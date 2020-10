FC Bayern gegen Atletico Madrid heute live sehen: Deshalb überträgt DAZN das CL-Spiel vom FCB nicht

Der FC Bayern trifft in seinem ersten Champions-League-Spiel der Saison auf Atletico Madrid. Das Knallerduell ist eine der wenigen Partien der Königsklasse, die nicht von DAZN übertragen wird. Woran das liegt und wo Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

FC Bayern gegen Atletico Madrid: Termin, Uhrzeit und Ort

Der FC Bayern empfängt Atletico Madrid am ersten Spieltag der Champions-League-Gruppe A. Die Partie wird am heutigen Mittwoch (21. Oktober) um 21 Uhr in der Allianz-Arena in München angepfiffen. Neben dem Titelverteidiger Bayern und Atletico spielen auch Lok Moskau und RB Salzburg in Gruppe A.

Der FC Bayern muss noch mindestens zwei Partien ohne Zuschauer vor Ort spielen, danach wird die Situation in München vom örtlichen Gesundheitsamt neu bewertet.

FC Bayern gegen Atletico Madrid: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Mit diesen Formationen könnten die beiden europäischen Topklubs heute in das Champions-League-Duell gehen:

FC Bayern: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez - Goretzka, Kimmich - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski.

Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez - Goretzka, Kimmich - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski. Atletico Madrid: Oblak - Trippier, Savic, Felipe, Renan Lodi - Koke, Saul - Llorente, Carrasco - Luis Suarez, Joao Felix.

Champions League: Deshalb übertragt DAZN nicht FC Bayern - Atletico

DAZN ist seit dieser Saison die Anlaufstelle für alle Champions-League-Fans, mit wenigen Ausnahmen, zu denen auch das heutige Spiel zwischen Bayern und Atletico gehört. Der Streamingdienst zeigt in der Gruppenphase jeweils alle Begegnungen des Tages live und exklusiv in voller Länge außer eine Partie mit deutscher Beteiligung. Die Highlights dieses Spiels sind wie bei allen anderen CL-Duellen innerhalb einer Stunde nach Anpfiff auf DAZN zum Abruf verfügbar.

Champions League: FC Bayern gegen Atletico heute live im TV und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Rechte an einem CL-Spiel mit deutscher Beteiligung pro Tag, an dem der hochklassigste europäische Wettbewerb läuft, gesichert. Das Duell zwischen dem FC Bayern und Atletico Madrid läuft dort heute live ab 20.50 Uhr auf Sky Sport 2 UHD mit Kommentator Wolff Fuss.

Kunden können alle Sky-Übertragungen auch als Livestream mit dem Sky Ticket oder der "Sky Go"-App empfangen.

Champions League: FC Bayern gegen Atletico heute im Liveticker

Alternativ könnt Ihr nach wie vor alle Champions-League-Spiele bei den SPOX-Livetickern finden.

Hier entlang zum Liveticker zu FC Bayern - Atletico Madrid.

FC Bayern: Die anstehenden Begegnungen und Termine