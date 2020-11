Der BVB will am 4. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase einen entscheidenden Schritt in Richtung Achtelfinale machen. Die Dortmunder empfangen dazu den FC Brügge. Doch wer zeigt und überträgt die Partie heute live? Hier erfahrt Ihr es.

BVB: Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund - FC Brügge heute live im TV und Livestream?

Auch in dieser Saison teilen sich Sky und DAZN die Rechte an den Übertragungen der Champions League. Das Spiel des BVB gegen Brügge hat DAZN im Programm. Der Streamingdienst zeigt und überträgt das Spiel live ab 21 Uhr in voller Länge.

Mit folgendem Personal begleitet DAZN die Partie:

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Sandro Wagner

Eine Stunde zuvor begrüßen Euch Antonia Wisgickl und Sebastian Benesch zur Pre-Match-Show. Zusätzlich werden auf der Plattform sechs weitere Spiele am Dienstag gezeigt. Lediglich RB Leipzig gegen Paris Saint-Germain läuft bei Sky und kann bei DAZN erst ab 23 Uhr im Re-Live angesehen werden.

DAZN hat aber nicht nur die Champions League im Programm. Der Streamingdienst zeigt alle Begegnungen der Europa League live. Außerdem werden Spiele der Bundesliga, Primera Division, Serie A und Ligue 1 gezeigt.

Champions League: Die heutigen Spiele live auf DAZN

Anpfiff Heim Gast Moderator Kommentator Experte 18.55 Uhr Krasnodar FC Sevilla - Daniel Günther - 18.55 Uhr Stade Rennes FC Chelsea - Uwe Morawe - 21 Uhr BVB FC Brügge Alex Schlüter Jan Platte Sandro Wagner 21 Uhr Juventus Ferencvaros - Carsten Fuß Benny Lauth 21 Uhr Dynamo Kiew FC Barcelona - Max Siebald Sebastian Kneißl 21 Uhr Man United Basaksehir - Uli Hebel Ralph Gunesch 21 Uhr Lazio Rom Zenit - Marcel Seufert -

BVB: Borussia Dortmund - FC Brügge heute im Liveticker

Ihr seid unterwegs und könnt das Spiel nicht sehen? Dann nutzt doch unseren SPOX-Liveticker, um über das Spielgeschehen im Bilde zu bleiben. Außerdem haben wir eine Konferenz mit allen ab 21 Uhr laufenden Spielen im Angebot.

Hier geht es zum Liveticker BVB - Brügge.

Hier geht es zum Konferenz-Ticker.

BVB - Brügge: So lief das Hinspiel

Erst vor der Länderspiele standen sich die beiden Teams am vierten Spieltag der Gruppenphase in der Champions League gegenüber. Dabei stellte der BVB früh die Weichen auf Sieg.

Schon nach 32 Minuten führte das Team von Trainer Lucien Favre bei den Belgiern. Thorgan Hazard und Erling Haaland mit einem Doppelpack hatten den Doppelpack besorgt.

Hier könnt ihr die Highlights des Hinspiels am dritten Spieltag ansehen.

