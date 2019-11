BVB in der Champions League: So kommt Borussia Dortmund weiter

In der Champions League hat Borussia Dortmund das Weiterkommen in die K.o.-Phase in der eigenen Hand. Wie sich der BVB für das Achtelfinale qualifiziert, erfahrt Ihr bei SPOX.

BVB: So qualifiziert sich Dortmund aus eigener Kraft für das Achtelfinale

Bereits gegen den FC Barcelona kann sich der BVB das Ticket für das Achtelfinale sichern. Sollte das nicht klappen, können die Dortmunder dann am letzten Spieltag vor eigenem Publikum den Einzug in die K.o.-Phase perfekt machen.

Der BVB gewinnt gegen den FC Barcelona.

Der BVB spielt unentschieden gegen den FC Barcelona und gewinnt gegen Slavia Prag.

Champions League: Andere Qualifikationsszenarien des BVB

Sollte keines der oben genannten Szenarien eintreten, braucht der BVB Schützenhilfe. Trotzdem gibt es noch genügend andere Ergebniskombinationen mit denen die Borussia in die K.o.-Phase kommen würde:

Spielt der BVB beide Spiele unentschieden, darf Inter nicht beide seiner verbliebenen Spiele gewinnen.

Spielt der BVB gegen den FC Barcelona unentschieden und verliert mit einem Tor Unterschied gegen Slavia Prag, darf Inter nicht mehr als drei Punkte holen.

Spielt der BVB gegen den FC Barcelona unentschieden und verliert mit zwei oder mehr Toren Unterschied gegen Slavia Prag, darf Inter nicht mehr als drei Punkte holen und Slavia darf nicht gegen Inter gewinnen.

Verliert der BVB gegen den FC Barcelona und gewinnt gegen Slavia Prag, darf Inter nicht beide seiner verbliebenen Spiele gewinnen.

Verliert der BVB gegen den FC Barcelona und spielt unentschieden gegen Slavia Prag, darf Inter nicht mehr als drei Punkte holen.

Veriert der BVB beide Spiele, dürfen weder Slavia noch Inter beide ihrer verbliebenen Spiele gewinnen.

