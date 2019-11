Champions League: Dieses Spiel zeigt Sky am Mittwoch heute live

Am heutigen Mittwoch finden insgesamt acht Spiele in der UEFA Champions League statt. Welche Partie heute ausschließlich und in voller Länge auf Sky übertragen wird, erfahrt Ihr hier.

Champions League live im TV und im Live-Stream verfolgen: So geht's

Seit der Saison 2018/19 teilen sich der Pay-TV-Sender Sky und der kostenpflichtige Streamingdienst DAZN die Übertragungsrechte an der UEFA Champions League. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass keine Partie der Königsklasse im frei empfangbaren Fernsehen oder im kostenlosen Live-Stream gezeigt wird.

Champions League auf Sky und DAZN: So läuft die Verteilung der Spiele ab

Weil es zwei kostenpflichtige Anbieter für die Spiele der Champions League gibt, ist die Rechteverteilung an den einzelnen Partien etwas komplizierter. Welche Spiele Sky und welche Partien DAZN zeigt, wird durch ein sogenanntes Picking System geregelt. Grundsätzlich gilt in der Gruppenphase:

Sky zeigt jeweils am Dienstag und am Mittwoch eines Spieltags ein Spiel live und exklusiv in voller Länge. Alle anderen Partien zeigt der Pay-TV-Sender im Rahmen einer Konferenzschaltung.

zeigt jeweils am Dienstag und am Mittwoch eines Spieltags ein Spiel live und exklusiv in voller Länge. Alle anderen Partien zeigt der Pay-TV-Sender im Rahmen einer Konferenzschaltung. DAZN zeigt die Partien dieser Sky-Konferenzschaltung in Einzel-Übertragungen live und in voller Länge.

Champions League auf Sky und DAZN: So funktioniert das Picking System in der Gruppenphase

DAZN darf am zweiten, vierten und sechsten Gruppenspieltag bei den Dienstagsspielen als erstes wählen. Sky hat an allen anderen Spieltagen den ersten Pick. Am vierten Spieltag fiel die Wahl des Streamingdienstes für das Dienstagsspiel auf den Kracher zwischen Borussia Dortmund und Inter Mailand. Sky hatte dementsprechend für den Mittwoch den ersten Pick.

Champions League, 4. Spieltag: FC Bayern gegen Olympiakos am Mittwoch exklusiv live auf Sky

Weil der FC Bayern München der Klub in Deutschland mit der wohl größten Zuschauerreichweite ist, fiel die Wahl des Pay-TV-Senders für das Exklusiv-Spiel am Mittwoch auf die Partie zwischen dem deutschen Rekordmeister und Olympiakos Piräus.

Obwohl das Kräfteverhältnis zwischen beiden Teams wenig Spannung verspricht, beinhaltet die Partie dennoch eine gewisse Brisanz. Es ist das erste Spiel des FC Bayern unter der Leitung von Interimstrainer Hansi Flick, der den am Sonntag entlassenen Trainer Niko Kovac vorläufig beerben wird.

UEFA Champions League: Das Picking System zwischen Sky und DAZN im Überblick