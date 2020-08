FC Bayern München gegen PSG: Das Champions-League-Finale heute live im Liveticker

Der FC Bayern kann nach 2013 zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte das Triple holen. PSG hingegen steht erstmals im Endspiel der Champions League. Hier könnt ihr das Champions-League-Finale live im Liveticker verfolgen.

Ihr wollt das Finale der Champions League in Lissabon live und in voller Länge verfolgen? Dann schnappt euch den kostenlosen Probemonat bei DAZN und seht FC Bayern vs. PSG heute Abend live!

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

FC Bayern - PSG: Das Champions-League-Finale heute live im Liveticker

12.00 Uhr: Tuchel, die Stuttgarter Stilikone

Wie schon 2013 geht es für die Bayern heute im Finale gegen einen deutschen Trainer. Damals Jürgen Klopp, heute Thomas Tuchel. Unser Redakteur Filippo Cataldo hat sich mit Tuchels Anfängen beim VfB Stuttgart vor 20 Jahren beschäftigt: Als Tuchel eine Stilikone war. Hier geht's zur Hintergrundstory - Leseempfehlung!

Tuchel und die Schwaben-Baden-Connection © Getty 1/10 Schwaben und Baden haben eher ein schwieriges Verhältnis. Aber gemeinsam haben sie einige Trainergrößen hervorgebracht. Einer davon ist Thomas Tuchel © Getty 2/10 Tuchel begann seine Karriere als Aktiver bei den Stuttgarter Kickers und wechselte 1994 zum SSV Ulm 1846 unter Ralf Rangnick © Getty 3/10 2000 wechselte er auf die Trainerbank. Dort ließ er sich von seiner "sportlichen Vaterfigur" Hermann Badstuber inspirieren © Getty 4/10 Auch Tuchel-Mentor Ralf Rangnick gehört der Schwabenbande an. Zwischen 1999 und 2001 trainierte er den VfB Stuttgart © Getty 5/10 Hans-Martin Kleitsch: Der "Vater der jungen Wilden" betreute die U-19-Mannschaft in Stuttgart. Unter ihm kickten Topspieler wie Mario Gomez und Kevin Kuranyi © Getty 6/10 Entwickelte sich beim SC Freiburg zu einer Trainer-Koryphäe: Robin Dutt © Getty 7/10 Der bekannteste Schwabe: Jogi Löw: Sein erster Profiverein war der SC Freiburg, für die er 81 Tore schoss. Damit ist er bis heute Rekordtorschütze der Breisgauer © Getty 8/10 Rangnicks Vertrauter und lange dessen Assistent: Peter Zeidler (l.) ist auch der schwäbischen Denkfabrik entsprungen. Acht Jahre lang trainierte er die Jugend des VfB © Getty 9/10 Rainer Adrion: Als Trainer der U-21-Nationalmannschaft bringt er der Jugend das schwäbische Fußballspiel bei. Das ist schnell und offensiv © Imago 10/10 Helmut Groß: Der Taktik-Papst und Rangnick-Mentor stammt natürlich ebenfalls aus dem Schwabenland

11.31 Uhr: Paris ist Rot und Blau!

Die Ultras-Gruppierung Collectif Ultras Paris hat sämtliche Sehenswürdigkeiten der französischen Hauptstadt mit Fan-Bannern geschmückt. Vor der Kathedrale Notre-Dame etwa oder dem Eiffelturm sind riesige Spruchbänder angebracht. "Der Eiffelturm erleuchtet Paris, PSG erleuchtet Europa", ist zum Beispiel vor dem bekanntesten Wahrzeichen der Stadt zu lesen.

11.15 Uhr: Rico deutet Einsatz an

Wer wird also für PSG zwischen den Pfosten stehen und nach den Torschüssen von Robert Lewandowski, Serge Gnabry und Co. springen? Tuchel hat die Entscheidung offenbar bereits nach dem gestrigen Abschlusstraining getroffen. "Die Entscheidung wird heute nach dem Training fallen. Es gibt nur Schwarz oder Weiß, aber kein Grau in diesem Fall", sagte der 46-Jährige gestern bei der vorangegangenen Pressekonferenz. Rico selbst scheint mit seinem Einsatz zu rechnen: "Der Fußball schlägt viele Volten", sagte der Spanier einem Interview mit El Pais. "Nach einer Saison mit wenig Einsätzen hat sich mir nun diese Chance eröffnet."

11.01 Uhr: Wird Sergio Rico für PSG im Tor stehen?

Auf Seiten von PSG stellt sich die Frage, wer im Finale das Tor hüten wird. Sergio Rico hat die Erfahrung eines Europa-League-Siegers (2015 mit dem FC Sevilla), verbrachte einen Großteil der laufenden Saison allerdings auf der Bank und hinter Keylor Navas in der Keeper-Hierarchie PSGs. Navas kämpft jedoch seit der zweiten Halbzeit des Viertelfinales gegen Atalanta Bergamo mit muskulären Problemen im Oberschenkel, die ihn schon im Halbfinale zum Zusehen zwangen.

© imago images / Poolfoto

10.45 Uhr: PSG steht erstmals im CL-Finale

Für PSG ist es die erste Finalteilnahme. Ein Sieg der Mannschaft von Cheftrainer Thomas Tuchel würde erst den zweiten Titel im siebten Anlauf für französische Klubs bedeuten. 1993 gewann Olympique Marseille die Champions League.

10.30 Uhr: Holt der FC Bayern Titel Nummer sechs?

Der FC Bayern steht seit seinem Triumph über Borussia Dortmund im deutschen CL-Finale 2013 bei insgesamt fünf Titeln und zehn Finalteilnahmen.

10.15 Uhr: Finale!

Herzlich willkommen zum Liveticker des Champions-League-Finales zwischen dem FC Bayern und PSG! Das Endspiel startet um 21 Uhr im Estadio da Luz in Lissabon.

Champions League: FC Bayern vs. PSG heute live im TV und Livestream sehen

Das Champions-League-Finale läuft in diesem Jahr dank der Beteiligung eines deutschen Teams im Free-TV. Das ZDF beginnt die Vorberichterstattung um 20.15 Uhr und zeigt die Partie live und in voller Länge.

Auch der Bezahlsender Sky und der Streamingdienst DAZN übertragen das Spiel live und in voller Länge.

Auf DAZN habt ihr die Option, das Finale mit eingespielter Fan-Atmosphäre zu verfolgen - oder eben ohne. In jedem Fall erwartet euch dort ab 20.30 Uhr die folgende Crew:

Moderator: Alex Schlüter

Kommentator: Jan Platte

Experte: Per Mertesacker

Nach dem kostenlosen Probemonat kostet ein monatlich kündbares Abo bei DAZN 11,99 Euro, das Jahresabonnement kostet 119,99 Euro.

Champions League: Die letzten Endspiele im Überblick

Real Madrid stand seit 2013/14 ganze vier Mal im Endspiel und ging jedes Mal siegreich von der größten Bühne des Klub-Fußballs. Der FC Bayern steht heute zum vierten Mal seit 2009/10 im Champions-League-Finale.