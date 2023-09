FC Bayern München - VfL Bochum 7:0: Schützenfest und Rekord von Harry Kane! FCB zerlegt chancenlose Bochumer

Schützen- statt Oktoberfest! Der FC Bayern München hat einen chancenlosen VfL Bochum ohne große Mühe deutlich mit 7:0 (4:0) abgeschossen und vorerst die Tabellenführung übernommen. Am Sonntag könnte Bayer Leverkusen bei einem hohen Sieg mit sechs Toren Differenz gegen den 1. FC Heidenheim wieder vorbeiziehen.

Die Tore für den FC Bayern erzielten Eric Maxim Choupo-Moting (4.), Harry Kane (12./54. HE/88.), Matthijs de Ligt (29.), Leroy Sané (40.) und Mathys Tel (81.).

Kane stellte mit seinen Saisontoren fünf, sechs und sieben im fünften Ligaspiel einen Vereinsrekord auf. Dies war in der Klubhistorie noch keinem Spieler geglückt. Legende Gerd Müller (1965), Miroslav Klose (2007) und Mario Mandzukic (2012) hatten "nur" fünfmal getroffen.

Nach seiner Sperre in der Champions League kehrte Trainer Thomas Tuchel auf die Bank zurück. Dafür fehlte sein Vertreter Zsolt Löw, der gegen Bayer Leverkusen nach Spielende die Rote Karte gesehen hatte.

Vor Anpfiff spielte zur Feier des Oktoberfests eine bayerische Blaskapelle die Bayern-Hymne "Stern des Südens".

Im Münchner Block prangte vor Spielbeginn ein riesiges Jubiläums-Banner und ein Wappen zu Ehren des vor 50 Jahren gegründeten Fanklubs Südkurve 73'. Dazu wurden weiße und rote Folienstücke hochgehalten.

Matthijs de Ligt blieb zur Pause angeschlagen in der Kabine. Ihn ersetzte Dayot Upamecano. Zudem feierte Frans Krätzig sein Bundesliga-Debüt.

Obwohl Tuchel die Rotationsmaschine anwarf, saß Publikumsliebling Mathys Tel zunächst etwas überraschend erneut auf der Ersatzbank. In der 65. Minute betrat er das Feld.

FC Bayern München - VfL Bochum: Die Analyse

Im Vergleich zum turbulenten 4:3-Sieg über Manchester United in der Champions League rotierte Tuchel auf vier Positionen. Für Dayot Upamecano, Leon Goretzka, Jamal Musiala und Serge Gnabry (alle Bank) durften Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui, Kingsley Coman und Eric Maxim Choupo-Moting von Beginn an ran. Letzterer stand bereits nach wenigen Sekunden im Mittelpunkt, als er aus kurzer Distanz an Bochums Keeper Manuel Riemann scheiterte. Kurz darauf machte er es aus noch aussichtsreicherer Lage besser und traf zum 1:0 (4.).

Die Hereinnahme von Choupo-Moting brachte nicht nur mehr Strafraum-Präsenz, sondern wirkte sich auch auf das System aus: Der Kameruner reihte sich meist neben Harry Kane ein, im Zehnerraum agierte häufig Leroy Sané - und damit hatte die gerade zu Beginn völlig überforderte VfL-Defensive nicht nur bei dessen Führungstreffer mächtig Probleme. Ähnlich konfus agierte Bochum bei Kanes Tor zum 2:0, wovor Assistgeber Alphonso Davies den Ball eigentlich schon verloren hatte.

Nach den zwei frühen Toren wurde das Angriffsspiel der Bayern etwas zerfahrener. Das war auch der Tatsache geschuldet, dass Sané, Coman und Co. in einigen Szenen dem einfachen Pass ein Kunststück vorzogen. Dazu reihte sich der Chancenwucher. Dennoch gab es noch zwei weitere Tore vor der Pause zu bejubeln. Passend zum Münchner Schlendrian resultierte das 3:0 aus einer Ecke von Joshua Kimmich, die de Ligt per Kopf versenkte (29.). Das 4:0 erzielte der erneut starke Sané (38.) nach tollem Zuspiel von Kane. VfL-Coach Thomas Letsch sah sich derweil gezwungen, noch in der ersten Hälfte gleich beide Außenverteidiger auszutauschen.

Auch nach dem Seitenwechsel war es ein Spiel auf ein Tor. Bochums löchrige Abwehr lud die Bayern ein, das Torverhältnis noch mehr als ohnehin schon auszubauen. Kane bewies ein weiteres Mal seine Klasse vom Punkt (54.) und als Vollstrecker (88.), der eingewechselte Mathys Tel glänzte erneut als Joker (81.). Und dabei hätte der Sieg noch deutlich höher ausfallen können.

FC Bayern München - VfL Bochum: Die Daten des Spiels

FC Bayern München vs. VfL Bochum: 7:0 (4:0) Tore 1:0 Choupo-Moting (4.), 2:0 Kane (12.), 3:0 de Ligt (29.), 4:0 Sané (38.), 5:0 Kane (54./HE), 6:0 Tel (81.), 7:0 Kane (88.) Aufstellung FC Bayern Ulreich - Mazraoui, de Ligt (46. Upamecano), M.-J. Kim, Davies (65. Krätzig) - Laimer, Kimmich (77. Goretzka), L. Sané, Coman (77. Müller) - Choupo-Moting (65. Tel), H. Kane Aufstellung VfL Bochum Riemann - Masovic, Ordets, Bernardo - Passlack (36. Loosli), Losilla (46. Gamboa), Stöger, Wittek (36. Hofmann), Bero - Asano (68. Osterhage), Antwi-Adjei (77. Daschner) Gelbe Karten Bochum: Losilla (27.)

Der Star des Spiels: Harry Kane (FC Bayern München)

Auch Choupo-Moting, Leroy Sané oder Kinsgley Coman lieferten Argumente, um zum besten Münchner gekürt zu werden. Doch Kane stach noch einmal heraus. Er zeigte - gegen einen zugegeben völlig überforderten Gegner - endlich den unbedingten Willen, Tore zu erzielen. Der Rekord-Neuzugang forderte in beinahe jeder Szene den Ball, strahlte eine enorme Präsenz im Strafraum aus und stellte mit seinem Dreierpack obendrein einen Vereinsrekord (siehe oben) auf. Außerdem mit einem traumhaften Assist vor dem 4:0. Auch das 6:0 bereitete er vor.

Der Flop des Spiels: Felix Passlack (VfL Bochum)

Als rechter Verteidiger in Bochums Defensivreihe war der ehemalige Dortmunder auf verlorenem Posten. Sah gegen Kingsley Coman keinen Stich und wurde bereits nach 36 Minuten von seinem Leid befreit. Thomas Letsch brachte Noah Loosli für Passlack. Auch der Arbeitstag von Linksverteidiger Maximilian Wittek war beendet.

Der Schiedsrichter: Robert Hartmann

Der Unparteiische erlebte einen ruhigen Nachmittag. Seine Hauptbeschäftigung war es, den Ball nach einem Treffer der Münchner wieder freizugeben. Nach der Pause entschied Hartmann mithilfe des Videoschiedsrichters berechtigterweise auf Handelfmeter, weil Ivan Ordets sich den Ball vom Knie an die ausgestreckte Hand abfälschte.