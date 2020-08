Als Thomas Tuchel beim VfB Stuttgart eine Stilikone war: Die Anfänge des Trainers, der PSG zum Titel in der Königsklasse führen möchte

Mit Paris Saint-Germain will sich Thomas Tuchel im Champions-League-Finale gegen den FC Bayern München die Krone aufsetzen. Seine Trainerkarriere begann vor 20 Jahren beim VfB Stuttgart, Bei SPOX und Goal erinnert sich ein ehemaliger Chef an die Anfänge.

Am Ende bewahrte auch der erste große Titel seiner Karriere Thomas Tuchel nicht vor dem erzwungenen Ende seiner ersten Trainerstation.

Nach fünf Jahren verlängerte der VfB Stuttgart nach der Saison 2004/2005 den Vertrag mit seinem damals 31-jährigen Jugendtrainer Tuchel nicht mehr. An der Seite des langjährigen Stuttgarter A-Juniorentrainers Hans-Martin Kleitsch hatte Tuchel als Co-Trainer eine Mannschaft mit Spielern wie Sven Ulreich, Serdar Tasci, Sami Khedira, Andreas Beck und Adam Szalai dank eines 1:0 gegen den VfL Bochum zu Deutschen A-Juniorenmeistern geformt.

So gut der VfB Stuttgart traditionell im Entdecken und Ausbilden von Top-Talenten ist, so sehr sind die strategischen Fehleinschätzungen der Jugendabteilung der Württemberger berüchtigt. Diese begannen nicht 2005 mit der Nicht-Verlängerung von Tuchels Vertrag durch den damaligen Jugendleiter Thomas Albeck und endeten auch nicht 2013 mit der Ausleihe von Joshua Kimmich nach Leipzig und dem anschließenden Verkauf an den FC Bayern.

Wobei freilich auch weniger Fehleinschätzungen selbst in einem Paralleluniversum eher nicht dazu geführt hätten, dass sich im Finale der Champions League 2020 der VfB Stuttgart mit Trainer Thomas Tuchel und seinem junger Leader Joshua Kimmich mit sagen wir Paris Saint-Germain oder dem FC Bayern München gemessen hätte

