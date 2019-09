Champions League live: Deshalb überträgt Sky nicht Tottenham Hotspur - FC Bayern München

Am zweiten Spieltag der Champions League reist der FC Bayern München nach London, um gegen Tottenham Hotspur anzutreten. Alle Infos rund um die Partie, warum sie nicht einzeln von Sky übertragen wird und wo ihr sie alternativ im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

CL live: Darum könnt Ihr Tottenham - Bayern nicht bei Sky sehen

In dieser Saison teilen sich Sky und DAZN die Übertragungsrechte an der UEFA Champions League. Die morgige Begegnung zwischen Tottenham und Bayern hat sich DAZN gesichert, weshalb sie auf Sky lediglich in der Konferenz gezeigt wird. Der Grund hierfür ist ein sogenanntes Picking System.

Champions League: Tottenham Hotspur - FC Bayern im Livestream

DAZN zeigt das Spiel live und exklusiv in voller Länge. Kurz vor dem Anpfiff um 21 Uhr wird Euch Moderator Alexander Schlüter dort begrüßen, Jan Platte und Jonas Hummels werden die Begegnung kommentieren. Ihr könnt den Livestream sowohl am PC als auch auf sämtlichen mobilen Endgeräten sehen - die einzige Voraussetzung ist eine Internetverbindung.

Neben dieser Begegnung hat DAZN über 100 weitere Spiele der Königsklasse sowie Partien der Europa League, Bundesliga, La Liga, Serie A und Ligue 1 im Programm.

Tottenham gegen FC Bayern im Liveticker

Solltet Ihr keine Möglichkeit haben, Bewegtbild zum Spiel zu sehen, könnt Ihr auch gerne einen Blick in unseren Liveticker-Kalender werfen. Dort findet Ihr neben vielen weiteren Angeboten auch die Begegnung zwischen Tottenham und den Bayern sowie die Dienstags-Konferenz der Champions League.

CL live, Tottenham - Bayern: Anstoß und Spielort

Die Spurs empfangen Ihre Gäste aus Bayern im Tottenham Hotspur Stadium in London. Schiedsrichter Clement Turpin wird die Partie um 21 Uhr anpfeifen, Nicolas Danos und Cyril Gringore werden Ihm als Assistenten zur Hand gehen.

Champions League: Die Tabelle in Gruppe G

Erst ein Spieltag wurde in der Königsklasse absolviert, zurzeit steht der FC Bayern mit drei Punkten an der Spitze von Gruppe B.

Platz Mannschaft Tordifferenz Punkte 1 FC Bayern München 3 3 2 Olympiakos Piräus 0 1 Tottenham Hotspur 0 1 4 Roter Stern Belgrad -3 0

CL live: Zahlen und Fakten zu Tottenham - Bayern

Abgesehen vom Duell im Audi Cup ist das letzte Aufeinandertreffen zwischen Tottenham und dem FC Bayern schon eine Weile her: 1983 begegneten sich die Teams im UEFA-Pokal.

Tottenham hat insgesamt erst fünfmal an der Champions League teilgenommen, dieses Jahr markiert den vierten Auftritt in Folge.

Bayern hingegen ist zum 23. Mal dabei, nur Real Madrid und der FC Barcelona (24x) konnten häufiger in der Königsklasse spielen.

Während Tottenham acht der letzten elf Heimspiele in der Champions League für sich entschied, sind die Bayern seit neun CL-Auswärtsspielen ungeschlagen (6 Siege, 3 Unentschieden).

Champions League: Der 2. Spieltag im Überblick

Abgesehen vom Bayern-Spiel ist am Dienstag aus deutscher Sicht vor allem die Begegnung zwischen Juventus und Bayer Leverkusen interessant. Mittwochs reist der BVB nach Prag, außerdem trifft RB Leipzig zuhause auf Olympique Lyon. Am Mittwoch steht ein weiterer Hochkaräter an - der FC Barcelona empfängt Inter Mailand.

Die Spiele am Dienstag:

Datum Uhrzeit Partie Übertragung in DE Übertragung in AT 1. Oktober 18.55 Uhr Real Madrid vs. Klub Brügge DAZN DAZN 1. Oktober 18.55 Uhr Atalanta Bergamo vs. Schachtar Donezk DAZN DAZN 1. Oktober 21 Uhr Galatasaray vs. Paris Saint-Germain DAZN DAZN 1. Oktober 21 Uhr Tottenham Hotspur vs. FC Bayern München DAZN DAZN 1. Oktober 21 Uhr Roter Stern Belgrad vs. Olympiakos Piräus DAZN DAZN 1. Oktober 21 Uhr Manchester City vs. Dinamo Zagreb DAZN DAZN 1. Oktober 21 Uhr Juventus Turin vs. Bayer Leverkusen Sky Sky 1. Oktober 21 Uhr Lokomotive Moskau vs. Atletico Madrid DAZN DAZN

