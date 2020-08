Champions League: Das sind die besten Torjäger der aktuellen Saison und der CL-Geschichte

Heute Abend steht das große Finale in der Champions League zwischen dem FC Bayern und PSG an - und mit dabei ist auch Robert Lewandowski, der beste Torjäger der aktuellen Saison. Wer außerdem im bisherigen Wettbewerb treffsicher war und wer der beste Torschütze in der Historie ist, erfahrt Ihr hier.

Champions League 2019/20: Die besten Torjäger

An der Spitze der Torjäger-Liste stehen gleich drei Spieler, die in der Bundesliga stürmen. Haaland erzielte allerdings acht seiner zehn Treffer noch im Dress von Red Bull Salzburg. Lewandowski ist die Trophäe für den besten Knipser der Saison nicht mehr zu nehmen.

Platz Name Verein Tore 1 Robert Lewandowski FC Bayern 15 2 Erling Haaland Red Bull Salzburg/BVB 10 3 Serge Gnabry FC Bayern 9 4 Raheem Sterling Manchester City 6 4 Gabriel Jesus Manchester City 6 4 Harry Kane Tottenham Hotspur 6 4 Dries Mertens SSC Neapel 6 4 Memphis Depay Olympique Lyon 6

FC Bayern gegen PSG heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das heute um 21 Uhr startende Champions-League-Finale zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germain könnt Ihr live und in voller Länge auf DAZN sehen. Der Streamingdienst geht um 20.30 Uhr auf Sendung und begleitet Euch mit Moderator Alex Schlüter, Kommentator Jan Platte und Experte Per Mertesacker durch die Partie.

Auch das ZDF zeigt die Begegnung live. Im Rundfunktvertrag ist festgelegt, dass europäische Endspiele mit deutscher Beteiligung im frei empfangbaren Fernsehen ausgestrahlt werden müssen. Ebenfalls übertragen wird die Partie von Pay-TV-Sender Sky.

Zudem stellt Euch SPOX einen ausführlichen Liveticker zur Verfügung, mit dem Ihr die Geschehnisse aus dem Estadio da Luz verfolgen könnt. Hier entlang!

Anbieter TV Livestream? Moderator Kommentator Experte Beginn ZDF Öffentlich-Rechtlich ZDF-Mediathek Jochen Breyer Bela Rethy Sandro Wagner 20.15 Uhr Sky Pay-TV Sky Go/Sky Ticket Sebastian Hellmann Wolff Fuss Lothar Matthäus & Erik Meijer 19 Uhr DAZN - DAZN-Plattform Alex Schlüter Jan Platte Per Mertesacker 20.30 Uhr