Borussia Dortmund siegt souverän in Brügge: Die Noten und Einzelkritiken der BVB-Spieler © imago images / PanoramiC International 1/17 Borussia Dortmund hat die Pflichtaufgabe erfüllt und souverän mit 3:0 beim FC Brügge gewonnen. Während die neu formierte Viererkette überzeugte, glänzte die Offensive um Hazard und Haaland. Die Noten der BVB-Spieler. © imago images / RHR-Foto 2/17 ROMAN BÜRKI: Erlebte einen weitestgehend ruhigen Abend und hatte nur selten Möglichkeiten, sich auszuzeichnen. Ging im Spielaufbau oft auf Nummer sicher und scheute den langen Ball nicht. Note: 3. © imago images / Belga 3/17 THOMAS MEUNIER: Offensiv sichtlich verbessert und mit gutem Laufweg vor Haalands zweitem Tor. Ließ sich einmal viel zu einfach von Diatta austanzen, was beinahe den Rückstand bedeutete (11.). Aber eine deutliche Steigerung. Note: 3. © imago images / RHR-Foto 4/17 AXEL WITSEL: Agierte etwas überraschend in der Innenverteidigung und überzeugte mit einer Zweikampfquote von 75 Prozent. Wichtig, als er zu Beginn einen Schuss von Lang blockte (5.). Legte das 2:0 mustergültig per Kopf auf (18.). Note: 1,5. © imago images / Belga 5/17 MANUEL AKANJI: In manchen Szenen weiterhin etwas unsicher, aber insgesamt etwas verbessert. Hatte außerdem die zweitmeisten Ballaktionen seines Teams (100) und brillierte als Lufthoheit. Note: 3. © imago images / RHR-Foto 6/17 RAPHAEL GUERREIRO: Offensiv nicht ganz so stark wie in den vergangenen Wochen. Sein Zusammenspiel mit Reyna funktionierte nicht immer. Hatte in der Rückwärtsbewegung dafür keine Probleme. Note: 3,5. © imago images / RHR-Foto 7/17 THOMAS DELANEY: War stark ins Spiel eingebunden und brachte eine starke Hereingabe vor dem Führungstreffer. Unterstütze die neu formierte Viererkette mit vielen gewonnenen Zweikämpfen (71,4 Prozent). Note: 2,5. © imago images / RHR-Foto 8/17 MAHMOUD DAHOUD: Wie schon zuletzt der Kreativposten! Immer wieder mit risikoreichen Pässen in die Tiefe, was seiner Genauigkeit aber keinesfalls schadete (94,4 Prozent). Spielte Meunier vor dem 3:0 wunderschön frei (32.). Note: 2. © imago images / Panoramic International 9/17 THORGAN HAZARD: Ersetzte Sancho auf der rechten Seite mit einem bärenstarken Auftritt. Enorm umtriebig und variabel in seinen Aktionen. Den Ball beim 1:0 mit viel Auge versenkt (14.). Note: 2. © imago images / RHR-Foto 10/17 JULIAN BRANDT: Machte keine Werbung für sich! Auf der Zehn konnte er nur selten seine Klasse zeigen. Blieb über die gesamte Spielzeit ohne Abschluss. Wies immerhin eine solide Passquote von 85,4 Prozent auf. Note: 4. © imago images / RHR-Foto 11/17 GIOVANNI REYNA: Wurde nach einer unauffälligen Anfangsphase immer aktiver und setzte seine Mitspieler mehrfach gut in Szene. Zudem enorm giftig im Pressing, woraus viele Ballgewinne resultierten. Note: 2,5. © imago images / Belga 12/17 ERLING HAALAND: Machte viele Bälle fest und bot mit seinen Läufen häufig eine Anspielstation. Stand bei beiden Treffern da, wo ein Stürmer zu stehen hat und blieb jeweils eiskalt. Note: 1,5. © imago images / Revierfoto 13/17 JUDE BELLINGHAM: In der 72. Minute für Delaney eingewechselt. Brachte neue Frische ins Mittelfeld. Note: Ohne Bewertung. © imago images / Kirchner-Media 14/17 MARCO REUS: Kam nach 72 Minuten für den unglücklichen Brandt in die Partie. Blieb in einer ohnehin abgeflachten Partie ohne nennenswerte Aktion. Note: Ohne Bewertung. © imago images / Team 2 15/17 FELIX PASSLACK: In der 77. Minute für Reyna ins Spiel gekommen und durfte die linke Seite beackern. Note: Ohne Bewertung. © imago images / Revierfoto 16/17 REINIER: In der Schlussphase (84.) für Haaland eingewechselt. Note: Ohne Bewertung. © JOHN THYS / AFP) (Photo by JOHN THYS/AFP via Getty Images 17/17 MATEU MOREY: Kam kurz vor Schuss für Meunier in die Partie (84.). Note: Ohne Bewertung.

BVB: Youssoufa Moukoko wohl im Kader gegen Brügge

Beim BVB ist neben Vierfach-Torschütze Erling Haaland natürlich auch Youssoufa Moukoko in aller Munde. Der Youngster feierte vergangene Woche seinen 16. Geburtstag und wurde prompt am Samstag gegen Hertha BSC (die Highlights im Video) eingewechselt.

Moukoko könnte auch am Dienstag gegen Brügge im Dortmunder Kader stehen. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel ließ Lucien Favre dies jedoch noch offen: "Wir warten das Training ab. Wir haben vorne viele Möglichkeiten", sagte der Schweizer.

BVB gegen den FC Brügge: Voraussichtliche Aufstellungen

Borussia Dortmund: Bürki - Piszczek, Hummels, Akanji - Meunier, Witsel, Bellingham Guerreiro - Reyna, Sancho - Haaland

Bürki - Piszczek, Hummels, Akanji - Meunier, Witsel, Bellingham Guerreiro - Reyna, Sancho - Haaland FC Brügge: Mignolet - Clinton Mata, Kossounou, Deli - Diatta, Vormer, Rits, Vanaken, Sobol - De Ketelaere, Dennis

© imago images / Matthias Koch

Champions League: Gruppe F mit BVB und und FC Brügge

Mit einem Sieg über den FC Brügge könnte Dortmund den Einzug ins Achtelfinale schon zwei Spieltage vor Ende der Gruppenphase so gut wie klar machen. Mit einem Dreier hätte die Borussia nämlich sechs Punkte Vorsprung auf die Belgier und zudem den direkten Vergleich gewonnen.

Sollte gleichzeitig Zenit St. Petersburg bei Lazio Rom nicht gewinnen, wäre dem BVB der Einzug in die K.o.-Phase auch rein rechnerisch nicht mehr zu nehmen.