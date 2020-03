RB Leipzig gegen Tottenham Hotspur: Die Pressekonferenzen mit Julian Nagelsmann und Jose Mourinho heute im Liveticker

Vor dem Achtelfinal-Rückspiel zwischen RB Leipzig und Tottenham Hotspur in der Champions League sprechen heute beide Trainer zur Presse. Die Pressekonferenzen könnt Ihr bei SPOX im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

RB Leipzig: Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann im Liveticker

PK-Ende: Das war's von der Leipzig-PK. Um 19 Uhr wird dann Jose Mourinho und Dele Alli zur Presse sprechen.

Nagelsmann über das Duell gegen Mourinho: Das ist kein Duell auf Augenhöhe. Ich habe mit der A-Jugend einen Trainer geholt, er 20. Daher wird es nie das Duell Mourinho-Nagelsmann auf Augenhöhe geben. Es gibt aber ein Duell beider Mannschaften auf Augenhöhe.

Nagelsmann über die Torhüter: Einen guten Torhüter zu haben, ist immer wichtig. Ich bin sehr glücklich, dass wir Gulasci haben. Ich bin aber nicht glücklich, dass Tottenham Hugo Lloris hat, da er sehr gut ist. Ich glaube, dass Gulasci morgen wieder ein tolles Spiel machen wird.

Nagelsmann über Personal: Alle fit.

Nagelsmann über die fehlenden Emotionen seiner Mannschaften in den vergangenen Spielen: Ich hoffe, dass sie morgen kommen. Nach dem Wolfsburg-Spiel habe ich aber nicht mehr darüber gesprochen, das habe ich nach dem Leverkusen-Spiel gemacht. Wenn ich darüber spreche, versuche ich das inhaltlich zu machen. In Wolfsburg hatten wir zu wenige Torchancen, die Power erzeugt hätten. Es ist ein Prozess.

Nagelsmann über die fehlenden Abschlüsse von Werner: Wir haben kaum etwas verändert. Er hatte genügend Abschlüsse. In der Hinrunde hat er aus Situationen getroffen, mit denen nicht jeder gerechnet hat. In der Rückrunde hatten wir bislang viele gute Defensivemannschaften. Diese ziehen sich schnell zurück und dann gibt es nicht mehr so viele Räume. Wir müssen bessere spielerische Lösungen finden. Ich messe Timo aber nicht an seinen Toren.

Nagelsmann über den fehlenden Punch: Die Situation, die wir haben, gibt uns sehr viel Motivation. Was ich erzeuge, wäre nur künstlich. Jeder halbwegs normale Sportler, der in so einem wichtigen Spiel nicht an die Grenze gehen würde, wäre wohl nicht der richtige für den Profifußball.

Nagelsmann über Werner: Timo hat gestern ganz normal trainiert. Wenn heute alles normal verläuft, wird er beginnen. Er ist in meinem Kopf eingeplant. Ich gehe davon aus, dass er spielen wird.

Nagelsmann über eine mögliche Wunderheilung von Harry Kane: Ich glaube nicht, dass er spielen wird. Vielleicht ist nur als Stargast mitgeflogen.

Nagelsmann über das Coronavirus : Es gibt keine weitere Maßnahmen. Ich kann verstehen, dass es trotzdem Diskussionen geben wird, weil andere Mannschaften nicht vor Zuschauern spielen können. Es ist wichtig, die Gesundheit im Auge zu haben. Da werden die Ämter und Städte die richtige Entscheidung treffen. In der Bundesliga muss eine einheitliche Entscheidung getroffen werden. Da darf nicht unter Bundesländer unterschieden werden.

Nagelsmann über die Austragung mit Zuschauer: Wir sind sehr glücklich, sonst wäre es auch ein Wettbewerbsnachteil gewesen, wenn wir in London mit Zuschauern gespielt hätten und in Leipzig nicht.