Lewandowski und Gnabry legendär: Die torgefährlichsten Duos in der Champions League © imago images / Poolfoto 1/21 Robert Lewandowski und Serge Gnabry haben mit ihren Toren beim 3:0-Erfolg über Olympique Lyon erneut für Furore in der Champions League gesorgt. Doch auf welchem Platz landen sie in der Rangliste der torgefährlichsten Duos der CL? SPOX zeigt die Top 20. © imago images / Jan Huebner 2/21 Platz 16: ALESSANDRO DEL PIERO (10) und FILIPPO INZAGHI (6) - 16 Tore für Juventus Turin in der Saison 1997/98. © imago images / Colorsport 3/21 Platz 16: RAUL (10) und FERNANDO MORIENTES (6) - 16 Tore für Real Madrid in der Saison 1999/2000. © imago images / Sven Simon 4/21 Platz 16: FERNANDO MORIENTES (9) und DADO PRSO (7) - 16 Tore für AS Monaco in der Saison 2003/04. © imago images / MIS 5/21 Platz 16: MARIO GOMEZ (12) und ARJEN ROBBEN (4) - 16 Tore für den FC Bayern München in der Saison 2011/12. © imago images / Jan Huebner 6/21 Platz 16: CRISTIANO RONALDO (10 Tore) und KARIM BENZEMA (6 Tore) - 16 Tore für Real Madrid in der Saison 2014/15. © imago images / alterphotos 7/21 Platz 8: RIVALDO (10) und PATRICK KLUIVERT (7) - 17 Tore für den FC Barcelona in der Saison 1999/2000. © imago images / Paul Marriott 8/21 Platz 8: RUUD VAN NISTELROOY (10) und OLE GUNNAR SOLSKJAER (7) - 17 Tore für Manchester United in der Saison 2001/02. © imago images / Geoff Martin 9/21 Platz 8: RUUD VAN NISTELROOY (12) und RYAN GIGGS (5) - 17 Tore für Manchester United in der Saison 2002/03. © imago images / Camera 4 10/21 Platz 8: LIONEL MESSI (12) und PEDRO (5) - 17 Tore für den FC Barcelona in der Saison 2010/11. © imago images / Jan Huebner 11/21 Platz 8: CRISTIANO RONALDO (10) und KARIM BENZEMA (7) - 17 Tore für Real Madrid in der Saison 2011/12. © imago images / CordonPress 12/21 Platz 8: CRISTIANO RONALDO (12) und KARIM BENZEMA (5) - 17 Tore für Real Madrid in der Saison 2012/13. © imago images / PanoramiC 13/21 Platz 8: CRISTIANO RONALDO (12) und KARIM BENZEMA (5) - 17 Tore für Real Madrid in der Saison 2016/17. © imago images / photoarena 14/21 Platz 8: ROBERT LEWANDOWSKI (9) und THOMAS MÜLLER (8) - 17 Tore für den FC Bayern München in der Saison 2015/16. © imago images / Jan Huebner 15/21 Platz 7: LIONEL MESSI (14) und PEDRO (4) - 18 Tore für den FC Barcelona in der Saison 2011/12. © imago images / VI Images 16/21 Platz 3: NEYMAR (10) und LIONEL MESSI (10) - 20 Tore für den FC Barcelona in der Saison 2014/15. © imago images / Insidefoto 17/21 Platz 3: CRISTIANO RONALDO (16) und KARIM BENZEMA (4) - 20 Tore für Real Madrid in der Saison 2015/16. © imago images / PA Images 18/21 Platz 3: MOHAMMED SALAH (10), SADIO MANE (10) und ROBERTO FIRMINO (10) - 20 Tore für den FC Liverpool in der Saison 2017/18. © imago images / Focus Images 19/21 Platz 3: CRISTIANO RONALDO (15) und KARIM BENZEMA (5) - 20 Tore für Real Madrid in der Saison 2017/18. © imago images / Pro Shots 20/21 Platz 2: CRISTIANO RONALDO (17) und GARETH BALE (6) - 23 Tore für Real Madrid in der Saison 2013/14. © imago images / Poolfoto 21/21 Platz 1: ROBERT LEWANDOWSKI (15) und SERGE GNABRY (9) - 24 Tore für den FC Bayern München in der Saison 2019/20.

Bayern vs. PSG: Die voraussichtlichen Aufstellungen im CL-Finale

Bei PSG entscheidet sich erst kurzfristig, ob Sergio Rico oder Stammkeeper Keylor Navas im Kasten steht. Der FC Bayern bangt um den angeschlagenen Jerome Boateng. Da Benjamin Pavard noch nicht bei 100 Prozent ist, wird wohl erneut Joshua Kimmich als Rechtsverteidiger auflaufen.

PSG: Sergio Rico - Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Juan Bernat - Marquinhos - Ander Herrera, Paredes - di Maria, Mbappe, Neymar.

FC Bayern: Neuer - Kimmich, J. Boateng, Alaba, Davies - Goretzka, Thiago - Gnabry, T. Müller, Perisic - Lewandowski.

Champions League: Die erfolgreichste Torjäger aller Zeiten

Vier Tore fehlen Robert Lewandowski noch, um Real-Legende Raul vom Treppchen zu verdrängen. Dieser führte die Liste lange an, ehe die Ausnahmespieler Messi und CR7 an ihm vorbeizogen.

Platz Name Spiele Tore 1 Cristiano Ronaldo 170 130 2 Lionel Messi 143 115 3 Raul 142 72 4 Robert Lewandowski 89 68 5 Karim Benzema 120 65 6 Ruud van Nistelrooy 73 56 7 Thierry Henry 112 50 4 Alfredo di Stefano 58 49

Champions League: Die vergangenen Endspiele im Überblick

Nach der Niederlage in der Vorsaison krönte sich der FC Liverpool mit Jürgen Klopp 2019/20 zum Champion. Durch Tore von Mohamed Salah und Divock Origi siegten die Reds im englischen Duell gegen die Spurs.