Champions League, 5. Spieltag: PSG sichert sich in Madrid Gruppensieg - Mourinho mit spektakulärem CL-Comeback

Zum dritten Mal in Folge qualifiziert sich ManCity als Tabellenerster für die K.o.-Phase der Champions League. Mit elf Punkten haben die Engländer einen Zähler mehr als in der Vorsaison nach fünf Runden.

Die 5 Torschüsse sind der schwächste Wert in der ersten Halbzeit für City in dieser CL-Saison - zuletzt waren es im Februar 2018 in Basel so wenige. Im Hinspiel in Donezk gaben die Engländer 13 Torschüsse ab.