CL-Hymnen-Komponist Tony Britten im Interview: "Ich muss zugeben, dass ich keine Ahnung hatte"

In diesem Jahr ist alles anders. Als Folge der Corona-Pandemie endet die Champions League ohne Fans auf den Tribünen und als Blitzturnier in Lissabon. Immerhin: Die CL-Hymne sorgt wie immer für den passenden Rahmen. Vor dem Finale zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München (21 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER) sprachen SPOX und Goal mit Tony Britten, dem Komponisten des legendären Musikstücks.

Der Brite erzählt dabei von der Entstehung der Hymne und dem Zweck, den der europäische Fußballverband mit ihrer Erschaffung verfolgte. Britten erinnert sich auch an ein für ihn ganz besonderes Erlebnis im San Siro.

Herr Britten, Sie sind der Schöpfer der Champions-League-Hymne, die in der Welt des Fußballs seit 1992 so viel Begeisterung entfacht hat. War sie die größte Herausforderung Ihres Lebens?

Tony Britten: Ich denke, jede einzelne Aufgabe sollte die größte Herausforderung sein. Aber wenn ich damals gewusst hätte, wie sich die Champions League entwickeln würde, hätte ich es wahrscheinlich als riesige Herausforderung betrachtet, dieses Stück zu schreiben. Ich muss zugeben, dass ich keine Ahnung hatte, wie einflussreich dieses Projekt werden würde. Wenn ein Cristiano Ronaldo die Hymne mitsingt, bin ich einfach demütig und froh, dass die Musik so einen positiven Effekt gehabt zu haben scheint.

Warum wird die Hymne so geliebt?

Britten: Ich denke, das liegt daran, dass sie so zeitlos ist. Es ist ihre klassische Art. Viele Medienorganisationen im Sport scheinen zu glauben, bei einer Hymne sei es der Schlüssel zur Etablierung ihres Sports, die neuesten, populistischsten Klänge zu nutzen. Das Gegenteil ist der Fall. Während einige bestimmte Pop- oder Rockmusikstücke bevorzugen, glaube ich daran, dass der umfassende Charakter, wie er bei der Champions-League-Hymne vorhanden ist, wirklich wichtig ist.

Welche Vorgaben oder Vorstellungen gab es seitens der UEFA?

Britten: Die UEFA war bestrebt, dem schönen Spiel wieder Würde zu verleihen. Es gab damals in Europa viele Hooligans und sie wollte dem entgegenwirken, indem die Hymne die Menschen an den Glanz des Spiels erinnert. Die Richtlinien seitens der UEFA waren ziemlich vage. Sie wollte das Phänomen der Drei Tenöre von der Weltmeisterschaft 1990 in Italien nachahmen, aber mehr mit einem Chor anstatt mit Solisten. Ich schlug verschiedene Stile vor, der UEFA gefiel Georg Friedrich Händels 'Zadok the Priest' und darauf aufbauend konnte ich dann arbeiten.

© imago images / Team 2

CL-Hymne: "Ich habe eine Menge Superlative aufgeschrieben"

Wurden Sie von der UEFA darum gebeten, etwas zu verändern, als Sie fertig waren?

Britten: Es ist lange her, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie nichts daran ändern lassen wollten. Heutzutage würde es natürlich ganze Komitees geben, die nur darüber diskutieren, wie man alles ändert, was einmal geschrieben wurde. Ich habe der UEFA damals auch keine anderen Vorschläge für eine Hymne gemacht. Nachdem wir uns alle über einen Weg einig waren, wäre es kontraproduktiv gewesen, nach Alternativen zu suchen.

Mit welchen Personen bei der UEFA hatten Sie es während des Arbeitsprozesses eigentlich zu tun?

Britten: Bei der UEFA weiß ich es nicht mehr genau. Mein Hauptkontakt war Craig Thompson, ein Amerikaner. Er leitete die Marketingfirma TEAM Marketing AG (exklusiver kommerzieller Partner der UEFA; Anm. d. Red.) und hat den Wettbewerb für die UEFA gestaltet. Er war dementsprechend ein wichtiger Teil des gesamten Projekts und wurde zu einem guten Freund und Kollegen.

"Die Meister. Die Besten. Les grandes équipes. The champions", lautet der Refrain der Hymne. Der Text ist allgemein sehr simpel gehalten. Was ist das Geheimnis dahinter?

