Die TSG Hoffenheim empfängt heute in der Bundesliga Borussia Dortmund. SPOX tickert die Partie live mit.

Zu Beginn des 6. Spieltags treffen heute in der Bundesliga die TSG Hoffenheim und Borussia Dortmund aufeinander. Im Liveticker von SPOX verpasst Ihr keine wichtige Spielaktion.

TSG Hoffenheim vs. BVB: Borussia Dortmund heute im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn Borussia Dortmund ist weiterhin ungeschlagen in der Bundesliga und will diese Serie heute verlängern. Einfach wird es jedoch nicht, denn auch die TSG spielt ganz oben mit. Mit vier Siegen in fünf Spielen liegen die Kraichgauer in der Tabelle einen Zähler vor Dortmund.

vor Beginn Um 20.30 Uhr wird die Partie in der PreZero-Arena in Sinsheim angepfiffen.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Bundesligaspiel am 6. Spieltag zwischen der TSG Hoffenheim und Borussia Dortmund.