VfB Stuttgart: Das wurde aus den A-Jugendmeistern von 2005 © imago images / Rust 1/19 2005 wurde die U19 des VfB Stuttgart durch einen 1:0-Sieg über den VfL Bochum deutscher A-Jugendmeister. Für einige war es der Startschuss zu großen Profikarrieren. Wir zeigen Euch, was aus den Meistern von damals wurde. © imago images / Pressefoto Baumann 2/19 Tor - DENIS BAUM: Der damalige Ersatztorhüter schaffte nie den Durchbruch bei den Profis, die 14 Drittligaspiele für den 1. FC Heidenheim waren das höchste seiner Gefühle. Nach zweijähriger Pause seit 2017 in der Bezirksliga aktiv. © imago images / Alfred Harder 3/19 Abwehr - DJAMEL BOUDHAR: Der Schritt zu den Profis sollte dem Deutsch-Algerier nie gelingen, stattdessen ging er 2011 in die USA und kickte für die California Vulcans an der University of Pennsylvania. Heute am Bodensee in der 5. Schweizer Liga aktiv. © imago images / Sportfoto Rudel 4/19 DAVID PISOT: Ging den Weg von der Jugend über die zweite des VfB bis in die erste Mannschaft, dort reichte es aber nur für eine einzige Partie in Liga eins. Etablierte sich bei Osnabrück, Karlsruhe und Ingolstadt aber als souveräner Zweitligaspieler. © imago images / Pressefoto Baumann 5/19 CHRISTIAN SAUTER: Nach der A-Jugendmeisterschaft war die Drittligameisterschaft mit dem 1. FC Heidenheim 2014 sicherlich sein Karriere-Highlight. Für ein Zweitligaspiel reichte es aber nicht. Seit Sommer 2018 ist er nicht mehr aktiv. © imago images / Pressefoto Baumann 6/19 ANDREAS BECK: Der ehemalige deutsche Nationalspieler wurde nicht nur U19-Meister, sondern holte 2007 auch mit den Profis die Schale. Im Jahr drauf ging es nach Hoffenheim, wo er bis zu seinem Wechsel zu Besiktas 2015 aktiv war. Kickt heute in Belgien. © imago images / Sportfoto Rudel 7/19 SERDAR TASCI: Bis 2013 hielt der 15-malige Nationalspieler dem VfB die Treue, ehe er in Russland sein Glück suchte. Für ein halbes Jahr ging es per Leihe noch zum FC Bayern, weshalb er sich Double-Sieger 2016 nennen darf. Heute vereinslos. © imago images / Pressefoto Baumann 8/19 STEFAN SCHILL: War während der A-Jugendmeisterschaft Teil der Fünferkette und wechselte im Anschluss zum SG Sonnenhof-Großaspach. Beendete 2007 aber seine Profikarriere. © imago images / Sportfoto Rudel 9/19 FABIAN AUPPERLE: Nach der Meisterschaft wechselte der 1,92 Meter große Innenverteidiger nach Großaspach, ehe er wenige Jahre später für Wacker Burghausen und Heidenheim in der 3. Liga kickte. Seit 2015 für den FC Erding in der Kreisliga aktiv. © imago images / Pressefoto Baumann 10/19 Mittelfeld – DIRK PREDIGER: Nach der A-Jugend ging es in die Zweite des FC St. Pauli, ehe er bereits ein Jahr später vereinslos war. Tingelte in der Folge durch unterklassige Ligen und ist heute als spielender Co-Trainer beim GSV Maichingen aktiv. © imago images / Pressefoto Baumann 11/19 DANIIL GRIDNEV: Bei insgesamt zehn Vereinen aus der russischen ersten, zweiten und dritten Liga versuchte Gridnev sein Glück, blieb aber nirgends mehr als drei Saisons. Ist seit 1. Juli vereinslos. © Pressefoto Baumann 12/19 SAMI KHEDIRA: Der wohl größte Star des damaligen A-Jugend-Kaders verabschiedete sich nach dem Titel zu den Profis, holte 2007 mit dem VfB die Meisterschaft, wurde 2014 als Spieler von Real Madrid Weltmeister und kickt seit 2015 für Juventus Turin. © imago images / Pressefoto Baumann 13/19 ADEM DEMIR: Unter Trainer Kleitsch war der Türke gesetzt, verpasste aber den Sprung zu den Profis und schlug sich in vielen zweiten Mannschaften (Gladbach, Köln, Frankfurt) herum. Spielt heute unterklassig. © imago images / Pressefoto Baumann 14/19 PATRICK LESCHINSKI: Der defensive Mittelfeldspieler spielte nach dem Titelgewinn noch zwei Jahre beim VfB II, ehe sich der VfR Aalen seine Dienste sicherte. Im Anschluss ging es für viele Jahre zum 1. FC Rielasingen-Arlen, wo er heute Trainer ist. © imago images / Pressefoto Baumann 15/19 OGUZHAN BIYIK: Der Deutsch-Türke ging 2008 in die erste tschechische Liga, wo er für den 1. FK Pribram auflief. Legte einen guten Start dort hin, ehe ihn eine Knieverletzung aber zurückwarf. Spielt heute in der 6. Liga. © imago images / Rust 16/19 Sturm – ADAM SZALAI: Im Finale gegen den VfL Bochum erzielte der Ungar den goldenen Treffer, zwei Jahre später ging er zu den Königlichen, allerdings nur zu Real Madrid B. Nach Stationen bei der TSG, Hannover und S04 geht er nun für Mainz auf Torjagd. © imago images / Sportfoto Rudel 17/19 BERND NEHRIG: Der heute 33-Jährige darf sich ebenfalls Meister mit dem VfB Stuttgart 2007 nennen, obwohl er in der Meistersaison nach Unterhaching verliehen wurde. Den Kapitän von Eintracht Braunschweig werden wir kommende Saison in Liga zwei sehen. © imago images / Pressefoto Baumann 18/19 DANNY GALM: In 38 A-Jugendspielen für den VfB knipste er 27 Mal, über die dritte Liga (Stuttgarters Kickers) kam er im Anschluss aber nicht hinaus. Seit 2013 ist er dahingegen schon als Trainer aktiv, seit 2016 in der Jugend der TSG Hoffenheim. © imago images / Pressefoto Baumann 19/19 Trainer-Team – HANS-MARTIN KLEITSCH und THOMAS TUCHEL: Kleitsch verließ die U19 des VfB 2008, wurde erst Scout für den FC Bayern und seit 2013 bis heute für Hoffenheim. Der heutige PSG-Trainer Tuchel legte dazu eine steile Karriere hin.

Thomas Tuchels "Pläne für die Spiele funktionierten immer"

Wie auch immer: Obwohl Kleitsch noch versuchte, beim damaligen VfB-Präsidenten Erwin Staudt zu intervenieren, verlor der spätere Scout des FC Bayern (2009 bis 2013) und heutige Chefscout der TSG Hoffenheim seinen "Mann mit dem Röntgenblick", wie Kleitsch im Gespräch mit SPOX und Goal Tuchels Fähigkeiten in der Gegneranalyse beschreibt: "Seine Pläne für die Spiele funktionierten immer, er hat den Gegner sezieren können, fand bei seiner Analyse immer Lösungen. Das war phänomenal".

