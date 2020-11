FC Bayern München: Pressekonferenz mit Flick und Martinez vor Atletico Madrid heute im Liveticker

Der FC Bayern München trifft am Dienstagabend in der Champions League im Kracherduell auf Atletico Madrid (ab 21 Uhr im Liveticker). Vor der Partie plagen den deutschen Rekordmeister abermals Verletzungssorgen, die nach der Partie gegen den VfB Stuttgart noch größer geworden sind. Dazu wird sich Hansi Flick auf der heutigen Pressekonferenz äußern. Javi Martinez ist ebenfalls dabei. Die PK könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

FC Bayern: Pressekonferenz mit Flick und Martinez im Liveticker

Flick über Süle

"Wir haben noch einen Tag Zeit. Heute haben wir im Training nicht allzu viel gesehen. Wir warten morgen ab und werden sehen, wer gut drauf ist. Die Chancen sehen nicht so schlecht."

Flick über die Belastung und Regeneration

"Die Kältekammer ist bei uns immer im Einsatz, die Spieler nutzen das natürlich. Gestern stand die aktive und passive Regeneration im Fokus. Heute war es keine große Belastung. Wir haben im taktischen Bereich gearbeitet, das Verschieben. Und dann noch ein paar Abschlüsse. Jetzt werden wir gleich in den Flieger Richtung Madrid steigen. Wir haben unsere Abläufe, für Spieler ist es wichtig, dass man die drin hat. Das gibt Sicherheit. Es ist nicht nur für die Spieler, sondern auch für den Staff eine Herausforderung. Riesenkompliment an die Trainer, Physios und Ärzte, sie machen einen tollen Job und versuchen, alle Spieler fit zu haben. Alle meistern diese Herausforderung ganz hervorragend."

Flick über Kimmich

Es ist gut, wenn wir uns mit den Spielern beschäftigen, die da sind. Sie machen ihren Job aktuell gut. Joshua ist ein Spieler, der auf einem sehr hohen Niveau und sehr wichtig für die Mannschaft ist. Defensiv hat er viele Ballgewinne und stellt Balance her. Bei Ballbesitz kann er das Spiel schnell und langsam machen, er hat die Kontrolle. Er bereitet viele Tore und schießt viele Tore für seine Position, führt unsere Standards aus. Ein solcher Spieler tut jede Mannschaft gut. Ich sehe ihn jeden Tag sehr viel Schweiß verlieren, in der Reha genau wie im Spiel, er arbeitet von morgens bis abends für sein Comeback. Er hat eine enorme Qualität und ist für uns sehr wichtig."

Flick über Alex Nübel gegen Atletico

Alexander spielt. Er macht im Training einen guten Eindruck, hat das auch schon im Pokal unter Beweis gestellt. Es ist eine Möglichkeit, in der Champions League seine Qualität zu zeigen.

Flick über die Belastung bei Topteams in Europa

"Die Mannschaft, die mit den Bedingungen zurecht kommt, wird Erfolg haben. Verletzungen kann man nicht voraussehen, aber die Einstellung muss stimmen. Da sind wir bereit. Wenn ein Spieler nicht bei 100 Prozent ist, nehmen wir das sehr ernst und versuchen für die Mannschaft das Beste zu machen. Deshalb haben wir gegen Madrid Spieler im Kader, die ihre Leistung zu 100 Prozent abrufen können. Die anderen Ligen nehme ich wahr, aber ich schaue auf unsere Mannschaft. Wir wollen erfolgreich spielen, das klappt gut, auch wenn wir keinen Schönheitspreis gewinnen. Aber dass die M annschaft zurückkommt und über 90 Minuten fightet, obwohl wir kaum eine Vorbereitung hatten. Dortmund hatte sechs Wochen Vorbereitung, das ist schon ein Pfund. Wir haben durchgespielt und hatten nur eine Woche. Deshalb sind wir zufrieden mit dem, was wir ergebnistechnisch erreicht haben. Aber in den nächsten zweieinhalb Wochen kommen schwere Spiele, da müssen wir dranbleiben."

