Der FC Bayern bekommt es am Mittwochabend im Halbfinale der Champions League mit Olympique Lyon zu tun. Wir erklären euch, warum das Spiel nicht im Free-TV gezeigt wird.

FC Bayern gegen Olympique Lyon auf DAZN: Deshalb wird das Spiel nicht im Free-TV gezeigt

Der FC Bayern München muss auf dem Weg zum Triple im Halbfinale zunächst Olympique Lyon aus dem Weg räumen. Die Partie beginnt am Mittwoch, den 18. August um 21.00 Uhr. Allerdings wird der Halbfinalkracher nicht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen sein.

Bei der Rechtevergabe der UEFA im Jahr 2017 für die Spielzeiten von 2018/19 bis 2020/21 ging das ZDF, das seit 2012 pro CL-Spieltag eine Begegnung mit deutscher Beteiligung am Mittwoch übertragen hatte, leer aus.

Die Rechte für die CL-Übertragungen in Deutschland liegen aktuell beim kostenpflichtigen Streaminganbieter DAZN und beim Pay-TV Sender Sky. Daher werden die diesjährigen Halbfinalspiele und das Finale auch auf beiden Kanälen zu sehen sein. Sollte der FC Bayern den Sprung ins Endspiel schaffen, wird auch das ZDF das Finale übertragen.

In der kommenden Saison weitet DAZN sein Angebot exklusiver Live-Spiele der Königsklasse weiter aus und zeigt 121 von 138 Partien. Sky setzt hingegen auch künftig auf sein Konferenz-Format.

FC Bayern gegen Olympique Lyon auf DAZN: Alle Informationen zur Partie

Hier seht Ihr alle Infos zur Begegnung. Besonders der Schiedsrichter wird im Fokus liegen. Der 43-jährige Antonio Mateu Lahoz hat eine beachtliche Karten-Quote vorzuweisen, in bislang vier Champions-League-Einsätzen in dieser Saison verteilte er durchschnittlich 4,5 Gelbe Karten pro Spiel, ebenso in 21 La-Liga-Partien.

Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Schiedsrichter: Antonio Mateu Lahoz

Antonio Mateu Lahoz Stadion: Estadio Jose Alvalade

Estadio Jose Alvalade Übertragung: Live bei DAZN und Sky