Der VfB verlor wegen dieser Fehleinschätzung damals nicht nur einen in der Mannschaft beliebten Jugendtrainer, sondern auch eine Stilikone. "Thomas trug damals oft einen alten Militärparka, der vielen Spielern gefiel. Und ein paar sind auch mal zu einem Friseur gegangen, zu dem Thomas immer ging. Der war den Spielern dann aber doch zu teuer", erinnert sich Kleitsch.

Tuchel wiederum verließ wegen dieser Fehleinschätzung den Verein, der mehr als nur eine Ausbildungsstätte für ihn war. "Die Jahre in der VfB-Jugend sind für mich unauslöschlich und die absolute Basis dessen, was ich heute tue. Meine ganze Ansicht über Fußball, alles, was ich als Trainer weiß, hatte seinen Ursprung beim VfB", sagte Tuchel einmal in einem Interview der Stuttgarter Zeitung.

Um das richtig zu verstehen, hilft es, sich etwas näher mit der Biographie von Hans-Martin Kleitsch zu beschäftigen, den bis vor wenigen Jahren die meisten noch Hansi nannten. Der heute 68-Jährige war Co-Trainer von Helmut Groß, als der 1986 beim VfL Kirchheim die ballorientierte Raumdeckung einführte. Mitten in der württembergischen Provinz brachte Groß so die fußballerische Moderne nach Deutschland.

Der VfL Kirchheim spielte ohne Libero und Vorstopper, dafür aber mit Innen- und Außenverteidigern auf einer Linie. Die deckten im Raum, statt ihrem vorher festgelegten Gegenspieler zur Not auch aufs Klo zu folgen. Bald ließen Groß und Kleitsch ihre Spieler auch aggressiv pressen. Noch bevor Arrigo Sacchi zum AC Milan ging - der Godfather des 4-4-2 lehrte damals noch beim AC Parma Forechecking - spielte ein deutscher Viertligist schon ein bisschen wie bald schon der AC Milan.

Thomas Tuchel als Anhänger der Stuttgarter Schule

Kirchheim stieg in die damals noch drittklassige Oberliga auf, viel wichtiger aber: Der Samen für das, was später als "Stuttgarter Schule" bekannt wurde, war gelegt. "Wir waren eine Allianz und haben die ganze Fußballszene überrascht mit dieser Art zu spielen. Bald haben wir dann auch auf den Lehrgängen des Württembergischen Fußballverbands unsere Ideen weitertragen dürfen", erinnert sich Kleitsch, der auch im Gespräch mit SPOX und Goal schnell das Thema auf den "abkippenden ballfernen IV", auf "Dreiecke mit Trichteröffnungen nach vorne" und die daraus resultierende "Möglichkeit, einen Gegner zu schlucken und engmaschig zu spielen" wendet.

Groß, Kleitsch, bald auch ein sehr junger Trainer namens Ralf Rangnick, infizierten erst den gehobenen württembergischen Amateurfußball mit ihren Ideen und kurz danach auch den VfB Stuttgart. Die Keimzelle wuchs und eroberte - auch dank der späteren erfolgreichen Aufbauarbeit von Rangnick und seinem Mentor Groß in Hoffenheim und Leipzig - nicht nur die Bundesliga. Bundestrainer Joachim Löw und Bayerns Hansi Flick sind in gewisser Weise ebenso von der Stuttgarter Schule geprägt wie Mönchengladbachs Marco Rose oder Kölns Markus Gisdol.

Obwohl Thomas Tuchel sich heute mittlerweile eher Pep Guardiolas Dogma der Dominanz näher fühlt, hat er sein Handwerkszeug auf der Stuttgarter Schule gelernt. Noch in seinen ersten Bundesligajahren in Mainz tauschte Tuchel sich ständig mit Kleitsch aus. "In den ersten Jahren haben wir uns routinemäßig alle 14 Tage bei mir in Kirchheim getroffen, später haben wir regelmäßig telefoniert", sagt Kleitsch.

