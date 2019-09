Cristiano Ronaldo verrät: Fallrückzieher gegen Juventus war mein schönstes Tor

Für Superstar Cristiano Ronaldo ist sein Fallrückzieher gegen Juventus Turin aus dem Viertelfinale der Champions League zwischen den Bianconeri und Real Madrid das schönste Tor seiner bisherigen Laufbahn.

"Ich habe so viele Jahre versucht, dieses Tor zu erzielen", erklärte Ronaldo im Interview mit ITV. "In meiner Karriere habe ich mehr als 700 Tore gemacht, doch das hatte ich nicht vorher nie geschafft. In dem Moment dachte ich 'Endlich ein Fallrückzieher'", fügte er hinzu.

Dass dieser Treffer ausgerechnet im Champions-League-Viertelfinale gegen Gianluigi Buffon und damit einen der größten Torhüter der Geschichte fiel, machte es für CR7 noch spezieller: "Gegen Buffon und Juventus in der Königsklasse zu treffen, war toll – es war ein wunderschönes Tor."

Schon vor einigen Monaten schwärmte Ronaldo im Interview mit DAZN von diesem besonderen Abend in Turin: "Die Zuschauer sind aufgestanden und das komplette Stadion hat applaudiert. Wow. Es hat mich sehr überrascht, da das nie zuvor passiert ist. Ein unglaublicher Moment", bekannte er damals.