Champions League: So kommt Bayer 04 Leverkusen heute ins Achtelfinale weiter

In Leverkusens Gruppe D ist noch alles offen: Bayer kann sowohl in die K.o.-Runde der Champions League als auch in die Europa League einziehen. SPOX zeigt Euch, wie die Werkself heute weiterkommt.

Hol Dir jetzt Deinen gratis Probemonat von DAZN und verfolge die Champions League noch heute live!

Champions League, Gruppe D: Die heutigen Spiele

Wie in der Champions League am letzten Gruppenspieltag üblich, finden die Spiele innerhalb der Gruppe parallel statt.

Datum Uhrzeit Heim Gast Mi., 11. Dezember 21 Uhr Bayer Leverkusen Juventus Turin Mi., 11. Dezember 21 Uhr Atletico Madrid Lokomotive Moskau

Champions League: So kommt Bayer Leverkusen heute weiter

Aktuell rangiert Bayer Leverkusen auf Rang drei der Gruppe D. Dieser berechtigt zur Teilnahme an der Europa League im neuen Kalenderjahr und ist der Werkself durch den gewonnenen direkten Vergleich mit Lokomotive Moskau bereits sicher.

Will die Mannschaft von Trainer Peter Bosz in der Champions League überwintern, benötigt sie heute einen Sieg gegen Juventus Turin. Da die Werkself trotz des 2:1-Heimerfolges gegen Atletico Madrid den direkten Vergleich gegen die Mannschaft von Diego Simeone verloren hat (Hinspiel 0:1 aus Bayer-Sicht), genügt ein Unentschieden gegen Juve in keinem Fall.

Sollte es Leverkusen gelingen, den italienischen Rekordmeister zu besiegen, bräuchte es gleichzeitig einen Punktgewinn von Lokomotive Moskau im Wanda Metropolitano, um nach Leipzig, dem BVB und dem FC Bayern als viertes deutsches Team in der K.o.-Phase der diesjährigen Champions League zu stehen.

© getty

Champions League, Gruppe D: Die Tabelle

Platz Verein Differenz Punkte 1 Juventus Turin 6 13 2 Atletico Madrid 1 7 3 Bayer Leverkusen -2 6 4 Lokomotive Moskau -5 3

Champions League, Gruppe D: Die Szenarien für Bayer Leverkusen

Bayer 04 gewinnt UND Atletico verliert : Leverkusen steht in der K.o.-Phase der CL

: Leverkusen steht in der K.o.-Phase der CL Bayer 04 gewinnt UND Atletico spielt unentschieden : Leverkusen steht in der K.o.-Phase der CL

: Leverkusen steht in der K.o.-Phase der CL Bayer 04 gewinnt UND Atletico gewinnt : Leverkusen steht in der Europa League

: Leverkusen steht in der Europa League Bayer 04 gewinnt nicht: Leverkusen steht in der Europa League

Bayer 04 Leverkusen gegen Juventus Turin: So seht Ihr das Spiel im TV und Livestream

Live und exklusiv in voller Länge gibt es die Partie bei DAZN zu sehen. Der Streamingdienst startet um 20.45 Uhr mit der Vorberichterstattung und ist mit folgendem Team am Start:

Kommentar : Jan Platte

: Jan Platte Moderation : Christoph Stadtler

: Christoph Stadtler Experte: Sebastian Kneißl

Ausschnitte des Spiels gibt es außerdem bei Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender hat die Übertragungsrechte für die Konferenz.

Champions League: Die ewige Torjägerliste inklusive Europapokal der Landesmeister © getty 1/21 Robert Lewandowski ist weiter nicht zu stoppen.. Mit seinem historischen Viererpack in Belgrad bleibt er einer Real-Legende auf den Fersen, die zeitgleich auch doppelt trifft. SPOX zeigt die Top 20. © getty 2/21 18. Platz: Fernando Morientes. 33 Tore in 93 Spielen für Olympique Marseille, FC Valencia, FC Liverpool und Real Madrid. © imago 3/21 18. Platz: Gerd Müller. 34 Tore in 35 Spielen für Bayern München. © getty 4/21 18. Platz: Edinson Cavani. 34 Tore in 60 Spielen für Paris St.-Germain und den SSC Neapel. © getty 5/21 Platz 17: Ferenc Puskas. 36 Tore in 41 Spielen für Real Madrid und Honved Budapest. © getty 6/21 16. Platz: Sergio Agüero. 37 Tore in 69 Spielen für Manchester City und Atletico Madrid. © getty 7/21 14. Platz: Alessandro Del Piero. 42 Tore in 90 Spielen für Juventus Turin . © getty 8/21 14. Platz: Thomas Müller. 43 Tore in 109 Spielen für Bayern München. © getty 9/21 13. Platz: Didier Drogba. 44 Tore in 92 Spielen für Galatasaray, FC Chelsea und Olympique Marseille. © getty 10/21 11. Platz: Eusebio. 46 Tore in 65 Spielen für Benfica. © getty 11/21 11. Platz: Filippo Inzaghi. 46 Tore in 81 Spielen für AC Milan und Juventus Turin. © getty 12/21 9. Platz: Andriy Shevchenko. 48 Tore in 100 Spielen für FC Chelsea, AC Milan und Dynamo Kiew. © getty 13/21 9. Platz: Zlatan Ibrahimovic. 48 Tore in 120 Spielen für Paris Saint-Germain, AC Milan, FC Barcelona, Inter Mailand, Juventus Turin und Ajax Amsterdam. © getty 14/21 8. Platz: Alfredo di Stefano. 49 Tore in 58 Spielen für Real Madrid. © getty 15/21 7. Platz: Thierry Henry. 50 Tore in 112 Spielen für FC Barcelona, FC Arsenal und AS Monaco. © getty 16/21 6. Platz: Ruud van Nistelrooy. 56 Tore in 73 Spielen für Real Madrid, Manchester United und PSV Eindhoven. © getty 17/21 5. Platz: Robert Lewandowski. 63 Tore in 85 Spielen für den FC Bayern München und Borussia Dortmund. © getty 18/21 4. Platz: Karim Benzema. 64 Tore in 117 Spielen für Real Madrid und Olympique Lyon. © getty 19/21 3. Platz: Raul. 72 Tore in 142 Spielen für Schalke 04 und Real Madrid. © getty 20/21 2. Platz: Lionel Messi. 114 Tore in 140 Spielen für den FC Barcelona. © getty 21/21 1. Platz: Cristiano Ronaldo. 127 Tore in 167 Spielen für Juventus Turin, Real Madrid und Manchester United.

Champions League im Liveticker: Bayer Leverkusen - Juventus Turin

Auch wir berichten live für Euch vom Showdown in der Gruppe D, zum Liveticker geht es hier entlang. Lieber alle Spiele im Blick behalten? Dann ab zu unserem Konferenz-Liveticker.