Tuchel und die Schwaben-Baden-Connection © Getty 1/10 Schwaben und Baden haben eher ein schwieriges Verhältnis. Aber gemeinsam haben sie einige Trainergrößen hervorgebracht. Einer davon ist Thomas Tuchel © Getty 2/10 Tuchel begann seine Karriere als Aktiver bei den Stuttgarter Kickers und wechselte 1994 zum SSV Ulm 1846 unter Ralf Rangnick © Getty 3/10 2000 wechselte er auf die Trainerbank. Dort ließ er sich von seiner "sportlichen Vaterfigur" Hermann Badstuber inspirieren © Getty 4/10 Auch Tuchel-Mentor Ralf Rangnick gehört der Schwabenbande an. Zwischen 1999 und 2001 trainierte er den VfB Stuttgart © Getty 5/10 Hans-Martin Kleitsch: Der "Vater der jungen Wilden" betreute die U-19-Mannschaft in Stuttgart. Unter ihm kickten Topspieler wie Mario Gomez und Kevin Kuranyi © Getty 6/10 Entwickelte sich beim SC Freiburg zu einer Trainer-Koryphäe: Robin Dutt © Getty 7/10 Der bekannteste Schwabe: Jogi Löw: Sein erster Profiverein war der SC Freiburg, für die er 81 Tore schoss. Damit ist er bis heute Rekordtorschütze der Breisgauer © Getty 8/10 Rangnicks Vertrauter und lange dessen Assistent: Peter Zeidler (l.) ist auch der schwäbischen Denkfabrik entsprungen. Acht Jahre lang trainierte er die Jugend des VfB © Getty 9/10 Rainer Adrion: Als Trainer der U-21-Nationalmannschaft bringt er der Jugend das schwäbische Fußballspiel bei. Das ist schnell und offensiv © Imago 10/10 Helmut Groß: Der Taktik-Papst und Rangnick-Mentor stammt natürlich ebenfalls aus dem Schwabenland

Thomas Tuchel: Auch Serge Gnabrys Vater war Jugendtrainer beim VfB Stuttgart

Zum VfB geholt wurde Tuchel aber von Ralf Rangnick. Bis zu seinem frühen Karriereende wegen einer Knieverletzung hatte Tuchel unter Rangnick beim SSV Ulm gespielt. Der VfB-Cheftrainer Rangnick war es auch, der seinen früheren Spieler Tuchel, der sich sein BWL-Studium durch die Arbeit in einer Stuttgarter Bar finanzierte, im Jahr 2000 fragte, ob er nicht mal ein Trainerpraktikum beim VfB absolvieren wollte.

Tuchel wollte, blieb und bekam die U15. "Thomas Tuchel wurde nicht von Personen geprägt, sondern von der Gesamtsituation beim VfB Stutgart damals", sagt Kleitsch und erklärt: "Wir hatten damals eine gemeinsame Kabine für alle Jugendtrainer. Und da sind diese herausragenden Trainer nach dem Duschen mit einem Sprudel dagesessen und haben stundenlang über den Fußball diskutiert. Jeder hat sich da eingebracht, ob es der Vater von Serge Gnabry war, der damals Co-Trainer bei der U13 war, oder der Trainer der U23, die damals in der dritten Liga spielte." Diese Diskussionen seien "mehr wert als ein Lehrgang beim DFB" gewesen.

Kleitsch mag den Begriff "Entdecker" nicht. "Ich sage immer, ich habe jemanden zum richtigen Zeitpunkt gesehen. Wenn einer gut ist, dann übersiehst du den nicht. Und dann brauchst du die Fantasie, dass aus dem mal ein richtig Guter werden kann", lautet sein Credo.

Als Thomas Tuchel einmal einen U15-Spieler zusammenstauchte

Dass Thomas Tuchel richtig gut ist, dafür braucht er nicht viel Fantasie. "Trainer zu sein kann man vergleichen mit Klavierspielen. Da musst du auch wissen, in welcher Situation du welche Taste anschlägst. Und bei Thomas hatte ich immer das Gefühl, dass sein Repertoire enorm groß ist. Auch verbal", sagt Kleitsch.

Als er Tuchel einmal dabei beobachtete, wie er einen Spieler während eines U15-Derbys gegen die Stuttgarter Kickers zusammenstauchte, weil der - beim Stand von 4:0 - zweimal den gleichen Fehler gemacht hatte, habe er ihn nach dem Spiel zu mehr Gelassenheit geraten. "Thomas hat alles angenommen, so etwas ist danach nie mehr vorgekommen. Insgesamt war er mit den Kindern aber richtig lieb. Das hat mich fasziniert", sagt Kleitsch.

2004 machte er Tuchel zu seinem Assistenten bei den A-Junioren. "Ich war schon über 50, war zuvor mal schwer krank gewesen. Ich konnte bestimmte Sachen nicht mehr mitmachen, Ausdauerläufe im Wald gingen zum Beispiel nicht mehr. Thomas war immer noch ein guter Innenverteidiger, ich wollte einen Co-Trainer haben, der im Training die Spielformen auch mal vorzeigen konnte, der mitlaufen und mitspielen konnte und der ein gutes Auge hatte. Er war für mich der ideale Mann."

Aber eben nur für eine Saison.

