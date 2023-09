BVB: Die Noten der Spieler von Borussia Dortmund gegen die TSG 1899 Hoffenheim

Borussia Dortmund hat vorübergehend die Tabellenführung in der Bundesliga übernommen. Der BVB gewann zum Auftakt des 6. Spieltags mit 3:1 (2:1) bei der TSG 1899 Hoffenheim.

Der BVB hatte reichlich Glück, denn nach dem Hoffenheimer Ausgleich waren die Hausherren der Führung näher und übernahmen in der zweiten Halbzeit die vollständige Kontrolle. In Unterzahl schlug Dortmund jedoch in der Nachspielzeit zu. Die Noten und Einzelkritiken der BVB-Spieler.

© getty TSG 1899 Hoffenheim vs. BVB - Noten: Gregor Kobel Wurde lange nicht geprüft und war chancenlos beim Elfmeter. In der 48. Minute dann jedoch mit der bärenstarken Reaktion gegen Grischa Prömels Kopfball aus kurzer Distanz. Note: 3.

© getty TSG 1899 Hoffenheim vs. BVB - Noten: Julian Ryerson Beste Saisonleistung des Norwegers, der gewohnt bissig in den Zweikämpfen war und 85 Prozent davon gewann. Dazu mit den meisten Balleroberungen beim BVB (10). Lange Zeit jedoch ohne Impulse in der Offensive. Rettete zehn Minuten vor der Pause zweimal hintereinander in höchster Not. In den letzten Minuten des Spiels agierte er als Linksverteidiger und bereitete Adeyemis Großchance vor (82.). Dazu mit dem Ballgewinn tief in der eigenen Hälfte und einem Sprint des Willens in der Nachspielzeit, den er zum 3:1 verwandelte. Note: 2.

© getty TSG 1899 Hoffenheim vs. BVB - Noten: Mats Hummels Begann mit ein paar schrecklichen Fehlpässen - und toppte das mit dem schlechten Zuspiel auf Özcan, das Stach erahnte. Nicht viel cleverer war das anschließende Foul, das den Elfmeter und somit Hoffenheims schnellen Ausgleich verursachte (25.). Zur Pause mit unglaublichen elf Ballverlusten. Steigerte sich nach der Pause und war zwar mit den ständigen Hoffenheimer Angriffen schwer beschäftigt, aber hielt sich dabei schadlos. Note: 4.

© getty TSG 1899 Hoffenheim vs. BVB - Noten: Nico Schlotterbeck Nicht wirklich stabiler als Hummels, sondern gleichermaßen mit einigen Wacklern und Unaufmerksamkeiten. Auch im Spielaufbau kaum ein Faktor. Nach Bensebainis Platzverweis kurzzeitig als Linksverteidiger gefordert. In der Nachspielzeit mit einem starken Ballgewinn im Dortmunder Strafraum in letzter Sekunde. Note: 4.

© getty TSG 1899 Hoffenheim vs. BVB - Noten: Ramy Bensebaini War wieder Teil des Dreieraufbaus in der hinteren Kette und hielt sich daher erneut mit Vorstößen in die Offensive zurück. Hatte ohnehin alle Hände voll zu tun mit dem quirligen Bebou, der Bensebaini gut beschäftigte und einige Male schlecht aussehen ließ. Sah innerhalb von vier Minuten zwei Gelbe Karten und flog vom Platz (71.). Besonders die zweite Verwarnung hätte sich der Linksverteidiger sparen können, als er einen im Seitenaus befindlichen Ball TSG-Coach Pellegrino Matarazzo wegspitzelte - das war dämlich. Note: 5.

© getty TSG 1899 Hoffenheim vs. BVB - Noten: Salih Özcan Stand wieder für Kapitän Emre Can in der Startelf und hinterließ wie schon gegen Wolfsburg einen stabilen Eindruck. Kam auf die zweitmeisten Balleroberungen beim BVB (9), die meisten Tacklings (4) und gewann die deutliche Mehrzahl seiner Zweikämpfe. Guter Pass auf Malen zur ersten Dortmunder Chance (15.). Nach der Pause wie die gesamte Mannschaft nicht in der Lage, die Hoffenheimer Überlegenheit zu unterbinden. Note: 3.

© getty TSG 1899 Hoffenheim vs. BVB - Noten: Felix Nmecha Bis auf eine gute Spielbeschleunigung aus der Zentrale heraus mit einer dezenten Vorstellung im ersten Durchgang. Immerhin fand jeder seiner 24 Pässe in Halbzeit eins einen Mitspieler. Insgesamt weiterhin recht passiv und ohne entscheidende Aktionen im Offensivbereich. Wandelte dazu Mitte der zweiten Hälfte am Rande der Gelb-Roten-Karte und wurde daher ausgewechselt. Note: 4,5.

© getty TSG 1899 Hoffenheim vs. BVB - Noten: Julian Brandt Presste gut und war daher als Vorlagengeber für Füllkrug zur Stelle, nachdem sich Hoffenheims John-Anthony Brooks vor dem 1:0 den schlimmen Ballverlust leistete. Ebnete mit einigen guten Bewegungen und Laufwegen den einen oder anderen BVB-Angriff. Sowohl mit vielen Ballverlusten (14), als auch mit zahlreichen guten Balleroberungen (7). Gewann keine 20 Prozent seiner Zweikämpfe und musste nach einer guten Stunde runter. Note: 3.

© getty TSG 1899 Hoffenheim vs. BVB - Noten: Marco Reus Stand beim 2:1 goldrichtig und staubte ab - es war Tor Nummer drei für ihn in den vergangenen drei Bundesligaspielen. Ansonsten mit einer wenig auffälligen Vorstellung. Tauchte im zweiten Durchgang offensiv komplett ab, arbeitete aber ordentlich gegen den Ball mit. Note: 3,5.

© imago images TSG 1899 Hoffenheim vs. BVB - Noten: Donyell Malen Viel lief zu Beginn über seine linke Seite, Malen war erneut ein Aktivposten. Schlug viele Flanken, die jedoch verbesserungswürdig waren. Starkes Dribbling gegen zwei Spieler vor dem 2:1, ohne ihn wäre der Treffer somit nicht gefallen. Allerdings: Viele Ballverluste (14) und gewohnt schwach gegen den Ball. Note: 3.

© getty TSG 1899 Hoffenheim vs. BVB - Noten: Niclas Füllkrug Brachte nur acht seiner 16 Pässe an den Mann, schloss aber eiskalt zu seinem ersten Tor im Dortmunder Trikot ab (18.). Ließ sich auch immer wieder etwas fallen und war zudem präsent in den Luftzweikämpfen. Hing im zweiten Abschnitt jedoch völlig in der Luft. Note: 3,5. wird geladen