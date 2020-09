Champions League: So könnt Ihr die CL-Auslosung live sehen

Am 20. Oktober startet die Gruppenphase der neuen Champions-League-Saison. Vorher müssen aber selbstverständlich noch die Gruppen ausgelost werden. SPOX zeigt Euch, wie Ihr die Auslosung im TV und Livestream sehen könnt.

Die Auslosung der Gruppenphase der Champions League sowie über 100 Spiele des Wettbewerbs live und in voller Länge gibt es auf DAZN zu sehen. Sichere Dir jetzt Deinen kostenlosen Probemonat!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Champions League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

Champions League: Wann und wo findet die Auslosung statt?

Die Ziehung der Teams findet an diesem Donnerstag, den 1. Oktober, um 17 Uhr statt. Ort der Auslosung sind die Studios des schweizerischen Rundfunkanbieters RTS in Genf.

Champions League, Gruppenphase: So seht ihr die Auslosung live im TV und Livestream

Die Auslosung der Gruppenphase ist im Free-TV zu sehen: Sky zeigt die Ziehung der Teams ab 17.30 Uhr im frei empfangbaren Kanal Sky Sport News HD. Die Übertragung ist auch im Livestream zu sehen. Die UEFA bietet zusätzlich einen eigenen Livestream der Veranstaltung an.

Außerdem zeigt auch der Streamingdienst DAZN die Auslosung. Dort beginnt die Übertragung der Veranstaltung um 17 Uhr.

Neben der Auslosung zeigt DAZN über 100 Spiele der Königsklasse live und in voller Länge. Zudem gibt es beim Streamingdienst auch die Europa League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 und LaLiga zu sehen. Für US-Sportfans ist DAZN ebenfalls die richtige Anlaufstelle. Der Streamingdienst überträgt alle Spiele der NBA Finals, die NFL und die MLB.

Der erste Monat auf DAZN ist kostenlos. Im Anschluss zahlt Ihr 11,99 Euro für ein Monatsabonnement bzw. 119,99 Euro für ein Jahresabo.

Champions League: Die wichtigsten Termine

Am 20. Oktober startet die neue Champions-League-Saison mit dem 1. Spieltag. Das Finale ist für den 29. Mai 2021 terminiert. Austragungsort des Endspiels ist das Atatürk-Olympiastadion in Istanbul. Dort fand bereits das Champions-League-Finale 2005 statt, in dem sich der FC Liverpool nach einem dramatischen Comeback nach Elfmeterschießen gegen AC Mailand durchsetzen konnte.

Datum Runde 1.10.2020 Auslosung der Gruppenphase 20.10. - 9.12.2020 Gruppenphase 14.12.2020 Auslosung des Achtelfinals 16.2. - 17.3.2021 Achtelfinale 19.3.2021 Auslosung der weiteren K.o.-Phase 6.4. - 14.4.2021 Viertelfinale 27.4. - 5.5.2021 Halbfinale 29.5.2021 Finale im Atatürk-Olympiastadion in Istanbul

© imago images / Poolfoto UCL

Champions League 2020/21: Die Lostöpfe der Auslosung

Die vier deutschen Teilnehmer sind gleichmäßig auf die vier Lostöpfe verteilt.

Topf 1 Topf 2 Topf 3 Topf 4 Lostopf noch unklar FC Bayern München FC Barcelona RB Leipzig Borussia Mönchengladbach Lokomotive Moskau FC Sevilla Atletico Madrid Inter Mailand Basaksehir Olympique Marseille Real Madrid Manchester City Lazio Rom Stade Rennes FC Brügge FC Liverpool Manchester United Atalanta Bergamo Juventus Turin Schachtar Donezk Paris Saint-Germain Borussia Dortmund Zenit St. Petersburg FC Chelsea FC Porto Ajax Amsterdam

Champions League 2020/21: Diese Mannschaften können sich noch qualifizieren

Zwölf Mannschaften kämpfen noch um die sechs verbleibenden Plätze in der Königsklasse.