Nagelsmann über den Gegner: Sie sind weiterhin ein gutes Team. Sie sind sehr gefährlich nach Kontern. Es wichtig, genauso aufmerksam wie im Hinspiel zu sein. Wir denken nicht an die Ergebnisse der Spurs.

Nagelsmann über die Aufregung seiner Spieler: Ich glaube, es geht viel über den Inhalt. Wir werden morgen auch keine komplett neue Idee entwickeln. Wichtig ist, die Dinge umzusetzen, die wir täglich ansprechen. Wenn sie dies tun, vergessen sie schnell ihre Aufregung.

Start: Nun ist Julian Nagelsmann an der Reihe.

RB Leipzig: Pressekonferenz mit Lukas Klostermann im Liveticker

Klostermann über die Siegloserie der Spurs: Das wird keinen Einfluss haben. Beide Mannschaft wissen worum es geht.

Klostermann über den Gegner: Wir wissen, dass es eine extrem gefährliche Mannschaft ist. Vor allem nach dem Umschalten können sie sehr gefährlich werden. Im Hinspiel haben wir es hinbekommen, ich hoffen, dass es morgen genauso sein wird.

Klostermann über das Spiel mit Zuschauer: Natürlich freue mich darüber, dass alle Beteiligten dem zugestimmt haben. Mit Zuschauer zu spielen, kann die nötigen Prozentpunkte rauskitzeln.

Klostermann über seine Aufregung: Ich bin ähnlich aufgeregt, wie vor allen anderen Spielen, obwohl es natürlich ein besonderes Spiel ist. Im Hinspiel haben wir uns in eine gute Ausgangslage gebracht und nun wollen wir in die nächste Runde einziehen.

Start: Als erstes wird Lukas Klostermann sprechen.

Vor Beginn: Die morgige Partie wird wie geplant mit Zuschauern stattfinden. "Diese Entscheidung gilt nur für dieses eine Spiel", sagte Leipzigs Stadtsprecher Matthias Hasberg dem SID. "Großbritannien ist kein Risikogebiet, zudem sind die Tickets personalisiert und die Zuschauer somit zurückverfolgbar", sagte Hasberg.

Vor Beginn: Neben Nagelsmann wird auch Nationalspieler Lukas Klostermann zur Presse sprechen.

RB Leipzig gegen Tottenham: Die Pressekonferenzen mit Julian Nagelsmann und Jose Mourinho heute im Liveticker

Vor Beginn: Ob der Nationalspieler am Dienstag (live ab 21 Uhr im Liveticker) von Beginn auflaufen kann, ist noch fraglich. Werner plagen muskuläre Probleme und wurde beim 0:0 in Wolfsburg erst eingewechselt.

Vor Beginn: Das Hinspiel entschied RasenBallsport durch ein Elfmetertor von Timo Werner für sich.

Vor Beginn: Zuerst wird Julian Nagelsmann sowie ein RB-Akteur um 15.45 Uhr zur Presse sprechen. Jose Mourinho und ein Spieler der Spurs sprechen ab 19 Uhr aus der Leipziger RB-Arena.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker zu den jeweiligen Pressekonferenzen.

RB Leipzig gegen Tottenham Hotspur: Die PK im TV und Livestream sehen

Die Pressekonferenzen werden von Sky Sport News HD übertragen. Den frei empfangbaren Sender könnt Ihr aber auch via Livestream verfolgen.

Zudem übertragen die jeweiligen YouTube-Kanäle die Pressekonferenzen.

Hier geht's zum Livestream von RB Leipzig.

Hier geht's zum Livestream der Spurs.

Das Spiel am morgigen Dienstag wird vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Ab 0 Uhr ist die Partie zudem im Re-Live auf DAZN zu sehen.

