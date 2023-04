FC Bayern München vs. Hertha BSC 2:0: Gewinner und Verlierer des Spiels sowie die Einzelkritiken der FCB-Profis

Der FC Bayern München hat sein Heimspiel gegen Hertha BSC mühsam mit 2:0 (0:0) gewonnen und damit die Tabellenführung von Borussia Dortmund zurückerobert. Die entscheidenden Impulse setzte der Chef im Mittelfeld - mehrere Akteure konnten aber keine Argumente für einen Platz in der Startelf liefern. Die Gewinner und Verlierer des Spiels sowie die Noten und Einzelkritiken der FCB-Profis.

Sein Chip auf Gnabry zum 1:0 war natürlich wunderschön, sein Pass in die Tiefe auf Coman und zum 2:0 nicht minder sehenswert. Doch Bayerns zentraler Mittelfeldspieler hatte davor schon versucht, das lahme Offensivspiel der Bayern zumindest anzukurbeln. Gab mit Abstand die meisten Torschussvorlagen, zudem wie immer mit fast makelloser Passquote. Wenn ein Münchner wirklich wieder Meister werden will, dann er.

Mit Ruhm bekleckerte sich bei den Gästen bis auf Keeper Oliver Christensen niemand, so viel sei gesagt. Wo die Innenverteidigung aber lange Zeit sicher stand, war der Rechtsverteidiger hinten noch das schwächste Glied der Kette. Über seine Seite wurde es am häufigsten gefährlich, dazu 15 Ballverluste und nichts im Spiel nach vorn.

Yann Sommer: Der erste Schuss auf sein Tor wurde abgeblockt - der zweite landete in der 84. Minute in seinen Armen. Hatte dementsprechend wenig zu tun, zumal das Konterspiel der Hertha nicht existierte. Ein zur Abwechslung mal ruhiger Arbeitstag. Note: 3,5.

© imago images

FC Bayern München: Abwehr

Noussair Mazraoui: Forderte öffentlich mehr Spielzeit, rückte erstmals in dieser Saison in die Startelf. Lieferte aber keine Argumente für einen Stammplatz. Bei Ballbesitz hoch stehend, konnte im Offensivspiel aber keinerlei Impulse setzen. Note: 5.

Benjamin Pavard: Durfte nach Upamecanos Ausfall als Innenverteidiger ran, dort bot sich ihm wenig zu tun. Strahlte in der Offensive wieder Torgefahr aus, ein Kopfball und ein Weitschuss gingen jeweils knapp drüber. Note: 3.

Matthijs de Ligt: Ließ sich in der Anfangsphase einmal von Niederlechner an der eigenen Grundlinie düpieren, grätschte dann aber noch rechtzeitig dazwischen. Ein paar kleine Wackler gegen physische Gegenspieler. Bei Standards wie üblich weit vorn unterwegs, köpfte mehrfach drüber (49., 56.). Note: 4.

João Cancelo: Von Beginn an sehr engagiert, der erste Abschluss schon nach 50 Sekunden. Spielfreudig über links, beweglich und mit guten Hereingaben. Schenkte aber auch einmal einen möglichen Konter her. In der zweiten Halbzeit etwas unauffälliger. Note: 3.