Champions League: Deshalb zeigt Sky heute Borussia Dortmund (BVB) gegen Slavia Prag nicht

Der BVB tritt heute Abend zum letzten Champions-League-Gruppenspiel gegen Slavia Prag an. Warum Sky die Partie nicht zeigen wird und wo Ihr sie stattdessen live sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

BVB gegen Prag: Wo läuft das Spiel heute im TV und Livestream?

In der diesjährigen Champions League Saison teilen sich der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky die Übertragungsrechte. Dabei darf DAZN an den Dienstagen des zweiten, vierten und sechsten Gruppenspieltages den ersten Pick machen - an allen anderen Tagen wählt Sky zuerst. DAZN hat dementsprechend am heutigen Dienstag die erste Wahl und sich das Spiel der Dortmunder gegen Slavia Prag gesichert, während Sky heute Abend das Aufeinandertreffen zwischen Leipzig und Olympique Lyon zeigt. In Österreich hingegen läuft die Partie der Dortmunder auf Sky, Leipzig wird auf DAZN ausgestrahlt. Hier gibt's alle Informationen zum Picking-System. Eine Konferenz aller gleichzeitig stattfindenden Spiele gibt es auschließlich auf Sky.

Champions League: Der 6. Spieltag in der Übersicht

Datum Heim Gast Übertragung DE Übertragung AT 10. Dezember - 18.55 Uhr Red Bull Salzburg FC Liverpool DAZN DAZN 10. Dezember - 18.55 Uhr SSC Neapel KRC Genk DAZN DAZN 10. Dezember - 21.00 Uhr Borussia Dortmund Slavia Prag DAZN Sky 10. Dezember - 21.00 Uhr Olympique Lyon RB Leipzig Sky DAZN 10. Dezember - 21.00 Uhr FC Chelsea OSC Lille DAZN DAZN 10. Dezember - 21.00 Uhr Benfica Lissabon Zenit St. Petersburg DAZN DAZN 10. Dezember - 21.00 Uhr Ajax Amsterdam FC Valencia DAZN DAZN 10. Dezember - 21.00 Uhr Inter Mailand FC Barcelona DAZN DAZN 11. Dezember - 18.55 Uhr Schachtar Donezk Atalanta Bergamo DAZN DAZN 11. Dezember - 18.55 Uhr Dinamo Zagreb Manchester City DAZN DAZN 11. Dezember - 21.00 Uhr FC Bayern München Tottenham Hotspur Sky Sky 11. Dezember - 21.00 Uhr Bayer Leverkusen Juventus Turin DAZN DAZN 11. Dezember - 21.00 Uhr FC Brügge Real Madrid DAZN DAZN 11. Dezember - 21.00 Uhr Atletico Madrid Lokomotive Moskau DAZN DAZN 11. Dezember - 21.00 Uhr Paris Saint-Germain Galatasaray Istanbul DAZN DAZN 11. Dezember - 21.00 Uhr Olympiakos Piräus Roter Stern Belgrad DAZN DAZN

Borussia Dortmund gegen Slavia Prag: Anstoß, Austragungsort, Schiedrichter

Austragungsort ist der Dortmunder Signal-Iduna-Park, wo das Spiel um 21 Uhr angepfiffen werden soll. Die Leitung übernimmt Sergei Karasev aus Russland.

Dortmund vs. Prag im Liveticker

Wie gewohnt gibt es auch einen SPOX-Liveticker. Auch hier könnt Ihr zwischen Einzelspiel und der Konferenz wählen.

Dortmund vs. Prag: Mögliche Startaufstellungen

So könnten beide Trainer ihre Mannschaften auflaufen lassen:

Dortmund : Bürki - Akanji, Hummels, Zagadou - Hakimi, Brandt, Weigl, Guerreiro - T. Hazard, Reus, Sancho

: Bürki - Akanji, Hummels, Zagadou - Hakimi, Brandt, Weigl, Guerreiro - T. Hazard, Reus, Sancho Prag: Kolar - Coufal, Takacs, Kudela, Boril - Soucek, Traoré - Stanciu, Sevcik, Olayinka - Skoda

Champions League: Gruppe F