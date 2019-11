Champions League: Atalanta Bergamo gegen Manchester City heute live im TV, Live-Stream und Live-Ticker

Am 4. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase empfängt Atalanta Bergamo den englischen Meister Manchester City. Wo Ihr die Partie am heutigen Mittwoch live verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Für Atalanta sieht es in der Champions League bei der ersten Teilnahme der Vereinsgeschichte düster aus. Nach drei teils herben Klatschen haben die Italiener nach drei Spieltagen noch keinen Zähler auf dem Konto.

Nun ist Manchester City im Gewiss Stadium zu Gast. Die Cityzens führen die Gruppe C souverän mit neun Punkten aus drei Spielen an und zerlegten Atalanta vor gut zwei Wochen mit 5:1.

Vor dem Spiel gegen Manchester City hat sich SPOX mit dem deutschen Atalanta-Profi Robin Gosens getroffen. Das exklusive Interview findet Ihr hier.

Champions League: Wo und wann findet Atalanta gegen Manchester City statt?

Die Partie zwischen Atalanta und Manchester City am heutigen Mittwoch findet in Bergamo statt. "La Dea", wie der Serie-A-Klub auch genannt wird, trägt seine Heimspiele im Gewiss Stadium aus, was bis vor kurzem noch Stadio Atleti Azzurri d'Italia hieß. Anstoß ist heute Abend um 21 Uhr. Die Daten zum Spiel:

Wettbewerb: Champions League

Champions League Runde: Gruppenphase, 4. Spieltag

Gruppenphase, 4. Spieltag Spiel: Atalanta Bergamo - Manchester City

Atalanta Bergamo - Manchester City Spielort: Bergamo, Gewiss Stadium

Bergamo, Gewiss Stadium Anstoß: 21 Uhr

21 Uhr Schiedsrichter: Alexey Kulbakov

Atalanta Bergamo gegen Manchester City heute live im TV und Live-Stream

Das Spiel zwischen Atalanta Bergamo und Manchester City wird am heutigen Mittwoch weder im Pay- noch im Free-TV live und in voller Länge zu sehen sein. Der Sender Sky, der sich seit 2018 die Übertragungsrechte an der Champions League mit dem Streamingdienst DAZN teilt, zeigt lediglich Live-Ausschnitte aus Bergamo im Rahmen einer Konferenzschaltung.

Einzig DAZN zeigt die Partie von Atalante gegen die Skyblues in voller Länge auf seiner Plattform. Während Sky am Dienstag und Mittwoch eines jeden Champions-League-Spieltags jeweils ein Spiel exklusiv und in voller Länge ausstrahlt, zeigt der Streamingdienst alle weiteren Begegnungen der Gruppenphase als Einzelspiele.

DAZN hat jedoch nicht nur die Champions League im Programm. Die Plattform zeigt außerdem alle Spiele der UEFA Europa League sowie Spitzenfußball aus der Ligue 1, der Primera Division, der Serie A und auch über 40 Spiele der Fußball-Bundesliga. Ein Abonnement bei DAZN kostet monatlich 11,99 Euro und ist jederzeit kündbar.

Solltet Ihr euch für ein Jahresabo entscheiden, spart Ihr zwar 24 Euro, allerdings ist dort eine monatliche Kündigung nicht mehr möglich. Die ersten 30 Tage des Angebots sind außerdem kostenlos.

Champions League: Atalanta vor dem Aus - ManCity so gut wie weiter

Unterschiedlicher könnten die Voraussetzungen vor einem Spiel nicht sein. Während für Atalanta eine erneute Niederlage das vorzeitge Aus in der Champions League bedeuten würde, wäre Manchester City mit einem Dreier sicher im Achtelfinale.