Champions League: Die Gruppe des FC Bayern München

In der Champions League treten am Dienstag Tottenham Hotspur und der FC Bayern München gegeneinander an. Welche Gegner den FCB in seiner Gruppe noch erwarten und wie die aktuelle Tabelle und der Spielplan aussehen, erfahrt Ihr bei SPOX.

Champions League, Gruppe B: Die Gegner des FC Bayern

In Gruppe B steht die wohl größte Herausforderung für den FC Bayern bereits am Dienstag bevor - in London wartet Tottenham Hotspur. Olympiakos Piräus und Roter Stern Belgrad sind vergleichsweise leichte Gegner, nach einem Spieltag sieht die Tabellenkonstellation wie folgt aus:

Platz Mannschaft Tordifferenz Punkte 1 FC Bayern München 3 3 2 Olympiakos Piräus 0 1 Tottenham Hotspur 0 1 4 Roter Stern Belgrad -3 0

Champions League: Der Spielplan des FC Bayern

Diese Spiele stehen in der Gruppenphase der Champions League noch für den FC Bayern an:

Termin Gegner Übertragung DE Übertragung AT 1. Oktober Tottenham Hotspur (A) DAZN DAZN 22. Oktober Olympiakos Piräus (A) Sky Sky 6. November Olympiakos Piräus (H) Sky Sky 26. November Roter Stern Belgrad (A) Sky DAZN 11. Dezember Tottenham Hotspur (H) Sky Sky

CL live Tottenham - Bayern: Anstoß und Spielort

Gespielt wird morgen im Tottenham Hotspur Stadium in London. Der Ball rollt dort ab 21 Uhr, Schiedsrichter Clement Turpin wird die Begegnung zusammen mit seinen Assistenten Nicolas Danos und Cyril Gringore leiten.

CL live: Tottenham Hotspur - FC Bayern im TV und Livestream

Sowohl in Deutschland als auch in Österreich überträgt DAZN die morgige Partie live und exklusiv in voller Länge. Los geht es eine Viertelstunde vor dem Anpfiff mit Moderator Alex Schlüter, ab 21 Uhr übernehmen dann Kommentator Jan Platte und Experte Jonas Hummels. Ihr könnt den Livestream auf allen internetfähigen Endgeräten empfangen - egal ob PC, Tablet oder Smartphone.

Darüber hinaus bietet DAZN über 100 weitere CL-Übertragungen sowie Spiele der Europa League, Bundesliga, La Liga, Serie A und Ligue 1 live und exklusiv in voller Länge an

Der Dienst kostet monatlich 11,99 Euro, beim Jahresabo (119,99 Euro) spart Ihr Euch zirka zwei Beiträge. Der erste Monat ist kostenlos.

Bei Sky könnt Ihr nur Ausschnitte der Begegnung sehen, nämlich in der Konferenz. Dafür könnt Ihr entweder am TV einschalten oder das Programm per Sky Go streamen.

Tottenham gegen Bayern im Liveticker

Falls Euch morgen keine der beiden Optionen offenstehen sollte, schaut mal auf SPOX vorbei. In unserem Liveticker-Kalender findet Ihr zahlreiche Sport-Events, so auch diese Partie und die Konferenz.

Königsklasse live: Zahlen und Fakten zu Tottenham und Bayern

Erst in vier Pflichtspielen sind sich die beiden Mannschaften begegnet, das letzte ist schon über dreißig Jahre her. 1983 spielten die Bayern und Tottenham im UEFA Cup.

Während die Bayern bereits alte Hasen in der Champions League sind (23 Teilnahmen), stand Tottenham bislang erst fünfmal in der Gruppenphase der Königsklasse - davon aber vier Auftritte in den vergangenen vier Jahren.

Die Spurs haben acht der letzten elf Heimspiele in der CL gewonnen, die Bayern sind in der Königsklasse seit neun Auswärtsspielen ungeschlagen - es dürfte also eine spannende Partie werden.

Champions League: Der 2. Spieltag im Überblick

Drei weitere Spiele mit deutscher Beteiligung finden in den kommenden Tagen statt. Bayer 04 muss nach Turin reisen und gegen Cristiano Ronaldo und Juve antreten, der BVB und RB Leipzig treffen auf Prag beziehungsweise Lyon.

Die Spiele am Dienstag:

Datum Uhrzeit Partie Übertragung in DE Übertragung in AT 1. Oktober 18.55 Uhr Real Madrid vs. Klub Brügge DAZN DAZN 1. Oktober 18.55 Uhr Atalanta Bergamo vs. Schachtar Donezk DAZN DAZN 1. Oktober 21 Uhr Galatasaray vs. Paris Saint-Germain DAZN DAZN 1. Oktober 21 Uhr Tottenham Hotspur vs. FC Bayern München DAZN DAZN 1. Oktober 21 Uhr Roter Stern Belgrad vs. Olympiakos Piräus DAZN DAZN 1. Oktober 21 Uhr Manchester City vs. Dinamo Zagreb DAZN DAZN 1. Oktober 21 Uhr Juventus Turin vs. Bayer Leverkusen Sky Sky 1. Oktober 21 Uhr Lokomotive Moskau vs. Atletico Madrid DAZN DAZN

Die Spiele am Mittwoch