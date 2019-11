Champions League: Diese Spiele zeigt DAZN heute live

Am heutigen Dienstag steht in der Champions League die erste Hälfte des 4. Spieltags auf dem Programm. Sieben der acht Spiele sind live auf DAZN zu sehen. Welche dies sind, erfahrt Ihr hier.

BVB gegen Inter, Liverpool gegen Genk oder Chelsea gegen Ajax: DAZN zeigt sieben Champions League-Spiele heute live und exklusiv in voller Länge.

Champions League: Diese Spiele überträgt DAZN heute live

Gemeinsam mit Sky hat sich DAZN die Übertragungsrechte der aktuellen Champions-League-Saison gesichert. Anhand eines Picking-Systems sucht sich Sky an jedem Spieltag zwei Spiele aus, die exklusiv als Einzelspiel vom Pay-TV-Sender übertragen werden, alle weiteren Spiele - also sieben pro Tag - sind exklusiv in voller Länge auf DAZN zu sehen.

Für den heutigen Dienstag besaß der Streamingdienst das Erstwahlrecht und wählte die Partie Dortmund gegen Inter aus, exklusiv auf Sky ist hingegen das Spiel der zweiten deutschen Mannschaft, RB Leipzig, bei Zenit St. Petersburg zu sehen. Alle weiteren Spiele können in voller Länge nur auf DAZN verfolgt werden, unter anderem die Spiele von Liverpool, Chelsea oder Barcelona. Sky stellt seinen Abonnenten eine Konferenz mit allen Spielen zur Verfügung.

Anders ist die Situation in Österreich: Dort können Sky-Kunden die Begegnung Dortmund vs. Inter sehen, während DAZN die Partie der Leipziger als Einzelspiel sendet.

Termin Heim Gast DE AT 05.11., 18.55 Uhr FC Barcelona Slavia Prag DAZN DAZN 05.11., 18.55 Uhr Zenit St. Petersburg RB Leipzig Sky DAZN 05.11., 21 Uhr FC Liverpool KRC Genk DAZN DAZN 05.11., 21 Uhr SSC Napoli RB Salzburg DAZN DAZN 05.11., 21 Uhr FC Valencia OSC Lille DAZN DAZN 05.11., 21 Uhr Olympique Lyon Benfica Lissabon DAZN DAZN 05.11., 21 Uhr FC Chelsea Ajax Amsterdam DAZN DAZN 05.11., 21 Uhr Borussia Dortmund Inter Mailand DAZN Sky

Champions League: Alle Spiele heute im LIVE-TICKER

Könnt Ihr nicht auf ein Sky- oder DAZN-Abo zurückgreifen, müsst Ihr dennoch nicht auf die Champions League verzichten: SPOX stellt zu allen Spielen der Königsklasse einen Liveticker bereit, der Euch mit allen Highligts aus den Stadien versorgt.

Hier geht's zum Ticker des Spiels BVB gegen Inter, hier findet sich der Ticker zu Zenit vs. Leipzig.

Ihr könnt nicht genug Livesport bekommen? Dann sucht doch in unserer Tagesübersicht nach den weiteren Events. Hier entlang!

Champions League: Die Gruppen der deutschen Teams

Entspannter als beim BVB ist die Lage bei RB Leipzig. Die Roten Bullen stehen mit sechs Punkten an der Tabellenspitze. Am Mittwoch kann der FC Bayern mit einem Sieg gegen Piräus bereits das Weiterkommen perfekt machen.

Gruppe F:

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 FC Barcelona 3 2 1 0 4:2 2 7 2 Inter Mailand 3 1 1 1 4:3 1 4 3 Borussia Dortmund 3 1 1 1 2:2 0 4 4 Slavia Prag 3 0 1 2 2:5 -3 1

Gruppe G:

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 RB Leipzig 3 2 0 1 4:4 0 6 2 Zenit St. Petersburg 3 1 1 1 5:4 1 4 3 Olympique Lyon 3 1 1 1 4:3 1 4 4 SL Benfica 3 1 0 2 4:6 -2 3

Gruppe B:

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Bayern München 3 3 0 0 13:4 9 9 2 Tottenham Hotspur 3 1 1 1 9:9 0 4 3 Roter Stern Belgrad 3 1 0 2 3:9 -6 3 4 Olympiakos Piräus 3 0 1 2 5:8 -3 1

Gruppe D:

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Juventus Turin 3 2 1 0 7:3 4 7 2 Atlético Madrid 3 2 1 0 5:2 3 7 3 Lokomotiv Moskau 3 1 0 2 3:5 -2 3 4 Bayer Leverkusen 3 0 0 3 1:6 -5 0

Champions League: Die Termine bis zum Finale

Nachdem die Gruppenphase am 11. Dezember abgeschlossen wird, geht es erst im neuen Kalenderjahr mit der K.o.-Runde weiter. Das Finale steigt dann am 30. Mai im Atatürk-Stadion in Istanbul.