Tottenham Hotspur - RB Leipzig: Die Noten und Einzelkritiken © getty 1/28 In einem engen CL-Achtelfinal-Hinspiel setzt sich RB Leipzig mit 1:0 gegen Tottenham Hotspur durch. Während eine City-Leihgabe auf Seiten der Leipziger überragt, wird Spurs-Linksverteidiger Davies zum Pechvogel des Abends. Die Noten und Einzelkritiken: © imago images 2/28 HUGO LLORIS: Stand von der ersten Sekunde an im Blickpunkt und rettete früh gegen Angelino und Werner und später erneut gegen Werner. Beim Elfmeter in der richtigen Ecke. Solide Leistung des Franzosen. Note: 3. © imago images 3/28 SERGE AURIER: Oft in der gegnerischen Hälfte zu finden und einer der wenigen Aktivposten der Hausherren, dafür aber defensiv mit argen Problemen gegen den starken Angelino und 25 Ballverlusten. Note: 4. © imago images 4/28 TOBY ALDERWEIRELD: An ihm lag es nicht, dass die Spurs derart oft in Bedrängnis gerieten. Acht Balleroberungen, vier Tacklings und 100 Prozent gewonnene Zweikämpfe. Bester Spur gegen die Roten Bullen. Note: 2,5. © getty 5/28 DAVINSON SANCHEZ: Gegen Werner anfangs mehrere Male zu spät, steigerte sich jedoch mit laufender Spielzeit und klärte oft in letzter Not (sechs klärende Aktionen). Außerdem mit der besten Passquote aller Spurs. Note: 3. © imago images 6/28 BEN DAVIES: Wirkte nach langer Verletzungspause noch eingerostet und bestätigte diesen Eindruck, als er mit einem plumpen Foul den Elfmeter verschuldete. Beschränkte sich ansonsten ausschließlich auf seine defensiven Aufgaben. Note: 5. © getty 7/28 GIOVANI LO CELSO: Sah früh Gelb für ein taktisches Foul. Mitte der ersten Halbzeit mit einem netten Solo. Steigerte sich in der zweiten Halbzeit und versuchte, das Spiel an sich zu reißen - unter anderem mit einem starken Freistoß. Note: 3,5. © imago images 8/28 HARRY WINKS: Erlaubte sich zu viele Ballverluste (17), dennoch mit 81 Ballaktionen und 64 Pässen (beides Topwerte). Dominanter Akteur bei den Gastgebern, schaffte es aber nicht, im Mittefeld für Struktur zu sorgen. Note: 3,5. © getty 9/28 GEDSON FERNANDES (bis 64.): Der Neuzugang war präsent in den Zweikämpfen (aber nicht immer erfolgreich) und stopfte viele Löcher. Offensive Akzente konnte er jedoch keine setzen und musste nach einer guten Stunde raus. Note: 4. © imago images 10/28 STEVEN BERGWIJN: Bei seinem CL-Debüt für die Spurs sorgte er für den einzigen gefährlichen Abschluss der Hausherren in Halbzeit eins. Gute Pass- und Zweikampfwerte und auch im weiteren Spielverlauf um Torgefähr bemüht. Dabei blieb es aber auch. Note: 4. © getty 11/28 DELE ALLI (bis 64.): Strahlte Ruhe mit dem Ball am Fuß aus , war aber schlecht ins Spiel integriert (28 Ballaktionen) und setzte offensiv keinerlei Akzente. Mourinho reagierte und ersetzte ihn durch Lamela. Note: 4,5. © getty 12/28 LUCAS MOURA: In vorderster Front häufig auf sich allein gestellt, reibte er sich zumindest in den Zweikämpfen auf. Guter Abschluss kurz nach der Pause, hatte aber deutlich die wenigsten Ballkontakte aller Starter. Note: 4,5. © getty 13/28 ERIK LAMELA (ab 64.): Hinterließ einen besseren Eindruck als Vorgänger Alli und holte sich die Bälle tief ab. Zwingend im Angriffsdrittel wurde er aber ebenfalls nicht. Note: 3,5. © imago images 14/28 TANGUY