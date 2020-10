Champions League, 2. Spieltag: Joao Felix führt Atletico Madrid zum Sieg - Liverpool gewinnt mit B-Elf

Pflichtsiege für die Mitfavoriten FC Liverpool und Manchester City, erster Erfolg für Bayern-Gegner Atletico: Während Jürgen Klopp mit Liverpool und Pep Guardiola mit Manchester in der Champions League nach zwei Spielen eine perfekte Bilanz aufweisen, durfte sich auch Atletico Madrid über die ersten drei Punkte in der Königsklasse freuen.

In der Bayern-Gruppe A siegte Atletico Madrid dank eines späten Treffers in einem abwechslungsreichen Spiel 3:2 (1:1) gegen Red Bull Salzburg und ist erster Verfolger des deutschen Rekordmeisters, der nach Siegen gegen Atletico und Lokomotive Moskau ohne Punktverlust an der Tabellenspitze steht. Marcos Llorente (29.) und Joao Felix (52., 85.) trafen für Atletico.

Für Salzburg, das am kommenden Dienstag nächster Bayern-Gegner ist, waren Dominik Szoboszlai (40.) und Mergim Berisha (47.) erfolgreich. Am Nachmittag war in der Gladbach-Gruppe B Inter Mailand gegen Schachtjor Donezk nicht über ein 0:0 hinausgekommen.

Liverpool und ManCity holen Pflichtsiege

Liverpool siegte mit einiger Mühe gegen den dänischen Meister FC Midtjylland 2:0 (0:0) und führt die Gruppe D nach den Treffern von Diogo Jota (55.) und Mohamed Salah (90.+2/Foulelfmeter) mit sechs Punkten an.

Ligakonkurrent City gewann auch dank eines Tores des deutschen Nationalspielers Ilkay Gündogan 3:0 (1:0) bei Olympique Marseille und hat als Erster der Gruppe C ebenfalls beste Chancen aufs Weiterkommen. Neben Gündogan (76.) trafen Ferran Torres (18.) und Raheem Sterling (81.).

Der deutsche Nationalspieler Robin Gosens rettete mit Atalanta Bergamo gegen Ajax Amsterdam noch einen Punkt. Beim 2:2 (0:2) verschuldete Gosens den Foulelfmeter zum ersten Ajax-Tor. In der zweiten Halbzeit war Duvan Zapata (54., 60.) mit einem Doppelpack für Bergamo erfolgreich. Zudem gewann der FC Porto 2:0 (1:0) gegen Olympiakos Piräus.

Inter Mailand patzt erneut

Inter Mailand wartet in der Champions League weiter auf den ersten Sieg. In der Gladbacher Gruppe B kam das Team von Trainer Antonio Conte bei Donezk trotz zweier Lattentreffer nur zu einem 0:0. In der vergangenen Woche hatten die Gladbacher in Mailand zum Auftakt 2:2 gespielt. Donezk, das überraschend Real Madrid besiegt hatte, ist am kommenden Dienstag Gegner der Borussia.

Nicolo Barella (16.) und Topstürmer Romelu Lukaku (42.) trafen in der ersten Halbzeit für die favorisierten Gäste nur die Latte. Auch in der zweiten Halbzeit war Inter feldüberlegen, konnte aber dies nicht in Tore ummünzen.

Champions League: Die Ergebnisse am Dienstag im Überblick:

Gruppe A

Lokomotive Moskau - Bayern München 1:2 (0:1)

Tore: 0:1 Goretzka (13.), 1:1 Miranchuk (70.), 1:2 Kimmich (79.)

Hier geht's zur Spielanalyse und zu den Video-Highlights.

Atletico Madrid - Red Bull Salzburg 3:2 (1:1)

Tore: 1:0 Llorente (29.), 1:1 Szoboszlai (40.), 1:2 Berisha (47.), 2:2 Joao Felix (52.), 3:2 Joao Felix (85.)

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Bayern München 2 2 0 0 6:1 +5 6 2 Atletico Madrid 2 1 0 1 3:6 -3 3 3 Red Bull Salzburg 2 0 1 1 4:5 -1 1 4 Lokomotive Moskau 2 0 1 1 3:4 -1 1

Gruppe B

Shakhtar Donezk - Inter Mailand 0:0

Borussia Mönchengladbach - Real Madrid 2:2 (1:0)

Tore: 1:0 Thuram (33.), 2:0 Thuram (58.), 2:1 Benzema (87.), 2:2 Casemiro (90.+3)

Hier geht's zur Spielanalyse und zu den Video-Highlights.

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Shakthar Donezk 2 1 1 0 3:2 +1 4 2 Borussia Mönchengladbach 2 0 2 0 4:4 +0 2 3 Inter Mailand 2 0 2 0 2:2 +0 2 4 Real Madrid 2 0 1 1 4:5 -1 1

Gruppe C

Olympique Marseille - Manchester City 0:3 (0:1)

Tore: 0:1 Torres (18.), 0:2 Gündogan (76.), 0:3 Sterling (81.)

FC Porto - Olympiakos Piräus 2:0 (1:0)

Tore: 1:0 Vieira (11.), 2:0 Sergio Oliveira (85.)

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Manchester City 2 2 0 0 6:1 +5 6 2 FC Porto 2 1 0 1 3:3 +0 3 3 Olympiakos Piräus 2 1 0 1 1:2 -1 3 4 Olympique Marseille 2 0 0 2 0:4 -4 0

Gruppe D

FC Liverpool - FC Midtjylland 2:0 (0:0)

Tore: 1:0 Diogo Jota (55.), 2:0 Salah (90.+3/FE)

Atalanta Bergamo - Ajax Amsterdam 2:2 (0:2)

Tore: 0:1 Tadic (30./FE), 0:2 Traore (38.), 1:2 Zapata (54.), 2:2 Zapata (60.)