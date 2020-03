Champions League: Wer zeigt / überträgt FC Valencia gegen Atalanta Bergamo heute live im TV, Livestream und Liveticker?

Die Achtelfinalrückspiele der Champions League finden in dieser und nächster Woche statt. Das Hinspiel zwischen Atalanta und Valencia (4:1) war die torreichste aller Partien der Hinrunde. Wie, wo und wann Ihr das Rückspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

FC Valencia gegen Atalanta Bergamo: Termin, Uhrzeit, Austragungsort

Das Achtelfinalrückspiel der Champions League, Valencia gegen Bergamo, startet heute, am Dienstag den 10. März, um 21 Uhr. Bergamo reist ins Estadio Mestalla nach Valencia, das 55.000 Zuschauer fasst.

Schiedsrichter: Ovidiu Alin Hategan

Assistent 1: Octavian Sovre

Assistent 2: Sebastian Eugen Gheorghe

Vierter Offizieller: Sebastian Coltescu

Videoassistent: Pawel Gil

Champions League: Valencia gegen Bergamo heute live im TV und Livestream

Die Partie FC Valencia gegen Atalanta Bergamo wird heute nicht im FreeTV zu sehen sein.

Die Rechte an der Champions League teilt sich DAZN mit Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt am heutigen Abend das Spiel Leipzig gegen Tottenham.

Champions League: Valencia gegen Bergamo heute im Liveticker

Wenn ihr unterwegs seid und die Livebilder nicht verfolgen könnt oder wollt, verpasst ihr trotzdem nichts, dank dem SPOX-Liveticker. Der Ticker hält euch auf dem Laufenden, was im Estadio Mestalla geschieht.

Hier entlang zum Ticker Valencia - Bergamo.

Und hier geht's zum Ticker des Parallelspiels Leipzig - Tottenham.

Champions League, Achtelfinale: Die Rückspiele im Überblick

Die beiden Partien am heutigen Abend werden aller Voraussicht nach in Anwesenheit der Zuschauer stattfinden. Für die Partien PSG-BVB und Barcelona-Neapel am Mittwoch wurde bereits bekanntgegeben, dass keine Zuschauer vor Ort sein werden.