Champions League - Gruppe B mit dem FC Bayern: Teams, Spielplan, Termine, TV und Livestream

Der FC Bayern München wurde in der Champions-League-Saison 2019/20 in die Gruppe B gelost. Welche Mannschaften dort noch vertreten sind, wann die Spiele stattfinden und wo Ihr sie im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Wenn Ihr den Großteil der Champions-League-Spiele live sehen wollt, ist DAZN genau das Richtige - holt Euch jetzt einen Gratismonat zum Testen.

Champions League - Gruppe B: Die Teams

Wie üblich wurden die 32 teilnehmenden Mannschaften in acht Gruppen a vier Teams aufgeteilt. Der FC Bayern spielt in der Gruppe B zusammen mit folgenden Vereinen:

Tottenham Hotspur (England)

Olympiakos Piräus (Griechenland)

Roter Stern Belgrad (Serbien)

Champions League - Gruppe B: Spielplan und Termine

Los geht die neue CL-Saison am Dienstag, den 17. September. Die Teams aus der Gruppe B greifen allerdings erst einen Tag später ins Geschehen ein. Der FC Bayern trifft dann auf Roter Stern Belgrad, zuvor spielen Piräus und Tottenham gegeneinander.

Am 2. Spieltag kommt es zum Topspiel zwischen den Spurs und dem FCB, ehe am 3. Spieltag Bayern zu Gast bei Olympiakos ist. An den Spieltagen vier bis sechs werden dann jeweils die Rückspiele ausgetragen.

© getty

Champions League: Gruppe B mit FC Bayern im TV & Livestream

Eine genaue Übersicht zu den Terminen seht Ihr im Folgenden. Außerdem findet Ihr dort Informationen zur Übertragung der Spiele.

Wie schon in der vergangenen Saison teilen sich DAZN und Sky die Rechte an der Champions League. Mit einem Picking-Verfahren wurde ermittelt, welcher Sender welches Spiel zeigt (die unten stehenden Angaben beziehen sich auf die Übertragung in Deutschland).

1. Spieltag:

Datum Uhrzeit Spiel Übertragung Mittwoch, 18. September 18.55 Uhr Olympiakos Piräus - Tottenham Hotspur DAZN Mittwoch, 18. September 21 Uhr FC Bayern - Roter Stern Belgrad Sky

2. Spieltag:

Datum Uhrzeit Spiel Übertragung Dienstag, 1.Oktober 21 Uhr Roter Stern Belgrad - Olympiakos Piräus DAZN Dienstag, 1.Oktober 21 Uhr Tottenham Hotspur - FC Bayern DAZN

3. Spieltag:

Datum Uhrzeit Spiel Übertragung Dienstag, 22. Oktober 21 Uhr Olympiakos Piräus - FC Bayern Sky Dienstag, 22. Oktober 21 Uhr Tottenham Hotspur - Roter Stern Belgrad DAZN

© getty

4. Spieltag:

Datum Uhrzeit Spiel Übertragung Mittwoch, 6. November 18.55 Uhr FC Bayern - Olympiakos Piräus Sky Mittwoch, 6. November 21 Uhr Roter Stern Belgrad - Tottenham Hotspur DAZN

5. Spieltag:

Datum Uhrzeit Spiel Übertragung Dienstag, 26. November 21 Uhr Tottenham Hotspur - Olympiakos Piräus DAZN Dienstag, 26. November 21 Uhr Roter Stern Belgrad - FC Bayern Sky

6. Spieltag:

Datum Uhrzeit Spiel Übertragung Mittwoch, 11. Dezember 21 Uhr Olympiakos Piräus - Roter Stern Belgrad DAZN Mittwoch, 11. Dezember 21 Uhr FC Bayern - Tottenham Hotspur Sky

© getty

CL-Gruppe B: Tottenham als stärkster Bayern-Gegner

Klar ist: Olympiakos Piräus und Roter Stern Belgrad werden lediglich Außenseiterchancen zugerechnet. Die Qualifikation für das Achtelfinale beziehungsweise den Gruppensieg machen daher aller Voraussicht nach der FC Bayern und Tottenham unter sich aus.

Dass die Engländer Königsklasse können, haben sie in der vergangenen Saison bewiesen. Dort ging es für Heung-Min Son, Harry Kane und Co. bis ins Finale. Dort unterlag man dann allerdings dem FC Liverpool mit 0:2.

An den Reds scheiterte auch der FCB - das allerdings schon im Achtelfinale. Motivation, die Aufgaben in der Champions League in dieser Spielzeit besser zu lösen, sollte die Mannschaft von Niko Kovac also allemal haben.