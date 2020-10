Champions League: Basaksehir - PSG heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 2. Spieltag der Champions League empfängt Basaksehir heute Abend PSG. Ihr wollt die Partie im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen? Wir haben alle Infos für Euch.

Sichert Euch jetzt den kostenlosen DAZN-Probemonat und schaut Basaksehir gegen PSG - for free!

Champions League: Basaksehir vs. PSG - Anstoß, Uhrzeit, Stadion

Das Spiel zwischen Basaksehir und PSG steigt am Abend des heutigen Mittwochs, den 28. Oktober - allerdings nicht erst um 21 Uhr.

Das Spiel gehört zu den zwei Partien im frühen Zeitfenster, der Anstoß in dieser Begegnung soll also bereits um 18.55 Uhr erfolgen. Austragungsort ist das Basaksehir Fatih Terim Stadi in Istanbul.

Champions League: Basaksehir gegen PSG heute live im TV und Livestream

Die Partie zwischen Basaksehir und PSG läuft nicht im Free-TV, die gesamte Gruppenphase in der Königsklasse ist diese Saison nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. Sky und DAZN teilen sich die Champions-League-Rechte.

Die Partie zwischen dem Istanbuler und dem Pariser Klub läuft - genau wie sechs weitere Spiele heute - live und exklusiv auf DAZN. Der Streamingdienst überträgt ab 18.55 Uhr und zeigt die Begegnung in voller Länge. DAZN schickt folgendes Kommentatorenteam ins Rennen:

Kommentator: Stefan Galler

Experte: Alexis Menuge

Neben der Champions League hat DAZN unter anderem auch die Europa League, LaLiga, die Serie A und die Ligue 1 im Programm. Auch Fans der NBA, NFL oder NHL kommen auf ihre Kosten, auch Golf, Darts und Kampfsport können beim "Netflix des Sports" verfolgt werden.

DAZN kostet 11,99 Euro pro Monat oder alternativ 119,99 Euro im Jahr. Neukunden können obendrein einen kostenlosen Probemonat abschließen.

Champions League: Basaksehir - PSG heute im Liveticker

Ihr könnt die Partie natürlich auch im SPOX-Liveticker verfolgen. Wir bieten zu jedem Champions-League-Spiel einen Liveticker an, auch die Konferenz könnt Ihr in einem Ticker verfolgen.

Zum Liveticker der Partie Basaksehir gegen PSG gelangt Ihr hier, unsere Liveticker-Übersicht findet Ihr hier.

Champions League: Diese Spiele finden heute statt

Das Duell zwischen Basaksehir und PSG ist eines von zwei Spielen im frühen Zeitfenster, zeitgleich trifft FK Krasnodar auf den FC Chelsea. Auch in den späten Spielen kommt es zu einigen spannenden Spielen: Juventus empfängt den FC Barcelona, die Roten Bullen aus Leipzig treffen auf Manchester United und Borussia Dortmund gibt sein Heimspieldebüt in der laufenden Champions-League-Saison gegen Zenit St. Petersburg.

Datum Uhrzeit Heim Gast 28.10.2020 18.55 Uhr Basaksehir PSG 28.10.2020 18.55 Uhr FK Krasnodar FC Chelsea 28.10.2020 21.00 Uhr Ferencvaros Dynamo Kiew 28.10.2020 21.00 Uhr Juventus FC Barcelona 28.10.2020 21.00 Uhr FC Brügge Lazio Rom 28.10.2020 21.00 Uhr Manchester United RB Leipzig 28.10.2020 21.00 Uhr Borussia Dortmund Zenit St. Petersburg 28.10.2020 21.00 Uhr FC Sevilla Stade Rennes

Die Tabelle in der Gruppe H

Beide Teams haben ihr Auftaktspiel in der laufenden Champions-League-Saison verloren. Mindestens ein Team wird heute Abend somit seine ersten Punkte in der Königsklasse einfahren.