Britten: Im Grunde genommen habe ich auf Englisch eine Menge Superlative aufgeschrieben. Diese ließ ich dann ins Französische und Deutsche übersetzen. Es sind die anderen beiden offiziellen Sprachen der UEFA.

Haben sich nach Ihrer erfolgreichen Zusammenarbeit mit der UEFA auch Verbände anderer Wettbewerbe bei Ihnen gemeldet, um Sie zu beauftragen?

Britten: Einige! Ich hatte viel Spaß beim Schreiben und bei der Aufnahme. Ein paar haben funktioniert, ein paar sind nie erschienen. Aber keine wurde so groß wie die der Champions League.

Wem oder wofür haben Sie denn noch eine Hymne komponiert?

Britten: Der Champions League im Hockey. Nach einer Saison zogen sich aber Sponsoren zurück, woraufhin andere Musik gewählt wurde. Ich habe auch ein Stück für die Fußball-App der Zeitung The Sun gemacht. Ein großer Spaß. Aber sie ging eine Partnerschaft mit Sky ein, dann wurde keine Musik mehr verwendet. Die gute Nachricht ist, dass ich in beiden Fällen die Urheberrechte zurückbekommen und das Material gerade mit einem großen Orchester für ein Album mit Themen rund um den Sport neu aufgenommen habe. Und für Songs, die ich gerade noch aufnehme. Ich habe auch eine Hymne für die KOC Sports Awards in Istanbul kreiert, die sie dort jedes Jahr spielen.

Champions League: Diese deutschen Trainer gewannen den Henkelpott - Flick, Nagelsmann und Tuchel jagen Meilenstein © imago images 1/14 Mit Hansi Flick, Julian Nagelsmann und Thomas Tuchel können gleich drei deutsche Trainer Champions-League-Sieger werden und somit Geschichte schreiben. SPOX blickt auf die Lage der Jäger und die Trainer, die den Meilenstein schafften. © imago images / Peter Schatz 2/14 Hansi Flick (FC Bayern München): Erst im November 2019 übernahm er das Amt von Niko Kovac und verhalf dem FCB zu altem Glanz. Nach dem Double-Gewinn fertigten die Münchner Chelsea mit insgesamt 7:1 ab und demütigten Barca mit 8:2. Nächster Halt: Lyon. © imago images / Peter Schatz 3/14 Julian Nagelsmann (RB Leipzig): Der erst 33-Jährige gehört wohl schon jetzt zu den größten Taktikfüchsen Europas. Im Viertelfinale hebelte er Diego Simeones Atletico Madrid mit einem variablen System aus (2:1-Sieg). Nun wartet PSG. © imago images / PanoramiC 4/14 Thomas Tuchel (Paris Saint-Germain): Erstmals seit 1995 steht PSG wieder in einem Halbfinale, wenn auch mit viel Glück. Erst in der 90. schoss das Tuchel-Team den Ausgleich, ehe Choupo-Moting den 2:1-Siegtreffer (90.+3.) gegen Atalanta Bergamo erzielte. © imago images / Horst Müller 5/14 Udo Lattek (FC Bayern München): Unter ihm holte der FCB gegen Atletico Madrid als erstes deutsches Team den Europapokal der Landesmeister 1974. Hans-Georg "Katsche" Schwarzenbeck rettete die Bayern in der Verlängerung noch in ein Wiederholungsspiel. © imago images / Colorsport 6/14 Nach dem glücklichen 1:1 gaben sich die Bayern zwei Tage später keine Blöße und fertigten die Rojiblancos mit 4:0 ab. Uli Hoeneß und Gerd Müller trafen jeweils doppelt. Im Januar 1995 musste Lattek seinen Hut nehmen. © imago images / Fred Joch 7/14 Dettmar Cramer (FC Bayern München): Der damalige Trainer der US-Nationalmannschaft übernahm Latteks Posten und stand anfangs stark in der Kritik. Führungsspieler Franz Beckenbauer gab ihm aber Rückendeckung, die er zurückzahlen sollte … © imago images / Kicker / Eissner 8/14 Denn 1975 (2:0 gegen Leeds) und 1976 (1:0 gegen Saint-Etienne) gewannen die Bayern unter Cramer ebenfalls den Pokal der Landesmeister. Da er die deutsche Meisterschaft aber deutlich verpasste, wurde er schließlich zum Abschied gezwungen. © imago images / Stockhoff 9/14 Ottmar Hitzfeld (Borussia Dortmund und FC Bayern): In der Saison 1996/97 gewann er mit dem BVB gegen ein auf dem Papier überlegenes Juventus Turin mit 3:1. Anschließend trat er von seinem Amt zurück und ging im Juli 1998 zu den Bayern. © imago images / Ulmer 10/14 Wo er ebenfalls große Erfolge feiern sollte und sich 2001 unsterblich machte. Nachdem die Bayern 1999 das Finale noch denkbar unglücklich verloren hatten, gewannen sie zwei Jahre später im Elfmeterschießen gegen Valencia. Kahn hielt drei Elfmeter. © imago images / Uwe Kraft 11/14 Jupp Heynckes (Real Madrid und FC Bayern): Nur ein Jahr nach Hitzfelds BVB-Erfolg krönte sich Heynckes mit den Spaniern zum nächsten deutschen Trainer, der den Henkelpott holte. Die Königlichen siegten mit 1:0 gegen den erneuten Finalisten Juve. © imago images / Ulmer 12/14 2013 sollte Heynckes dann endgültig zu einer Trainer-Legende aufsteigen. Nachdem das "Finale dahoam" mit den Bayern 2012 noch in die Hose gegangen war, gewannen sie anschließend das Triple. Im CL-Finale setzte sich der FCB mit 2:1 gegen den BVB durch. © imago images / Action Plus 13/14 Jürgen Klopp (FC Liverpool): Es war das Märchen der vergangenen Spielzeit, als Klopp den Reds endlich wieder einen großen Titel bescherte. Im Halbfinale drehte Liverpool noch ein 0:3 aus dem Hinspiel gegen Barca mit einem 4:0 an der Anfield Road, ehe … © imago images / Sportfoto Rudel 14/14 … im Finale Tottenham Hotspur wartete. Gegen die Spurs behielt Klopps Truppe die Nerven und gewann schließlich 2:0. In der aktuellen Spielzeit führte er Liverpool zudem zur ersten englischen Meisterschaft nach 30 Jahren Abstinenz.