Flick über personelle Ausfälle gegen Atletico

"Ich kann bestätigen, dass Neuer, Lewandowski und Goretzka hierbleiben. Auch für Tolisso hat es nicht gereicht, aber die Verletzung ist nicht so schwer wie gedacht. Wir hoffen, dass er gegen Leipzig dabei sein kann, Atletico kam zu früh. Ansonsten sind alle Spieler bis auf die Langzeitverletzten Davies und Kimmich dabei. Goretzka und Lewy sind angeschlagen. Wenn sie nicht bei 100 Prozent sind, bringen sie der Mannschaft nicht so viel. Es wird eine große Herausforderung. Wir freuen uns auf das Spiel. Atletico hat die beste Defensive Spaniens, die zweitbeste Offensive und einen Trainer, der die Mannschaft immer auf ein neues Level hebt. Es ist für uns eine Freude, in Madrid gegen Atletico spielen zu dürfen."

Das war es von Javi Martinez. Gleich geht es mit Hansi Flick weiter.

Martinez über seine Zukunft

"Ich habe vorher schon gesagt: Das ist jetzt nicht der Augenblick, um über den Juni 2021 zu sprechen. Es waren tolle Jahre her, mal sehen was passiert. Ich würde gerne etwas Neues probieren, bevor ich meine Karriere beende, aber da habe ich keine Vorlieben. Egal wo."

Martinez über die Form von Atletico

"Wir reden über den Tabellenführer in Spanien, eine der besten Mannschaften der Welt. Diego Simeone ist einer der besten Trainer der Welt. Es geht für sie um die Qualifikation (fürs Achtelfinale), sie werden 200 Prozent geben. Ob Luis Suarez spielt, hängt von seinen COVID-Tests ab, aber egal wer spielt, sie haben einen sehr guten Kader. Es wird mit Sicherheit sehr schwer für uns."

Martinez über Spiele in Spanien

"Ein Spiel in Spanien ist immer etwas Besonderes. Ein CL-Spiel gegen Atletico erst recht. Ich habe im neuen Stadion Wanda Metropolitano noch nie gespielt, wenn es nur halb so gut wie das alte Vicente Calderon, dann ... Leider sind keine Fans dabei. Die Fans dort sind laut und unterstützen viel. Trotzdem wird es ein super Spiel. Es ist eine Ehre, in Madrid zu spielen."

Martinez über Marc Roca

"Marc ist mental sehr stark. Ich habe ihm gesagt, dass er ruhig bleiben muss. Es waren nur zwei Fouls gegen Salzburg, für beide hat er eine Karte bekommen, das ist schade. Er hat aber viel Erfahrung und weiß, wie das ist, man muss ihn nicht motivieren. Er ist wie ich: Wenn schlechte Zeiten kommen, arbeitet er umso härter."

Martinez über die letzte und die aktuelle Saison

"Mein Vertrag sagt, dass es das letzte Jahr (bei Bayern) ist. Aber es kann bis Juni noch viel passieren. Ich bin sehr froh, bis 2021 noch ein Teil der Mannschaft zu sein. Die neun Jahre hier waren super. Ich gehöre zur Mannschaft, das ist alles, was zählt. Letztes Jahr habe ich nicht so oft gespielt, aber das gehört zum Fußball dazu. Das muss man akzeptieren. Ich war auch nicht in meiner besten Form, die Mannschaft war auf Topniveau. Wichtig ist, dass es kollektiv gut läuft, wenn schon nicht individuell: Ich habe nicht viel gespielt, aber die Mannschaft hat alles gewonnen und das Triple geholt."

Martinez über Abwanderungsgedanken

"Im Sommer habe ich mir Gedanken gemacht. Wenn ein gutes Angebot für mich und den Verein gekommen wäre, wäre ich wohl gewechselt. Aber ich hatte ja noch ein Jahr Vertrag und der Trainer hat gesagt, dass er mir vertraut und ich ein Teil der Mannschaft bin. Ich fühle mich sehr wohl hier und bin ein wichtiger Teil der Mannschaft. Ein weiteres Jahr für Bayern zu spielen, ist sehr gut."

Martinez über die Belastung

"Es ist schon anstrengend. Ich bin gegen Stuttgart in bisschen humpelnd vom Platz gegangen, es war die Hüfte. Aber es geht mir schon besser, es sind noch knapp 36 Stunden bis zum Spiel. Ich hoffe, dass ich dann bei 100 Prozent bin."

