Champions League: Juventus Turin gegen FC Barcelona heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Champions League treffen heute Abend Juventus Turin und der FC Barcelona im Spitzenspiel aufeinander. Wo Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, verrät Euch dieser Artikel.

Champions League: Juventus vs. FC Barcelona - Datum, Uhrzeit, Austragungsort

Juventus empfängt seine Gäste aus Barcelona am heutigen Mittwochabend, den 28. Oktober. Der Anstoß soll um 21 Uhr erfolgen.

Austragungsort ist - wie bei Spielen von Juventus üblich - das Juventus Stadium. Aufgrund der Coronapandemie werden die Teams allerdings vor leeren Rängen spielen müssen.

Champions League: Juventus gegen FC Barcelona live im TV und Livestream

Das Duell zwischen Juventus und Barca wird nicht im Free-TV zu sehen sein, die Gruppenphase der Champions League ist ausschließlich bei DAZN und Sky zu sehen. DAZN zeigt dabei die meisten Einzelspiele live und exklusiv.

So auch in diesem Fall. Der Streamingdienst überträgt das Spitzenspiel zwischen den beiden Traditionsklubs in voller Länge. Dieses DAZN-Team ist beim Spiel im Einsatz:

Moderator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Ralph Gunesch

DAZN zeigt in der Gruppenphase an jedem Tag sieben der acht Spiele exklusiv live und das in voller Länge. Neben der Champions League überträgt das "Netflix des Sports" zudem auch die Europa League, LaLiga, die Serie A, die Ligue 1 und vieles mehr.

Für 11,99 Euro im Monat oder alternativ 119,99 Euro im Jahr könnt Ihr DAZN abonnieren.

Champions League: Juventus - FC Barcelona im Liveticker

Selbstverständlich könnt Ihr die Begegnung auch im Liveticker von SPOX verfolgen. Wir bieten zu allen Spielen der Champions League ausführliche Liveticker an.

Zum Liveticker von Juventus gegen Barcelona gelangt Ihr hier, unseren Liveticker-Kalender könnt ihr Euch hier ansehen.

Champions League: Diese Spiele finden heute statt

Juventus gegen Barcelona ist eines von sechs Spielen um 21 Uhr. Zeitgleich spielen unter anderem Manchester United gegen RB Leipzig und Borussia Dortmund gegen Zenit St. Petersburg. Um 18.55 Uhr trifft Basaksehir auf PSG sowie FK Krasnodar auf den FC Chelsea.

Datum Uhrzeit Heim Gast 28.10.2020 18.55 Uhr Basaksehir PSG 28.10.2020 18.55 Uhr FK Krasnodar FC Chelsea 28.10.2020 21.00 Uhr Ferencvaros Dynamo Kiew 28.10.2020 21.00 Uhr Juventus FC Barcelona 28.10.2020 21.00 Uhr FC Brügge Lazio Rom 28.10.2020 21.00 Uhr Manchester United RB Leipzig 28.10.2020 21.00 Uhr Borussia Dortmund Zenit St. Petersburg 28.10.2020 21.00 Uhr FC Sevilla Stade Rennes

Die Tabelle in der Gruppe G

Beide Teams sind gut in die neue CL-Saison gestartet und gewannen ihr erstes Spiel, ohne ein Gegentor zu kassieren. Juventus bezwang Dynamo Kiew mit 2:0, die Katalanen schlugen Ferencvaros Budapest sogar mit 4:0. Das heutige Spiel entscheidet somit über die Tabellenführung in der Gruppe G.