Hymnen-Komponist: "Finale 2001 war etwas ganz Besonderes"

Sichtlich gerührt und mit einem Lachen im Gesicht hat sich Stefan Effenberg im San Siro bei Ihnen für die Hymne bedankt, als der FC Bayern München im Finale 2001 auf den FC Valencia traf. Ihr schönstes Andenken?

Britten: Ich habe bislang viele einzigartige Erlebnisse gehabt, aber das Finale im San Siro war schon etwas ganz Besonderes. Und ich weiß, dass Stefan mir zustimmt, weil wir vor ein paar Jahren zusammen in einer Champions-League-Sendung waren und uns wirklich gut verstanden haben. Meine überwältigende Erinnerung an diesen Abend ist, den Chor der Mailänder Scala bei der Live-Performance der Hymne dirigiert zu haben und der Lärm der Fans so groß war, dass ich das Orchester auf dem Ohr zunächst gar nicht hören konnte. Schrecklich!

Und was sind Ihre schönsten Erinnerungen in rein sportlicher und weniger persönlicher Hinsicht? Allein wegen Ihrer Hymne verfolgen Sie den Wettbewerb sicherlich Jahr für Jahr.

Britten: Steve McManamans Scherenschlag für Real Madrid gegen Valencia in Paris im Jahr 2000 und Gareth Bales Fallrückzieher für Real gegen Liverpool im Finale 2018. Sie sind beide so wundervolle Spieler!

Wissen Sie, ob die UEFA möglicherweise plant, die Hymne eines Tages zu ändern oder zu wechseln? Oder erwarten Sie, dass es sie wegen ihrer Bedeutung noch sehr lange geben wird?

Britten: Natürlich hätte ich es gerne, dass die UEFA diese Hymne weiterhin nutzt. Nicht zuletzt, weil große Markenorganisationen ihr gesagt haben, dass die Hymne der wichtigste Teil der Marke Champions League ist. Aber wir werden sehen. Ich hoffe, dass sie weiterhin genutzt wird.

Am Sonntag duellieren sich Paris Saint-Germain und der FC Bayern im Finale. Was glauben Sie, wer frühestens 90 Minuten nach Ihrer Hymne auf den europäischen Thron steigen wird?

Britten: Ich kann mir nicht vorstellen, dass Bayern verlieren wird. Aber mal sehen. Es ist das Schöne an der Champions League, dass niemals etwas sicher ist.