UEFA: Champions-League-Auslosung und Wahl zum Fußballer des Jahres heute im Liveticker

Am heutigen Nachmittag werden die Gruppen der Champions-League-Saison 2020/21 ausgelost, mit dabei sind auch vier deutsche Teams. Außerdem wird im Rahmen der Veranstaltung Europas Fußballer des Jahres ausgezeichnet, ein Bayern-Spieler macht dabei das Rennen. Hier begleiten wir Euch im Liveticker durch die Veranstaltung.

Champions-League-Auslosung und Wahl zum Fußballer des Jahres im Liveticker

Daneben werden zahlreiche weitere Awards vergeben, darunter Europas Fußballerin des Jahres, der beste Trainer, Abwehrspieler, Mittelfeldspieler oder auch Stürmer. Laut Bild haben Hansi Flick, Joshua Kimmich, Neuer und Lewandowski in den entsprechenden Kategorien die Nase vorne.

Außerdem erfahren wir im Laufe der Veranstaltung, wer zu Europas Fußballer des Jahres gewählt wird. In der Endauswahl befinden sich Kevin De Bruyne sowie die Bayern-Spieler Manuel Neuer und Robert Lewandowski. Nach einer überragenden Saison wird der Pole nach Informationen von SPOX und Goal aus UEFA-Kreisen Europas Fußballer des Jahres.

In jedem der vier Töpfe befindet sich ein deutsches Team: Der FC Bayern in Topf 1, Borussia Dortmund in Topf 2, RB Leipzig in Topf 3 und Borussia Mönchengladbach in Topf 4. Nationale Duelle sind in der Gruppenphase allerdings ausgeschlossen.

Herzlich willkommen zum Liveticker zur Auslosung der Gruppenphase der UEFA Champions League. Los geht es um 17 Uhr in den Studios des Rundfunkanbieters RTS in Genf.

UEFA-Gala mit Auslosung und Wahl zum Fußballer des Jahres heute live im TV und Liveticker

Ihr habt zahlreiche Möglichkeiten, die Bilder der Zeremonie live zu sehen: DAZN bietet einen Livestream an und führt Euch ab 17 Uhr durch die Veranstaltung. Der Streamingdienst zeigt über 100 Spiele der Königsklasse live und in voller Länge.

Zudem stellt die UEFA einen Livestream bereit. Hinzu kommt eine Übertragung auf dem frei empfangbaren Sportnachrichtensender Sky Sport News HD.

Champions League, Gruppenphase: Einteilung der Lostöpfe

Die Zuordnung der Töpfe erfolgt anhand der UEFA-Fünfjahreswertung. Eine Ausnahme stellt der Topf 1 dar, in dem sich die nationalen Meister der Topligen befinden.

Topf 1 Topf 2 Topf 3 Topf 4 FC Bayern FC Barcelona Dynamo Kiev Lok Moskau FC Sevilla Atletico Madrid Red Bull Salzburg Olympique Marseille Real Madrid Manchester City RB Leipzig Club Brügge FC Liverpool Manchester United Inter Mailand FC Midtjylland Juventus Turin Shakhtar Donetsk Olympiacos Piräus Borussia Mönchengladbach Paris Saint-Germain Borussia Dortmund Lazio Rom Istanbul Basaksehir Zenit St. Petersburg FC Chelsea FK Krasnodar Stade Rennes FC Porto Ajax Amsterdam Atalanta Ferencvaros Budapest

