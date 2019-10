Champions League: Real Madrid - Club Brügge heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 2. Spieltag der Champions League treffen heute Real Madrid und der Club Brügge aufeinander. Alle Infos rund um die Partie sowie ihre Übertragung im TV, Livestream und Liveticker findet Ihr hier.

Um zahlreiche CL-Spiele live und exklusiv in voller Länge auf DAZN zu sehen, sichert Euch hier Euren kostenlosen Probemonat.

Champions League live: Wo und wann spielen Real Madrid und Brügge?

Traditionell empfangen die Königlichen ihre Gäste im Santiago Bernabeu in Madrid. Los geht es dort um 18.55 Uhr, Schiedsrichter Georgi Kabakov wird die Partie pfeifen. Als Assistenten greifen ihm Martin Margaritov und Divan Valkov unter die Arme.

Real Madrid gegen Club Brügge heute live im TV und Livestream

Eure einzige Möglichkeit, das Spiel live und in voller Länge zu genießen, findet ihr auf DAZN. Kurz vor dem Anpfiff beginnt der Streaming-Dienst mit seiner Übertragung, die Ihr am PC, Tablet und Smartphone sehen könnt.

Außerdem bietet DAZN noch viele weitere Spiele der Königsklasse, Europa League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 und La Liga sowie Events aus dem US-Sport (NBA, NHL, NFL, MLB) oder über den Eurosport-Channel dem Tennis (French Open, Australian Open, US Open) an.

Wenn Ihr das ganze Programm testen wollt, könnt Ihr Euch hier für einen Gratismonat registrieren, anschließend kostet der Dienst 11,99 Euro im Monats- oder 119,99 Euro im Jahresabonnement.

Auch Sky zeigt Szenen aus dieser Partie, allerdings nur in der Konferenzschaltung. Der Pay-TV-Sender kann sowohl am Fernseher als auch auf sämtlichen mobilen Endgeräten sowie dem PC empfangen werden.

Real Madrid gegen Club Brügge im Liveticker

Auch auf SPOX kommt Ihr in Sachen Königsklasse natürlich nicht zu kurz. Wir bieten einen Liveticker an, mit dem Ihr keine wichtige Szene verpasst.

CL: Die Tabelle von Gruppe A

Real Madrid findet sich nach dem ersten Spieltag in einer ungewohnten Situation wieder - das weiße Ballett befindet nach einer deutlichen Niederlage gegen PSG auf dem letzten Tabellenrang.

Rang Team Spiele S U N Differenz Punkte 1 Paris Saint-Germain 1 1 0 0 +3 3 2 FC Brügge 1 0 1 0 +0 1 3 Galatasaray 1 0 1 0 +0 1 4 Real Madrid 1 0 0 1 -3 0

Champions League: Zahlen und Fakten zu Real Madrid und Brügge

Real Madrid kassierte seit drei Spielen kein Gegentor mehr - zuletzt gab es im Stadtderby ein torloses Unentschieden bei Atletico.

Der FC Brügge ist bislang noch ungeschlagen - keines seiner 14 Pflichtspiele gab der Verein in dieser Saison ab.

Zuhause lief es für Real Madrid in der Champions League nicht ganz so gut, die vergangenen beiden Heimspiele verloren die Madrilenen jeweils 0:3 und 1:4 gegen ZSKA Moskau und Ajax Amsterdam.

© getty

Champions League: Der 2. Spieltag im Überblick

Eine ganze Reihe an Spielen steht heute und morgen in der Champions League an. Neben den vier Begegnungen mit deutscher Beteiligung sticht vor allem das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Barcelona und Inter Mailand hervor.

Die Spiele am Dienstag:

Datum Uhrzeit Partie Übertragung in DE Übertragung in AT 1. Oktober 18.55 Uhr Real Madrid vs. Klub Brügge DAZN DAZN 1. Oktober 18.55 Uhr Atalanta Bergamo vs. Schachtar Donezk DAZN DAZN 1. Oktober 21 Uhr Galatasaray vs. Paris Saint-Germain DAZN DAZN 1. Oktober 21 Uhr Tottenham Hotspur vs. FC Bayern München DAZN DAZN 1. Oktober 21 Uhr Roter Stern Belgrad vs. Olympiakos Piräus DAZN DAZN 1. Oktober 21 Uhr Manchester City vs. Dinamo Zagreb DAZN DAZN 1. Oktober 21 Uhr Juventus Turin vs. Bayer Leverkusen Sky Sky 1. Oktober 21 Uhr Lokomotive Moskau vs. Atletico Madrid DAZN DAZN

Die Spiele am Mittwoch