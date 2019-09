Champions League: Gruppe F mit dem BVB - Teams, Spielplan, Termine

Hammergruppe für Borussia Dortmund in der Champions League. In der Gruppe F wurde der BVB mit gleich zwei europäischen Schwergewichten zusammengelost. Um welche Teams es sich genau handelt und wann die Spiele stattfinden, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Champions League -Gruppe F: Die Teams

Bei der Auslosung der Gruppen für die Vorrunde der diesjährigen Champions League in Monaco wurden die Borussen in eine echte Hammergruppe gelost. Die Mannschaften mit denen es de BVB zu tun bekommen wird, sind:

FC Barcelona (Spanien)

Inter Mailand (Italien)

Slavia Prag (Tschechien)

Champions League - Gruppe F: Wann geht es los?

Die diesjährige Ausgabe der UEFA Champions League beginnt am Dienstag, den 17. September. Die Borussia aus Dortmund bekommt es dann gleich am 1. Spieltag mit dem FC Barcelona zu tun. Anstoß ist um 21 Uhr.

Am 2. Spieltag der Gruppenphase gastiert der BVB bei Slavia Prag, gegen die ein Sieg Pflicht ist. Der 3. Spieltag findet Ende Oktober statt. Gegen Inter Mailand müssen die Dortmunder dann beweisen, ob sie sich die K.O-Phase verdient haben.

Alle Spiele sind hier für Euch aufgelistet. Dort könnt Ihr auch einsehen, wo Ihr das jeweilige Spiel live im TV und Livestream verfolgen könnt.

1. Spieltag:

Datum Heimteam Auswärtsteam Übertragung 18. September Borussia Dortmund FC Barcelona Sky 18. September Inter Mailand Slavia Prag DAZN

2. Spieltag:

Datum Heimteam Auswärtsteam Übertragung 2. Oktober Slavia Prag Borussia Dortmund Sky 2. Oktober FC Barcelona Inter Mailand DAZN

3. Spieltag:

Datum Heimteam Auswärtsteam Übertragung 23. Oktober Slavia Prag FC Barcelona DAZN 23. Oktober Inter Mailand Borussia Dortmund Sky

4. Spieltag:

Datum Heimteam Auswärtsteam Übertragung 5. November Borussia Dortmund Inter Mailand DAZN 5. November FC Barcelona Slavia Prag DAZN

5. Spieltag:

Datum Heimteam Auswärtsteam Übertragung 27. November Slavia Prag Inter Mailand DAZN 27. November FC Barcelona Borussia Dortmund Sky

6. Spieltag:

Datum Heimteam Auswärtsteam Übertragung 10. Dezember Borussia Dortmund Slavia Prag DAZN 10. Dezember Inter Mailand FC Barcelona DAZN

Champions League 2019/20 - Borussia Dortmund: So stehen die Chancen auf den Titel

Die Borussia aus Dortmund will in dieser Saison weit kommen. Ein breiter und qualitativ starker Kader soll dem BVB dieses Jahr den Erfolg bringen, den die Borussen schon so lange ersehnen.

Letztes Jahr war für die Elf von Lucien Favre nach dem Achtelfinale Schluss. Damals verlor die Mannschaft gegen Tottenham Hotspur, die noch ins Finale vorrücken sollten. Haben die Dortmunder diese Saison bessere Chancen auf den Henkelpott?