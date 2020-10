Robert Lewandowski vom FC Bayern soll Europas Fußballer des Jahres werden

Bayern-Stürmer Robert Lewandowski soll nach Informationen von SPOX und Goal aus UEFA-Kreisen Europas Fußballer des Jahres werden. Das wird die UEFA am Donnerstag im Rahmen der Gruppen-Auslosung der neuen Champions-League-Saison in Genf bekanntgeben. Auch drei Teamkollegen und Trainer Flick sollen ausgezeichnet werden.

Lewandowski lässt demnach die weiteren Nominierten Manuel Neuer und Kevin De Bruyne von Manchester City hinter sich. Der Pole, mit dem FC Bayern nach dem Sieg im Supercup soeben zum Quintuplegewinner avanciert, wurde bereits Ende August als Deutschlands Fußballer des Jahres ausgezeichnet.

Allein im Kalenderjahr 2020 traf Lewandowski 26-mal in 26 Spielen. Dazu bereitete er zehn Treffer vor. In der abgelaufenen Saison 2019/20 war der Stürmerstar des FC Bayern in 47 Pflichtspieleinsätzen an 65 Toren direkt beteiligt (55 Tore, 10 Assists).

Europas Fußballer des Jahres: Auch Flick soll geehrt werden

Lewandowski ist der elfte Spieler aus der Bundesliga, der die Trophäe gewinnt. Zuletzt wurde Franck Ribery 2013 die besondere Ehre zuteil. Als bisher letzter Deutscher gewann Matthias Sammer von Borussia Dortmund 1996 die Auszeichnung.

Nach Informationen der Bild werden Spieler des FC Bayern in Genf generell die großen Gewinner sein. Manuel Neuer soll als Torwart des Jahres, Joshua Kimmich als Verteidiger und Robert Lewandowski als Stürmer des Jahres ausgezeichnet werden. Hansi Flick soll zudem als bester Trainer Europas geehrt werden.

UEFA Awards 2020: Das sind die Nominierten © imago images / ZUMA Press 1/25 Im Rahmen der Champions-League-Auslosung am Donnerstag werden die UEFA Awards vergeben. Neben den besten SpielerInnen werden auch die besten Trainer des Jahres gekürt. Das sind die Nominierten. © imago images / PA Images 2/25 Europas Fußballer des Jahres – die Nominierten: Kevin De Bruyne (Manchester City) © imago images / Poolfoto UCL 3/25 Robert Lewandowski (FC Bayern) © imago images / RHR-Foto 4/25 Manuel Neuer (FC Bayern) © getty 5/25 Europas Fußballerin des Jahres – die Nominierten: Lucy Bronze (Olympique Lyon) © imago images / Poolfoto 6/25 Pernille Harder (VfL Wolfsburg) © getty 7/25 Wendie Renard (Olympique Lyon) © imago images / Thomas Frey 8/25 Europas Trainer des Jahres – die Nominierten: Hansi Flick (FC Bayern) © imago images / PA Images 9/25 Jürgen Klopp (FC Liverpool) © imago images / opokupix 10/25 Julian Nagelsmann (RB Leipzig) © imago images / GEPA pictures 11/25 Europas Trainer des Jahres im Frauen-Fußball – die Nominierten: Lluis Cortes (Barcelona) © imago images / regios24 12/25 Stephan Lerch (VfL Wolfsburg) © imago images / Agencia EFE 13/25 Jean-Luc Vasseur (Olympique Lyon) © imago images / Poolfoto 14/25 CL-Torhüter des Jahres – die Nominierten: Keylor Navas (Paris-Saint Germain) © imago images / Russian Look 15/25 Manuel Neuer (FC Bayern) © imago images / Colorsport 16/25 Jan Oblak (Atletico Madrid) © imago images / Sven Simon 17/25 CL-Verteidiger des Jahres – die Nominierten: David Alaba (FC Bayern) © imago images / Poolfoto 18/25 Alphonso Davies (FC Bayern) © imago images / Poolfoto 19/25 Joshua Kimmich (FC Bayern) © imago images 20/25 CL-Mittelfelspieler des Jahres – die Nominierten: Kevin De Bruyne (Manchester City) © imago images / Thomas Frey 21/25 Thomas Müller (FC Bayern) © imago images / kolbert-press 22/25 Thiago (FC Bayern) © imago images / Poolfoto UCL 23/25 CL-Stürmer des Jahres – die Nominierten: Robert Lewandowski (FC Bayern) © imago images / PanoramiC 24/25 Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) © imago images / PanoramiC 25/25 Neymar (Paris Saint-Germain)

Europas Fußballer des Jahres seit 2000