NDOMBELE (ab 64.): Um Bindung ans Spiel bemüht und häufig am Ball. Für die Wende oder zumindest den Ausgleich konnte aber auch er nicht sorgen. Note: 4. © getty 15/28 PETER GULASCI: Wurde in Halbzeit eins, abgesehen von Bergwijns Schuss in Minute acht, überhaupt nicht gefordert. In der zweiten Hälfte dann mit teils überragenden Paraden gegen Moura, Lo Celso und Lamela. Note: 2,5. © imago images 16/28 LUKAS KLOSTERMANN: Hatte die meisten klärenden Aktionen auf Seiten der Gäste (5) und agierte auch sonst defensiv größtenteils souverän. Lediglich in der ersten Halbzeit einige Male in der Luft unsicher. Note: 3. © imago images 17/28 ETHAN AMPADU: Machte in seinem erst zweiten Startelfeinsatz für Leipzig ein gutes Spiel. Agierte in der Innenverteidigung als letzter Mann und glänzte dabei mit einer starken Passquote von 92 Prozent und den meisten Ballontakten bei RB (109). Note: 3. © imago images 18/28 MARCEL HALSTENBERG: Ähnlich unaufgeregt wie seine Nebenmänner. Schaltete sich im Gegensatz zu Klostermann auch im Angriffsspiel einige Male ein und klärte in der Schlussphase zweimal in höchster Not. Note: 3. © getty 19/28 NORDI MUKIELE: Im Vergleich zu Pendant Angelino vor allem in der Offensive deutlich weniger auffällig. Konzentrierte sich auf seine defensiven Aufgaben und ließ sich wenig zu Schulden kommen. Bester Leipziger Zweikämpfer (80 Prozent). Note: 3. © getty 20/28 KONRAD LAIMER (bis 83.): Der Motor im Leipziger Spiel. War sowohl offensiv als auch defensiv fast überall zu finden und stopfte viele Löcher in der Rückwärtsbewegung. Holte außerdem den entscheidenden Elfmeter raus. Musste verletzt runter. Note: 2. © getty 21/28 MARCEL SABITZER: Unauffällige Vorstellung des Mittelfeldmannes. Sicherte oft bei den offensiven Vorstößen Laimers ab und tat dies zuverlässig. Zog die meisten Fouls auf Seiten der Leipziger (3). Note: 3,5. © getty 22/28 ANGELINO: Offensiv bester Leipziger. Machte über seine linke Seite ordentlich Betrieb und schlug immer wieder gefährliche Flanken in den Spurs-Sechzehner. Hatte an fast jeder gefährlichen RB-Aktion seine Füße im Spiel. Note: 2. © getty 23/28 CHRISTOPHER NKUNKU (bis 74.): Agierte im letzten Drittel oft zu überhastet und unkonzentriert und verlor somit viele Bälle. Musste dementsprechend als erster Leipziger für Haidara weichen. Note: 4. © getty 24/28 TIMO WERNER: Scheiterte in den ersten 45 Minuten gleich zweimal freistehend vor Hugo Lloris (2., 36.). Verwandelte den Elfmeter anfangs der zweiten Hälfte dann aber sicher und spulte ein enormes Laufpensum ab. Note: 3. © getty 25/28 PATRIK SCHICK (bis 77.): Rieb sich im Sturmzentrum auf und machte viele Bälle fest. Verpasste es in der 62. Minute aber für klare Verhältnisse zu sorgen und vergab kläglich gegen Lloris. Note: 3,5. © getty 26/28 AMADOU HAIDARA (ab 74.): Kam für den blassen Nkunku und fügte sich deutlich defensiver ein. Half das Ergebnis über die Zeit zu retten. Keine Bewertung. © getty 27/28 YUSSUF POULSEN (ab 77.): Durfte die letzte Viertelstunde Champions-League-Achtelfinalluft schnuppern, hatte auf das Ergebnis aber keinen Einfluss mehr. Keine Bewertung. © getty 28/28 EMIL FORSBERG (ab 83.): Ersetzte für die letzten Minuten den verletzten Laimer. Keine Bewertung.

