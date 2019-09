Champions League: Dieses Spiel zeigt Sky heute live und exklusiv

Nach einer langen Sommerpause ertönte gestern endlich wieder die Champions-League-Hymne. Heute steht der zweite Teil des 1. Spieltags der Königsklasse an. Auf welches Exklusivspiel sich Sky-Abonnenten heute freuen dürfen, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Champions League: Der 1. Spieltag in der Übersicht

Neben dem FC Bayern München und Bayer 04 Leverkusen als deutsche Mannschaften, sind heute unter anderem einige europäische Schwergewichte in der Champions League auf Punktejagd. Mit den Begegnungen zwischen Juventus Turin und Atletico Madrid, bzw. PSG gegen Real Madrid, stehen gleich zwei Topspiele auf dem Programm.

Heim Auswärts Ergebins/Uhrzeit Inter Mailand Slavia Prag 1:1 Olympique Lyon Zenit St. Petersburg 1:1 SSC Neapel FC Liverpool 2:0 RB Salzburg KRC Genk 6:2 Borussia Dortmund FC Barcelona 0:0 Benfica Lissabon RB Leipzig 1:2 FC Chelsea FC Valencia 0:1 Ajax Amsterdam Lille OSC 3:0 Club Brügge Galatasaray Istanbul 18.55 Uhr Olympiakos Piräus Tottenham Hotspur 18.55 Uhr Paris Saint-Germian Real Madrid 21 Uhr Bayern München Roter Stern Belgrad 21 Uhr Schachtar Donezk Manchester City 21 Uhr Dinamo Zagreb Atalanta Bergamo 21 Uhr Atletico Madrid Juventus Turin 21 Uhr Bayer Leverkusen Lokomotive Moskau 21 Uhr

Champions League: Dieses Spiel zeigt Sky heute live

Für die Gruppenphase der diesjährigen Champions-League-Auflage hat sich der Pay-TV-Sender Sky die exklusiven Übertragungsrechte zu jeweils zwei Spielen pro Spieltag gesichert (jeweils eins am Dienstag und eins am Mittwoch). Am heutigen Mittwoch hat Sky sowohl in Deutschland als auch in Österreich die Paarung zwischen dem FC Bayern München und Roter Stern Belgrad im Programm.

Ab 21 Uhr wird in Deutschland der Kommentator Kai Dittmann live aus der Allianz Arena von den Geschehnissen berichten. Neben der Übertragung als Einzelspiel, seht Ihr das Spiel bei Sky außerdem in der Konferenz. Abonnenten von Sky können das Spiel ebenfalls via SkyGo livestreamen. Gleiches gilt für Fußball-Fans aus Österreich.

Champions League auf Sky heute live: FC Bayern München gegen Roter Stern Belgrad

Die Elf von Bayern-Coach Niko Kovac geht heute als klarer Favorit in die Partie. Damit die Münchener das Achtelfinale erreichen, ist en Sieg gegen den Fußballzwerg aus Serbien heute Abend Pflicht. Der wohl namhafteste Spieler von Roter Stern ist ein alter Bekannter, nämlich Ex-Werderaner Marko Marin, der auch heute wieder als Schlüsselspieler das Spiel der Serben leiten soll. So könnten beide Teams heute spielen:

FC Bayern München: Neuer - Hernandez, Boateng, Süle, Pavard - hiago, Kimmich, Mller, Gnabry, Coman - Lewandowski

Neuer - Hernandez, Boateng, Süle, Pavard - hiago, Kimmich, Mller, Gnabry, Coman - Lewandowski Roter Stern Belgrad: Borjan - Jovancic, Ivanic, Vulic, Rodic - van La Parra, Vulkanovic, Degenek, Marin - Tomane, Garcia

Champions League: Die Übertragung der Mittwochsspiele

