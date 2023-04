FSV Mainz 05 vs. FC Bayern München 3:1: Gewinner des Spiels sowie die Einzelkritiken der FCB-Profis

Der FC Bayern München verliert in Mainz mit 1:3 und gibt dem BVB damit die Chance, am Abend Tabellenführer zu werden. Vor allem die Achse des Rekordmeisters enttäuscht derzeit durch die Bank. Die Gewinner und Verlierer des Spiels sowie die Noten und Einzelkritiken der FCB-Profis.

© imago images Gewinner: Ludovic Arjorque (FSV Mainz 05) Erzielte nicht nur den Ausgleich, sondern war für die Bayern auch darüber hinaus kaum zu greifen.

© imago images Verlierer: Leon Goretzka (FC Bayern München) Ein weiterer schwacher Auftritt des Mittelfeldspielers, der unter Tuchel aber weiterhin spielen darf. Auch in Mainz absolvierte er die volle Distanz. Fragwürdig. Ihm geht aktuell alles ab, was ihn einst so stark machte.

© imago images Verlierer: Josip Stanisic (FC Bayern München) Machte eigentlich kein schlechtes Spiel, war dann aber in der Schlussphase gnadenlos mit dem Zusammenbruch seines eigenen Teams überfordert. Bei den beiden Gegentoren zum 2:1 und 3:1 hatte er seinen Anteil, auch sonst wirkte er einfach unsicher.

© imago images FSV Mainz 05 vs. FC Bayern München: Die Aufstellungen Mainz 05 vs. FC Bayern München - 3:1 (0:1) Tore 0:1 Mané (29.), 1:1 Ajorque (65.), 2:1 Barreiro (73.), 3:1 Aaron (79.) Aufstellung Mainz Zentner - Fernandes (83. Hack), Bell, Hanche-Olsen - Widmer, Barreiro, Kohr (64. Stach), Caci (46. Aaron), J.-S. Lee (77. Barkok), Onisiwo - Ajorque (77. Ingvartsen) Aufstellung München Sommer - Stanisic, Upamecano, de Ligt, Davies (9. Mazraoui) - Kimmich (75. Gravenberch), Goretzka, Joao Cancelo, Musiala (80. Gnabry), Mané (80. Sané) - T. Müller (75. Tel) Gelbe Karten Mainz: Aaron (57.), Kohr (60.)

© imago images FC Bayern München: Torhüter Yann Sommer: Hatte lange nichts zu tun, beteiligte sich im Spielaufbau aber aktiv. Beim Ausgleich ließ er den Ball unglücklich nach vorn abklatschen. Note: 4.

© imago images FC Bayern München: Abwehr Josip Stanisic: Defensiv lange stabil, lief unter anderem Onisiwo in der zweiten Halbzeit einmal stark ab. In der Schlussphase dann aber am zweiten und am dritten Gegentor direkt beteiligt. Wirkte überfordert, als das gesamte Team zusammenbrach. Note: 5. Dayot Upamecano: Nach seinen Fehlern gegen Manchester City bekam er in Mainz die nächste Chance. Im Aufbau mit ein paar guten Aktionen. Defensiv war er jedoch abermals wackelig und gerade gegen Ende der Partie eher ein Unruhefaktor. Note: 4. Matthijs de Ligt: Unauffälliges Spiel des Niederländers. Da die Bayern oft den Ball hatten, fiel besonders auf, dass er im Spielaufbau nicht den Einfluss hat, den sich die Münchner von ihm eigentlich erhoffen. In der 60. Minute mit einer wichtigen Grätsche. Mehr Highlights gab es von ihm diesmal aber nicht. Note: 4.

© imago images FC Bayern München: Mittelfeld João Cancelo: Begann rechts, musste nach der Davies-Verletzung aber links ran. Spielte dort auffällig. Wichtige Vorlage zum 1:0, auch sonst mit vielen guten Läufen in die Tiefe. Wurde aber zu selten von seinen Mitspielern eingebunden. Erstaunlich, war der Portugiese doch einer der stärksten Spieler in der Offensive. In der Abwehr schlief er beim 1:1 durch Ajorque (65.), den er hätte ins Abseits stellen können. Note: 3. Joshua Kimmich: Wirkt wie schon in den letzten Wochen etwas von der Rolle. Einfache Dinge gelingen ihm nicht. In der zweiten Halbzeit verursachte er beinahe den Ausgleich der Mainzer, als er im Strafraum zu viel zockte. Trotzdem kein Katastrophen-Auftritt. Derzeit bewegt er sich irgendwo in der Grauzone. Note: 4. Leon Goretzka: Wirkt dieser Tage nicht wie Goretzka. Wenig Biss, wenig Aggressivität, wenig Power - auch in Mainz abermals blass. Kann seine Qualitäten gegen den Ball ebenso wenig einbringen wie seine Offensivstärke. Note: 5. Jamal Musiala: Einer der Leidtragenden der Krise von Goretzka und Kimmich. Sitzt im zentralen Mittelfeld irgendwo zwischen den Stühlen, kann dem Spiel aktuell seinen Stempel nicht aufdrücken. Note: 4,5. Alphonso Davies: Nach sieben Minuten verletzte er sich im Sprint und konnte nicht weitermachen. Keine Bewertung.

© imago images FC Bayern München: Angriff Thomas Müller: Seine Bewegungen ohne Ball taten dem Offensivspiel der Bayern gut, seine Entscheidungen mit dem Ball eher weniger. Seine Pässe und Abschlüsse waren derart unpräzise, dass seine Laufwege schließlich umsonst waren. Note: 5. Sadio Mané: In der ersten Halbzeit mit einer guten Leistung. Bewegte sich viel zwischen den Linien und wirkte so gut ins Spiel integriert wie länger nicht mehr. Sein erstes Tor war hauchdünn Abseits, sein zweiter Treffer zählte dann. In der zweiten Halbzeit baute er wiederum stark ab und war kaum noch zu sehen. Note: 3,5.