Es geht los mit Javi Martinez.

Vor Beginn

Soeben vermeldet die dpa, dass Robert Lewandowski und Leon Goretzka nicht auf den Livestream-Bildern vom Abschlusstraining am Montag in München zu sehen waren. Womöglich erhalten sie angesichts des feststehenden Gruppensiegs eine Verschnaufpause. Allerdings war nur etwas mehr als die erste Viertelstunde des Trainings am Vereinsgelände an der Säbener Straße via Livestream einsehbar. Mal abwarten, was Flick dazu sagt.

Vor Beginn

Thematisch wird es aber sicherlich auch um die historische Defensiv-Schwäche gehen, die die Bayern in dieser Saison an den Tag legen. Der FC Bayern kassierte in Stuttgart sein 13. Gegentor in dieser Bundesligasaison, mehr waren es nach einem 9. Spieltag in diesem Jahrtausend lediglich in der Saison 2008/09. Zur Erinnerung: Das war die Saison der Buddhas und Oddos, es war die Saison unter Trainer Jürgen Klinsmann.

Vor Beginn

Besonders bei Tolisso wurde eine möglicherweise längere Verletzung befürchtet. Nach Angaben der Bild-Zeitung hat sich jedoch niemand aus dem Quartett der Angeschlagenen schwerer verletzt. Möglicherweise reisen sogar alle vier mit nach Madrid. Diese Frage wird Flick dann wohl gleich beantworten.

Vor Beginn

Nach dem mühsamen 3:1-Sieg der Bayern über den VfB Stuttgart läutete Flick die Alarmglocken. Seine Mannschaft sei "am Limit" ließ er verlauten - und hatte damit zumindest aus personeller Sicht gar nicht mal Unrecht. Joshua Kimmich und Alphonso Davies werden in diesem Jahr kein Pflichtspiel mehr absolvieren, Jerome Boateng, Lucas Hernandez und Corentin Tolisso mussten gegen die Schwaben angeschlagen ausgewechselt werden. Auch Javi Martinez humpelte nach Schlusspfiff. Keine guten Nachrichten also für die Bayern.

Vor Beginn

Herzlich willkommen zu einer neuen Medienrunde beim FC Bayern vor dem Champions-League-Spiel der Münchner bei Atletico Madrid. Ab 13 Uhr werden sich zunächst Javi Martinez und dann Trainer Hansi Flick den Fragen der Pressevertreter stellen. Wir sind live dabei und geben euch die wichtigsten Infos vor dem CL-Kracher.

FC Bayern in der CL gegen Atletico: Voraussichtliche Aufstellungen

Den FC Bayern plagen vor dem Champions-League-Spiel bei Atletico Madrid eine Reihe von Personalsorgen. Neben Corentin Tolisso mussten auch Jerome Boateng und Lucas Hernandez in Stuttgart angeschlagen ausgewechselt werden. Kurz vor Schluss humpelte auch Javi Martinez. Angesichts des bereits feststehenden Gruppensiegs der Bayern könnte Flick daher rotieren. Der zuletzt angezählte Niklas Süle dürfte etwa in die Startelf rücken, wie die dpa berichtet, fehlten Robert Lewandowski und Leon Goretzka beim Abschlusstraining an der Säbener Straße am Montag.

© imago images / Ulmer/Pool

Atletico Madrid: Oblak - Trippier, Savic, Gimenez, Hermoso - Koke, Saul Niguez - Llorente, Carrasco - Joao Felix, Lemar

Oblak - Trippier, Savic, Gimenez, Hermoso - Koke, Saul Niguez - Llorente, Carrasco - Joao Felix, Lemar FC Bayern München: Neuer - Pavard, Süle, Alaba, Hernandez - Tolisso, Javi Martinez - L. Sané, T. Müller, Douglas Costa - Choupo-Moting

Champions League, Tabelle der Gruppe A: FC Bayern schon Gruppensieger

Nach vier Siegen aus vier Spielen steht der Titelverteidiger Bayern München in der Gruppe A bereits als Gruppensieger fest. Gegner Atletico Madrid benötigt hingegen dringend Punkte, um sich Lokomotive Moskau und RB Salzburg vom Leib zu halten. Das Achtelfinale, es wackelt für die Rojiblancos.