deutsche Rekordmeister kann viele Spieler ersetzen, Robert Lewandowski gehört jedoch nicht dazu. Dieser wurde gemeinsam mit Leon Goretzka geschont, damit das Duo fit für das CL-Duell gegen RB Salzburg ist.

"Er weiß genau, dass er eine lange letzte Saison gehabt hat und man erwartet von ihm trotzdem, dass er immer zu 100 Prozent da ist und seine Tore macht. Das ist auch für ihn eine unglaubliche mentale Anspannung", sagte FCB-Trainer Hansi Flick nach dem Spiel über Lewandowski.

"Wir haben jetzt ein ganz schweres Spiel in Salzburg vor uns und dann auch in Dortmund. Deshalb glaube ich, dass ihm die Pause heute sehr gutgetan hat."

Champions League: Die Tabelle in Gruppe A

Nach einer 0:4-Auftaktniederlage gegen den FC Bayern hat sich Atletico Madrid gegen Salzburg durchgesetzt. Somit ist das Team von Diego Simeone auf bestem Weg, sich für die K.o-Runde der Champions League zu qualifizieren.

Bayern München tat sich unerwartet schwer mit Lok Moskau, konnte am Ende aber einen zumeist ungefährdeten 2:1-Sieg in Russland eingefahren.

Platz Mannschaft Spiele Tore Differenz Punkte 1 FC Bayern München 2 6:1 5 6 2 Atletico Madrid 2 3:6 -3 3 2 Lok Moskau 2 3:4 -1 1 4 RB Salzburg 2 4:5 -1 1

Champions League: Salzburg gegen FC Bayern live im TV und Livestream

Das Spiel Salzburg gegen den FC Bayern ist nicht im Free-TV zu sehen.

Sky zeigt das Spiel live und exklusiv in voller Länge auf Sky Sport 2 mit Kommentator Wolff Fuss. Der Streamingdienst überträgt in dieser Saison zwei CL-Spiele mit deutscher Beteiligung pro Spieltag während der Gruppenphase. Die Sky-Wahl Salzburg-Bayern für den Dienstag könnt Ihr als Kunde auch im Livestream verfolgen, entweder mit der Sky Go-App oder als Nicht-Abonnent mit Sky Ticket.

DAZN zeigt die Highlights des Spiels bereits 40 Minuten nach Abpfiff auf Abruf - wie auch alle anderen Champions-League-Spiele. Schnappt Euch den kostenlosen Probemonat!

© imago images / Agencia EFE

Champions League: Salzburg gegen FC Bayern im Liveticker

Falls Ihr nicht auf die Livebilder zugreifen könnt oder möchtet, müsst Ihr die Partie trotzdem nicht verpassen! Der SPOX-Liveticker informiert Euch im Minutentakt mit den wichtigsten Entwicklungen aus Salzburg.

Hier entlang zum Liveticker Salzburg-FCB.

Champions League: Die kommende Spiele des FC Bayern

Auf den FC Bayern wartet am kommenden Samstag das wichtigste Aufeinandertreffen im Rennen um die Meisterschaft in der Bundesliga - das Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund. Nach der nächsten Länderspielpause geht es ab dem 21. November wieder weiter mit einer englischen Woche für alle CL-Teilnehmer.