Champions-League-Auslosung: So sehen die Lostöpfe vor dem Start der CL-Saison 20/21 aus © imago images / Mandoga Media 1/41 Am Donnerstag werden in Genf die Gruppen für die neue Champions-League-Saison ausgelost. Dabei ändert sich trotz der Corona-Pandemie nichts am Prozedere: Wie üblich befinden sich 32 Teams in vier unterschiedlichen Töpfen. Wir zeigen euch die Verteilung. © imago images / NorbertScanella/PanoramiC 2/41 Eine kleine Änderung gibt es doch. Für gewöhnlich befinden sich in Topf 1 die sechs Meister der sechs stärksten Ligen, der Europa-League- und der Champions-League-Sieger. © imago images / Ivan Del Val / Global Imagens 3/41 Weil der FC Bayern München sowohl CL-Sieger als auch Deutscher Meister ist, rückt der Meister der siebtstärksten Liga laut UEFA-Koeffizient nach. Das ist der FC Porto als Meister der portugiesischen Primeira Liga. © imago images / SVEN SIMON/ Frank Hoermann/ Pool 4/41 TOPF 1 und damit als Gruppenkopf gesetzt: FC Bayern München (Champions-League-Sieger und Deutscher Meister). © imago images / Alexander Hassenstein/UEFA/Handout via Xinhua 5/41 FC SEVILLA (Europa-League-Sieger) © imago images / Cordon Press/Miguelez Sports 6/41 REAL MADRID (spanischer Meister) © imago images / PhilxNoblex 7/41 FC LIVERPOOL (englischer Meister) © imago images / Buzzi 8/41 JUVENTUS TURIN (italienischer Meister) © imago images / Jack Chan/Xinhua 9/41 PARIS SAINT-GERMAIN (französischer Meister) © imago images / Alexander Demianchuk/TASS 10/41 ZENIT ST. PETERSBURG (russischer Meister) © imago images / PedroxCorreia 11/41 FC PORTO (portugiesischer Meister) © imago images / PanoramiC 12/41 Die restlichen drei Töpfe sind einzig nach den UEFA-Koeffizienten der Teilnehmer sortiert. Dieser ergibt sich aus den Ergebnissen der jeweiligen Mannschaft auf internationalem Parkett in den vergangenen Jahren. © imago images / Ralph Peters 13/41 Pro Gruppe wird aus jedem Topf ein Team gezogen, Mannschaften aus demselben Verband dürfen in der Gruppenphase, die ab dem 20. Oktober starten soll, nicht aufeinandertreffen. © imago images / David Ramirez 14/41 TOPF 2: FC BARCELONA © imago images / RodrigoxJimenezx 15/41 ATLETICO MADRID © imago images / Darren Staples/Sportimage 16/41 MANCHESTER CITY © imago images / MikexHewitt/NMCxPool 17/41 MANCHESTER UNITED © imago images / SVEN SIMON/Waelischmiller/Pool 18/41 SHAKHTAR DONEZK © imago images / Team 2 19/41 BORUSSIA DORTMNUD © imago images / RichardxHeathcote 20/41 FC CHELSEA © imago images / VI Images 21/41 AJAX AMSTERDAM © imago images / Anatolii Stepanov 22/41 TOPF 3: DYNAMO KIEW © imago images / Laci Perenyi 23/41 RB LEIPZIG © imago images / andreaxstaccioli 24/41 INTER MAILAND © imago images / ANE Edition 25/41 OLYMPIAKOS PIRÄUS © imago images / ClaudioxPasquazi 26/41 LAZIO ROM © imago images / Buzzi 27/41 ATALANTA BERGAMO © imago images / GEPA pictures 28/41 RED BULL SALZBURG © imago images / ANE Edition 29/41 FK KRASNODAR © imago images / Panoramic International 30/41 TOPF 4: CLUB BRÜGGE © imago images / Team 2 31/41 BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH © imago images / MahmutxBurakxBurkuk 32/41 BASAKSEHIR © imago images / PanoramiC 33/41 STADE RENNES © imago images / Aleksandar Djorovic 34/41 FERENCVAROS BUDAPEST © imago images / PanoramiC 35/41 OLYMPIQUE MARSEILLE © imago images / ITAR-TASS 36/41 LOKOMOTIVE MOSKAU © imago images / Ritzau Scanpix 37/41 FC MIDTJYLLAND © imago images / ActionPictures 38/41 PROGNOSE FC BAYERN: Weil Topf 2 bis auf Donezk und Ajax in diesem Jahr sehr stark besetzt ist und auch in Topf 3 mit Inter, Atalanta und Lazio drei unangenehme Gegner warten, könnte die Gruppenphase in dieser Saison schwerer als sonst werden. © imago images / RHR-Foto 39/41 PROGNOSE BORUSSIA DORTMUND: Dem BVB winkt ein Wiedersehen mit Jürgen Klopp oder Thomas Tuchel. Mit etwas Losglück könnten die Dortmunder einer Hammergruppe wie im Vorjahr aber entgehen. Die Chancen auf eine machbare Gruppe stehen 50:50. © imago images / Revierfoto 40/41 PROGNOSE BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH: Sollte BMG aus Topf 1 einen dicken Fisch angeln, wird's ganz schwer in Sachen Weiterkommen. Denn in Topf 2 warten ebenfalls noch fünf bis sechs Hochkaräter. © imago images / Laci Perenyi 41/41 PROGNOSE RB LEIPZIG: Im vergangenen Jahr vom Glück geküsst und als Team aus Topf 4 mit einer verhältnismäßig leichten Gruppe beglückt. In diesem Jahr könnte es eng werden mit dem Achtelfinale. Die Chancen auf eine Hammergruppe sind groß.

UEFA Player of the Year: Wer war noch nominiert?

Mit jeweils 53 Stimmen verpassten Lionel Messi und Neymar die Top 3 knapp. Drei weitere Bayern-Spieler landeten unter den besten Zehn, abgeschlossen wird die Liste von Cristiano Ronaldo.